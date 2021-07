BRANTFORD, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont hautement prioritaires pour les gouvernements du Canada et de l'Ontario ainsi que pour la ville de Branford. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période extraordinaire sont une occasion de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Will Bouma, adjoint parlementaire au ministre des Finances de l'Ontario et député provincial de Brantford-Brant au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; et Janis Monture, directrice générale du Centre culturel Woodland ont annoncé le financement de la troisième phase du projet Save the Evidence (Conservez les éléments de preuve), pour le Centre culturel Woodland.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,6 millions de dollars pour la réalisation de ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 1,8 millions de dollars tandis que la contribution du Centre culturel Woodland s'élèvera à 378 437 $.

Le projet comprend la reconstitution de la maçonnerie du bâtiment, la restauration et le remplacement de plus de 100 fenêtres ainsi que la mise à niveau du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. De plus, ce projet permettra de terminer la restauration intérieure, notamment les cadres de porte, le revêtement de sol, les plinthes et les foyers. Les améliorations comprennent également des améliorations en matière d'accessibilité telles que l'ajout d'une entrée principale sans obstacle, d'un ascenseur et de sentiers accessibles autour du bâtiment.

Les travaux permettront au Centre culturel Woodland de restaurer le site du pensionnat de l'Institut Mohawk, lui permettant d'ouvrir ses portes en tant que site culturel historique national à des fins de guérison et de sensibilisation du public.

Tous les ordres de gouvernement continuent de collaborer afin que la population de l'Ontario fasse des investissements stratégiques dans l'infrastructure au sein des collectivités de la province, où le besoin se fait le plus sentir.

« Dans tout le pays, les communautés autochtones et les Canadiens sont en deuil alors qu'on découvre d'autres tombes non marquées sur les sites des anciens pensionnats indiens. Veiller à ce que les Canadiens disposent d'un espace où ils peuvent apprendre et reconnaître le passé est une étape importante de la réconciliation. L'annonce d'aujourd'hui concernant la troisième phase du projet Save the Evidence, au Centre culturel Woodland, qui aidera à restaurer le site du pensionnat indien Mohawk Institute, dans les Six Nations of the Grant River, permettra la guérison et la conservation des traces d'un passé qui ne doit pas être oublié. En partenariat avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires, nous poursuivons notre travail pour faire avancer la réconciliation et faire en sorte que les communautés autochtones disposent des outils nécessaires pour prospérer et assurer le bien-être de leur population.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La restauration du pensionnat indien Mohawk Institute permettra d'offrir aux générations actuelles et futures un espace de guérison et de partage de la vérité sur les pensionnats. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui œuvrent dans Centre culturel Woodland en partageant les histoires, l'art, la langue et les connaissances culturelles des Six Nations of the Grand River, des Mohawks de Wahta et des Mohawks de la baie de Quinte, alors que nous continuons d'avancer sur la voie de la réconciliation. »

Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux autochtones et députée d'Oakville-Nord-Burlington

« Au cours des premières semaines de mon mandat de député provincial de Brantford-Brant, j'ai eu l'honneur de visiter le Centre culturel Woodland - le site de l'ancien pensionnat indien Mohawk Institute, à Brantford. Aujourd'hui est un jour très important, non seulement pour les Six Nations de la rivière Grand, mais aussi pour tous les peuples autochtones de l'Ontario et du Canada qui revivent les douleurs du passé. Nous appuyons le Centre culturel Woodland dans ses efforts pour conserver les preuves. Je ne peux dire que le gouvernement de l'Ontario participera à ce parcours vers la guérison, la compréhension et la réconciliation avec toutes les communautés autochtones de l'Ontario.

Will Bouma, adjoint parlementaire au ministre des finances et député provincial de Brantford-Brant, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre gouvernement est solidaire de ses partenaires autochtones pour soutenir le travail communautaire d'identification et de mémoire lié aux sites des pensionnats indiens dans toute la province. L'investissement annoncé aujourd'hui pour le Centre culturel Woodland est essentiel au travail important qu'effectue le peuple des Six Nations of the Grand River pour construire une ressource nationale en vue de soutenir l'éducation du public ainsi qu'un centre de guérison pour la communauté. »

L'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario

« Grâce à ce financement, nous nous rapprochons de la réalisation de notre rêve d'ouvrir l'ancien pensionnat indien Mohawk Institute comme important site patrimonial d'interprétation, afin d'éduquer le Canada et d'exposer la vérité. »

Janis Monture, directrice exécutive du Centre culturel Woodland

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3880 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3880 projets d'infrastructure. Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Dans toute la province au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars, et le Canada , environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet appuie la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes pour améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

