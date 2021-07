Le Canada et l'Ontario investissent plus de 6,6 millions de dollars dans six projets d'infrastructures récréatives dans la région du Nord-Ouest de la province

THUNDER BAY, ON, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et veiller à ce que les infrastructures communautaires soient fiables et sécuritaires tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Greg Rickford ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et député provinciale pour Kenora-Rainy River, et Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour six projets d'infrastructures récréatives et communautaires dans le nord-ouest de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 3 millions de dollars dans ces projets, tandis que la contribution des bénéficiaires s'élève à plus de 2,4 millions de dollars pour l'ensemble des projets.

Parmi les projets annoncés, on compte les travaux de modernisation de l'aire de festival de Prince Arthur's Landing, située sur le front de mer de la ville de Thunder Bay. Le projet prévoit la modification de l'orientation de la scène et de la zone des spectateurs afin d'améliorer l'expérience tant du public que des artistes, la mise à niveau de l'infrastructure électrique et des coulisses pour la tenue d'événements et de concerts, ainsi que l'amélioration visant à assurer la santé et la sécurité des employés, des artistes et des spectateurs. Ces travaux permettront à la population d'avoir accès à un lieu sûr et rénové dont elle pourra profiter pendant de nombreuses années.

À Red Rock, le financement servira à la remise en état du centre de loisirs de Red Rock. Le projet comprend un nouveau revêtement extérieur, le remplacement du toit, le remplacement des systèmes de linteau et de revêtement, le plancher de la salle des aînés, les allées de quilles, ainsi que le plancher et le système de ventilation du gymnase. D'autres améliorations sont prévues, notamment l'installation de cinq nouvelles portes accessibles, d'une nouvelle fournaise et de nouveaux conduits pour chauffer les vestiaires, et l'ajout des nouveaux équipements et d'un nouveau revêtement pour la piscine. Une fois achevés, ces travaux amélioreront l'efficacité énergétique de l'installation et permettront à la collectivité d'avoir accès à un centre de loisirs plus moderne et plus fiable.

Les investissements supplémentaires dans d'autres projets d'infrastructures de loisirs dans le nord de l'Ontario comprennent la modernisation des centres communautaires et récréatifs de Nipigon, de Schreiber, de Sioux Narrows et du Centre francophone de Thunder Bay.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les centres communautaires et récréatifs sont au cœur des endroits où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le financement fédéral de six projets dans le Nord-Ouest de l'Ontario permettra de revitaliser et d'améliorer l'accès aux centres de conditionnement physique, aux piscines et aux installations polyvalentes de la collectivité afin que les résidents puissent en profiter pour les générations à venir. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création d'emplois dans tout le pays et l'établissement de collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les installations récréatives et culturelles renforcent la force, la vitalité et le bien-être de nos collectivités. L'investissement d'aujourd'hui dans six projets récréatifs et culturels dans le Nord-Ouest de l'Ontario assurera l'accès à des infrastructures de loisirs modernes où les membres de la collectivité pourront se rapprocher les uns des autres et rester en forme et en santé pendant des années. Ces investissements importants contribuent à créer des emplois et à bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Notre gouvernement continue d'investir dans des projets d'infrastructure significatifs comme ceux-ci pour aider à renforcer les collectivités. Ces investissements auront un impact positif sur le bien-être des résidents du Nord-Ouest de l'Ontario en leur offrant des activités intérieures et extérieures qui les aideront à se rapprocher les uns des autres, tout en restant actifs dans la collectivité pour les générations à venir. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'accès à des infrastructures de loisirs sûres et modernes est essentiel au bien-être physique et mental. Les investissements annoncés aujourd'hui apporteront un soutien essentiel à six grands projets de loisirs intérieurs et extérieurs dans le Nord-Ouest de l'Ontario. À l'avenir, notre gouvernement continuera de respecter son engagement à bâtir des collectivités actives, saines et inclusives. »

L'honorable Greg Rickford ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario et député provinciale pour Kenora-Rainy River

« Les améliorations apportées aux infrastructures de l'aire de festival de Prince Arthur's Landing contribueront à faire de cette destination locale de premier ordre un endroit encore plus attrayant pour les membres de notre collectivité. Grâce au financement d'Infrastructure Canada, nous sommes en mesure d'améliorer l'expérience offerte dans cet espace au bord de l'eau. Nous sommes impatients de voir ce lieu se remplir à nouveau de gens et de divertissement en direct une fois la pandémie terminée. »

Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 870 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent plus de 6,6 millions de dollars dans six projets d'infrastructures récréatives dans la région du Nord-Ouest de la province

Un financement conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et des bénéficiaires, réalisé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, permettra d'appuyer six projets d'infrastructures communautaires et récréatives dans le nord-ouest de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet « Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives » du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit quant à lui plus de 3 millions de dollars, tandis que les bénéficiaires investissent plus de 2,4 millions de dollars dans leurs projets respectifs.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Bénéficiaire Détails du

projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement du

bénéficiaire Phase II du secteur riverain - amélioration de la place des festivals du Prince Arthur's Landing Corporation of the City of Thunder Bay Rénovation de la place des festivals en plein air de Thunder Bay de manière à réorienter la scène et l'aire d'observation des spectateurs, à améliorer l'infrastructure électrique et l'infrastructure d'arrière-scène pour mieux accueillir les événements et les concerts, et à améliorer la santé et la sécurité des employés et des artistes ainsi que l'expérience des spectateurs. 1 999 999 $ 1 666 499 $ 1 333 499 $ Réhabilitation du centre récréatif de Red Rock Canton de Red Rock Réhabilitation du centre comprenant l'ajout d'un nouveau revêtement, le remplacement du toit, le remplacement des systèmes d'entrée et de revêtement de la piste de curling et de l'aréna; le remplacement du revêtement de sol dans la salle des aînés; le remplacement des allées de quilles et l'installation de cinq nouvelles portes accessibles; le remplacement du plancher et du système de ventilation dans le gymnase, et le remplacement du système de la piscine et de sa doublure. 720 096 $ 600 020 $ 480 124 $ Construction d'un complexe récréatif polyvalent quatre saisons Canton de Sioux Narrows - Nestor Falls Construction d'un complexe récréatif extérieur polyvalent quatre saisons qui servira de patinoire fermée pendant les mois d'hiver et de terrain de basket-ball et de quatre terrains de tennis léger pendant les mois d'été. Ces travaux permettront d'accroître l'accès aux activités sportives et récréatives organisées au sein de la collectivité. 401 280 $ 334 367 $ 267 553 $ Réhabilitation et rénovation du Centre francophone de Thunder Bay Coopérative du regroupement des organismes francophones de Thunder Bay (ROFTB Inc.) Rénovation et agrandissement du Centre francophone comprenant la construction d'un deuxième étage, la remise en état du garage, le remplacement du toit, la rénovation de la salle communautaire afin d'en accroître la capacité, et la conformité aux exigences en matière d'accessibilité dans tout le bâtiment, y compris l'amélioration de la salle de bain, de l'ascenseur, des rampes et des portes. 280 902 $ 234 062 $ 187 292 $ Système de chauffage et ventilation du centre communautaire de Nipigon et piscine récréative de Nipigon Canton de Nipigon Remplacement et amélioration des systèmes mécaniques de la piscine de Nipigon, amélioration des systèmes de chauffage du centre communautaire de Nipigon, installation d'un nouveau système de ventilation de la cuisine du centre communautaire. Ce projet permettra d'améliorer l'efficacité énergétique des deux installations et l'expérience des utilisateurs. 187 000 $ 155 818 $ 124 682 $ Projet de revitalisation du Schreiber Fitness Centre Canton de Schreiber Agrandissement du centre de conditionnement physique et remplacement de l'équipement de conditionnement physique défectueux par du matériel plus sécuritaire et convivial. Ce projet permettra d'accroître le nombre de membres du centre et d'offrir à la communauté un meilleur accès au centre de conditionnement physique. 37 086 $ 30 902 $ 24 727 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Stacey Levanen, Superviseure - Communications, Ville de Thunder Bay, 807-625-3650, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca