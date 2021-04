RICHMOND HILL, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Majid Jowhari, député de Richmond Hills, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Gila Martow, députée provinciale de Thornhill, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et le rabbin Shmuli Nachlas, directeur exécutif du Jewish Youth Network, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour soutenir la construction du centre Robbins Family, un centre communautaire pour les jeunes à Richmond Hill, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 905 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 754 000 $ au projet, tandis que la contribution du Jewish Youth Network s'élève à plus de 603 000 $.

La construction du centre Robbins Family permettra au Jewish Youth Network de proposer des programmes et des services destinés aux jeunes dans un lieu centralisé. Le projet comprendra la construction d'un terrain de basketball et d'un gymnase, d'une terrasse, d'un salon pour adolescents, ainsi que la réalisation d'autres travaux de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Une fois terminé, le nouveau centre communautaire offrira aux jeunes juifs de Richmond Hill, de Vaughan, de Markham et de North York un accès amélioré à des infrastructures culturelles et communautaires de qualité.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les espaces culturels sont essentiels à des collectivités sûres et inclusives où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. La construction du centre Robbins Family offrira aux jeunes de Richmond Hill et des régions avoisinantes un lieu moderne et accessible où ils pourront étudier, faire du sport et se détendre, tout en établissant des relations solides avec leurs pairs et les membres de leur collectivité. »

Majid Jowhari, député de Richmond Hills, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aider les jeunes à entretenir un sentiment d'appartenance à leurs racines culturelles, c'est indispensable à la stabilité et à la croissance de la collectivité. Ce financement aidera le Jewish Youth Network à faire en sorte que le judaïsme demeure pertinent, vivant et attrayant grâce à des programmes axés sur le bien-être spirituel et social des jeunes de Thornhill, de Vaughan, de Richmond Hill et des environs. »

Gila Martow, députée provinciale de Thornhill, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes déterminés à prendre les mesures nécessaires pour développer progressivement les programmes, les infrastructures et les possibilités qui correspondent aux jeunes d'aujourd'hui, d'une manière qu'ils comprennent. Ce bâtiment est le premier en son genre. Un nouveau concept répondant aux besoins d'une nouvelle génération. »

Rabbin Shmuli Nachlas, directeur exécutif, Jewish Youth Network

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,4 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,4 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

