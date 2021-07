CANTON DE ST. JOSEPH, ON, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et veiller à ce que les infrastructures communautaires soient fiables et sécuritaires tout en regardant vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt, l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Bob Bailey, député provinciale de Sarnia-Lambton, et Jody Wilman, maire du canton de St. Joseph, ont annoncé un financement conjoint pour 35 projets récréatifs et communautaires en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 19,1 millions de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 15,9 millions de dollars, tandis que les bénéficiaires investissent plus de 13 millions de dollars dans leurs projets respectifs.

Parmi les projets annoncés figure le projet de revitalisation sportive et culturelle du Centennial Grounds dans le canton de St. Joseph. Le projet prévoit la construction d'une nouvelle zone pour les événements culturels, de toilettes et de douches, ainsi que de structures d'ombrage pour soutenir les événements culturels et sportifs de plusieurs jours. Les travaux comprennent également l'installation d'une nouvelle couche de terre végétale et d'un nouveau gazon pour le terrain et les zones d'enclos, ainsi que l'agrandissement d'une zone d'enclos pour aménager un terrain de football supplémentaire. Une fois terminé, ce projet permettra au Centennial Grounds d'accueillir d'autres événements sportifs et culturels communautaires.

À Tillsonburg, le financement servira à la remise en état du centre communautaire. Le projet comprend le remplacement du carrelage de l'aire de la piscine, la modernisation du toit de la piscine, de l'éclairage, du club de santé et du sauna. Les travaux permettront d'agrandir les vestiaires de la piscine pour permettre une accessibilité universelle et pour les familles, d'installer une nouvelle rampe d'accès à la piscine et de construire une nouvelle aire de jeux extérieure de 3 600 pieds carrés. Ce projet permettra d'améliorer l'accessibilité et d'accroître la qualité des infrastructures communautaires et récréatives en offrant aux résidents l'accès à une piscine améliorée et accessible et à des installations extérieures modernes.

Dans le cadre du projet à Hornepayne, l'aréna communautaire sera transformé en un centre communautaire et en un carrefour communautaire. La portée du projet comprend la modernisation de l'aréna de hockey, du club de curling et de l'espace pour les jeunes, ainsi que l'agrandissement du centre communautaire pour ajouter un espace de socialisation pour les personnes âgées avec une cuisine communautaire, une bibliothèque publique, un centre de conditionnement physique et un gymnase polyvalent et un espace de réunion. Ces travaux permettront aux résidents d'avoir accès à davantage de possibilités en matière de sports, de loisirs et d'activités culturelles dans un centre communautaire accessible et moderne.

Les investissements supplémentaires dans d'autres projets d'infrastructure de loisirs en Ontario comprennent des améliorations aux réseaux de sentiers et aux parcs communautaires, des améliorations de l'accessibilité aux centres communautaires, aux arénas, aux piscines et aux terrains de sport, ainsi que des améliorations aux théâtres locaux et à d'autres installations culturelles.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« S'assurer que les Ontariens ont accès à des infrastructures récréatives est essentiel pour le bien-être et le développement des collectivités. L'investissement annoncé aujourd'hui dans 35 projets d'infrastructures récréatives, communautaires et culturelles en Ontario permettra d'offrir à des milliers de résidents un accès à des infrastructures récréatives modernes où ils peuvent se réunir, tisser des liens, garder un mode de vie sain et actif et profiter de précieux programmes récréatifs et sociaux. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures récréatives sont la pierre angulaire des collectivités en santé. L'investissement annoncé pour le projet de revitalisation sportive et culturelle du Centennial Grounds, dans le canton de St. Joseph, permettra de veiller à ce que notre collectivité ainsi que d'autres en Ontario puissent mettre à la disposition de leurs résidents des installations de pointe, à la fois accessibles et fiables, où ils peuvent rester en forme et en santé dans les prochaines années. »

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt

« Les installations récréatives locales et accessibles sont essentielles pour assurer la santé des personnes, des familles et des collectivités. Ces investissements aideront des milliers de résidents de l'Ontario à se ressourcer et à renouer avec les autres grâce à la tenue d'activités à l'intérieur et à l'extérieur; ils contribueront également à la santé, à la sécurité et au bien-être de nos collectivités. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'investissement annoncé aujourd'hui dans la collectivité de Sarnia-Lambton permettra aux résidents d'avoir accès à des infrastructures récréatives modernes où ils pourront se réunir pour maintenir un mode de vie sain et actif, et bénéficier de programmes sociaux et récréatifs appréciés. Le plan d'infrastructure de l'Ontario permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton

« Nous tenons à remercier Infrastructure Canada pour son soutien au projet de revitalisation du Centennial Grounds. Ces travaux permettront de moderniser et d'améliorer cet espace public polyvalent qui constitue un lieu privilégié pour les terrains de sport communautaires, les concerts, les événements communautaires et les célébrations familiales. »

Jody Wilman, Maire du canton de St. Joseph

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,1 milliards de dollars dans plus de 3 300 projets d'infrastructure en Ontario.

Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l'Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

L'Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure.

Produits connexes

Fiche d'information

Le Canada et l'Ontario investissent plus de 35 millions de dollars dans 35 projets d'infrastructure de loisirs

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial et des bénéficiaires, accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, contribuera à la réalisation de 35 projets communautaires, culturels et récréatifs en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 19,1 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 15,9 millions de dollars, alors que les bénéficiaires investissent plus de 13 millions de dollars dans leurs projets respectifs.

Renseignements sur les projets

Nom du projet Bénéficiaire Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Revitalisation des sports et de la culture au Centennial Grounds Canton de St. Joseph Le projet comprend la construction d'une nouvelle salle cloisonnée pour les événements culturels, de toilettes et de douches, ainsi que des structures qui procurent de l'ombre lors des événements culturels et sportifs de plusieurs jours. Les travaux comprennent également le resurfaçage du stationnement, la mise en place d'une nouvelle couche de terre végétale et de pelouse sur les terrains et d'autres travaux d'aménagement paysager, ainsi que la modernisation de l'électricité et de l'éclairage pour améliorer les installations sportives extérieures. 114 385 $ 95 311 $ 76 266 $ Projet de réhabilitation du centre communautaire de Tillsonburg Ville de Tillsonburg La portée des travaux de ce projet comprend le remplacement des planchers en carrelage, de la plage et du revêtement, du toit et des systèmes mécaniques de la piscine, et de l'éclairage de la zone de la piscine, l'agrandissement des vestiaires pour assurer l'accessibilité familiale et non genrée, l'installation d'une nouvelle rampe d'entrée dans la piscine et la construction d'une nouvelle aire de jeux d'eau extérieure de 3 600 pi2. 1 999 801 $ 1 666 334 $ 1 333 367 $ Réhabilitation et amélioration du centre récréatif Claude-Larose à Hearst Ville de Hearst Les fonds financeront d'importants travaux de réhabilitation et d'infrastructure de l'aréna et de la piscine en vue d'améliorer le service, de réduire les coûts énergétiques, de prolonger la durée de vie de l'équipement et de l'infrastructure, d'augmenter l'accessibilité pour les usagers et d'améliorer les caractéristiques de sécurité de l'installation pour les travailleurs et les usagers. 1 881 792 $ 1 568 003 $ 1 254 685 $ Centre communautaire - Modernisation et agrandissement de l'installation actuelle Canton de Hornepayne La portée du projet comprend la modernisation de l'aréna de hockey, du club de curling et de l'espace jeunesse, et l'agrandissement du centre communautaire pour ajouter un espace pour les activités sociales des aînés avec une cuisine communautaire, une bibliothèque publique, des installations de conditionnement physique, un gymnase polyvalent et un lieu de rassemblement. Le projet vise à transformer l'aréna communautaire en centre et carrefour communautaire. 1 872 895 $ 1 560 590 $ 1 248 753 $ Ville de Sarnia - Agrandissement du gymnase du centre Strangway Ville de Sarnia Le projet d'agrandissement du centre Stangway à Sarnia comprend le recours à des services d'architecture et d'ingénierie, une consultation publique pour déterminer les éléments de conception, la conception des plans détaillés, le lancement d'un appel d'offres, la sélection du soumissionnaire le moins-disant et le début de la construction. À terme, l'agrandissement augmentera l'accès aux activités récréatives et de loisirs pour les aînés et les adultes de plus de 20 ans. 1 428 300 $ 1 190 131 $ 952 319 $ Projet d'agrandissement et d'amélioration des vestiaires Comté de Norfolk Les fonds financeront la modernisation des installations existantes pour satisfaire aux nouvelles exigences des lignes directrices de Hockey Canada afin d'améliorer le développement des joueurs, la modernisation des vestiaires pour les rendre entièrement accessibles et l'ajout de vestiaires non genrés. Le projet comprend des améliorations aux arénas de Delhi, Langton, Port Dover et Waterford. 1 320 000 $ 1 099 890 $ 880 110 $ Remise en état du centre de loisirs du YMCA de Sarnia-Lambton YMCA du sud-ouest de l'Ontario, YMCA de Sarnia-Lambton (Centre de la famille Jerry McCaw) Les travaux comprennent le remplacement de toutes les fenêtres de l'installation, des portes extérieures, du reste du toit plat, des échangeurs thermiques, des thermopompes, du système d'automation du bâtiment, des groupes électrogènes de secours et des filtres de piscine. La réhabilitation permettra de réduire les dépenses de fonctionnement et de réaffecter les fonds à des programmes destinés à la collectivité, y compris aux membres des Premières Nations et aux nouveaux arrivants, ce qui permettra ultimement de servir plus de membres. 1 108 188 $ 923 398 $ 738 885 $ Rénovations à l'aréna Glencoe Memorial et au club de curling de Glencoe Municipalité de Southwest Middlesex Remplacement des planchers de béton réfrigérés dans les deux installations; amélioration du panneau électrique, du ventilateur de condenseur et des démarreurs progressifs; passage à des têtes de compresseurs refroidies au glycol; amélioration du système de détection d'ammoniac, du système de ventilation et du circuit d'eau chaude. Ajout d'une nouvelle toilette; de deux nouveaux vestiaires; d'un système de son; d'un comptoir de cafétéria et de rambardes. 1 082 554 $ 902 038 $ 721 793 $ Réhabilitation et rénovation du centre communautaire d'Erin Ville d'Erin Le projet comprend l'installation d'un groupe électrogène de secours fixe, l'amélioration de la santé et de la sécurité grâce notamment à la réhabilitation des systèmes électriques, de CVCA et de réfrigération, au remplacement de la structure du toit et à l'ajout d'un système d'alarme, et l'amélioration de l'accessibilité, grâce à des travaux de modernisation de l'ascenseur, des toilettes et des panneaux indicateurs. 1 056 000 $ 879 912 $ 704 088 $ Réhabilitation de l'hôtel de ville historique de West Elgin Municipalité de West Elgin Les fonds financeront la rénovation et la modernisation de l'hôtel de ville historique, qui comprennent le remplacement de la couverture en asphalte, de fenêtres, de portes et de la maçonnerie, l'amélioration des poutres intérieures, de la résistance au feu, des escaliers, du système de CVCA et de l'accessibilité notamment grâce à une entrée sans obstacle et à l'ajout de toilettes universelles accessibles. 1 006 500 $ 838 666 $ 671 084 $ Place de la rue Curtis Ville de St. Thomas Le projet de place de la rue Curtis vise à créer une place publique et un lieu de rassemblement, avec zone de stationnement améliorée, espace vert et lien piétonnier entre la bibliothèque publique de St. Thomas, une nouvelle garderie et le centre touristique du corridor ferroviaire historique L&PS et au réseau de sentiers. De plus, une cour extérieure sera aménagée à la bibliothèque pour enrichir l'expérience globale. 798 000 $ 672 000 $ 571 200 $ Rénovation de la piscine Jackson Ville de Sarnia La portée des travaux comprend la mise hors service de la piscine Jackson inutilisée et la construction d'une nouvelle piscine, accessible à tous les membres du public. Après la rénovation complète, la piscine, les vestiaires, l'aire de jeux d'eau, les toilettes, l'entrée et les places assises offriront un accès universel. 770 700 $ 642 186 $ 513 864 $ Restauration du chevalement McIntyre Ville de Timmins Le projet de restauration du chevalement McIntyre comprend la sélection des entrepreneurs soumissionnaires pour la restauration, les conceptions techniques détaillées et les dessins pour toutes les réparations, le remplacement des éléments de charpente en acier corrodés et de la charpente en bois, et la réparation du revêtement et des ancrages muraux détachés à l'extérieur du chevalement. 656 958 $ 547 410 $ 438 026 $ Carrefour communautaire Moonbeam Canton de Moonbeam Le projet consiste en travaux de construction et de rénovation pour créer un carrefour communautaire. Les travaux comprennent l'installation d'un pavillon/toit sur la patinoire extérieure, le remplacement des bandes de la patinoire, l'installation de gradins et de nouveaux appareils d'éclairage, la rénovation du terrain de tennis et le resurfaçage de 6 km de sentiers naturels pavés avec de l'asphalte. 479 780 $ 399 777 $ 319 893 $ Installation communautaire polyvalente au parc Keterson Municipalité de West Perth La portée du projet comprend la démolition et l'enlèvement des structures existantes, notamment les granges, le cabanon et le pavillon, le déplacement des cages des frappeurs, l'assainissement et la viabilisation du terrain, la création d'un nouveau sentier accessible jusqu'au pavillon et à tous les terrains de baseball, et la construction d'une nouvelle installation polyvalente et de toilettes accessibles. 461 129 $ 348 963 $ 437 500 $ Réhabilitation du Family YMCA au centre de loisirs de St. Thomas-Elgin YMCA du sud-ouest de l'Ontario, Family YMCA de St. Thomas-Elgin Les fonds financeront le remplacement du toit du gymnase, le remplacement du reste du toit et l'unité de déshumidification PoolPak de la piscine, la construction d'installations de stockage supplémentaires et la modernisation des portes pour améliorer l'accessibilité. 437 960 $ 364 930 $ 292 010 $ Rénovation et réhabilitation du complexe récréatif d'Iroquois Falls Ville d'Iroquois Falls Les travaux comprennent la modernisation des chaudières de la piscine et de la tour de refroidissement du condenseur; l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment, la réhabilitation du plafond de la piscine et de l'isolation, la modernisation de l'éclairage (DEL) dans le gymnase des femmes en plus du remplacement des appareils et des accessoires de plomberie, du tableau indicateur de l'aréna et du tracteur multifonction. 311 259 $ 259 357 $ 207 532 $ Amélioration du parc Eastwood Municipalité de Central Elgin Le projet comprend la construction d'un nouveau réseau de sentiers accessibles reliant quatre rues au parc et permettant d'accéder à l'équipement du parc. Les autres améliorations comprendront un nouveau terrain polyvalent, des terrains de pickle ball, de l'équipement de conditionnement physique écologique, du matériel de terrain de jeux et une grande structure créant une zone ombragée. 286 000 $ 238 310 $ 286 000 $ Rénovation et réhabilitation des installations récréatives au terrain d'exposition d'Assiginack Canton d'Assiginack La portée des travaux comprend l'amélioration de la pente de toboggan, de la piste de plein air et de l'éclairage du terrain de baseball, la construction d'un terrain de basketball, de fosses de saut et d'un nouvel entrepôt, la conversion d'une partie de l'aréna en salle polyvalente de conditionnement physique, l'installation de filets de soccer, ainsi que l'achat et l'installation d'équipement d'exercice pour la salle de conditionnement physique. 266 281 $ 219 682 $ 179 740 $ Rénovation du YMCA de Timmins : renforcer l'impact sur et pour notre collectivité Family YMCA de Timmins Les travaux de rénovation au Family YMCA de Timmins comprennent des rénovations extérieures pour résoudre les problèmes de la façade qui s'effrite et de manque d'isolation, et l'amélioration de l'accessibilité globale au bâtiment. Un isolant rigide extérieur et un nouveau revêtement seront ajoutés à l'extérieur du bâtiment. Deux escaliers extérieurs en ciment qui s'effritent seront également réparés. 225 000 $ 187 481 $ 150 019 $ Réhabilitation des installations de la piscine du Canton d'Armstrong (Earlton) Canton d'Armstrong Ce projet comprend le remplacement de la plomberie et des drains, la modernisation de la chaudière pour une unité de chauffage au gaz couplée à un système solaire sur le toit, l'amélioration de l'entrée pour la relier aux voies d'accès du stationnement, et la création de toilettes, de vestiaires et d'une aire de réception entièrement accessibles. 189 200 $ 157 651 $ 126 149 $ Pavillon et sentier du parc PERC Canton de Perth East Les fonds financeront la création d'un lieu de rassemblement communautaire, ce qui comprend la conception d'un pavillon de 50 pi x 80 pi, doté de toilettes universelles accessibles, d'un local entreposage, d'une cuisinette avec évier, réfrigérateur, comptoir et fenêtre de service, d'une station de remplissage de bouteilles d'eau et d'éclairage intérieur et extérieur, et le prolongement du sentier existant. 174 384 $ 145 305 $ 116 271 $ Remplacement du toit du centre communautaire et de l'aréna de Norwich Canton de Norwich Ce projet vise à remplacer le toit en acier du centre communautaire et de l'aréna de Norwich. La portée du projet comprend l'enlèvement et l'élimination de la structure d'acier du toit et la construction et l'installation d'un nouveau toit à joints debout en acier fini avec une combinaison d'acier et de membrane à simple épaisseur. 165 000 $ 165 000 $ 330 000 $ Étagères conformes à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario dans les bibliothèques Conseil de la bibliothèque publique du Comté de Norfolk Le projet d'étagères conformes à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario dans les bibliothèques comprend des travaux de réfection pour régler et améliorer la fonctionnalité des étagères dans les succursales de la bibliothèque. Les travaux comprennent le réaménagement des étagères et l'achat de nouvelles étagères conformes aux exigences de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées pour trois succursales, à savoir celles de Waterford, Port Rowan et Simcoe. 151 200 $ 125 987 $ 100 813 $ Améliorations au centre communautaire de Camlachie, à la bibliothèque de Camlachie et au musée Plympton-Wyoming Ville de Plympton-Wyoming La portée des travaux comprend la modernisation des toilettes, y compris l'installation d'une rampe d'accès, le remplacement du toit du centre communautaire de Camlachie, la mise en place et l'agrandissement d'une aire de stationnement accessible et de passerelles pour le bâtiment de la bibliothèque et du musée et l'amélioration de l'accessibilité au bâtiment. 142 908 $ 119 078 $ 95 284 $ Développement d'un terrain de station de ski pour améliorer l'accessibilité Station de ski de Kamiskotia Agrandissement de l'infrastructure de neige artificielle pour augmenter la capacité et l'efficacité au moyen de nouvelles technologies modernes, et construction d'un nouveau réseau de pistes de vélo de montagne en descente, et son exploitation, pour créer une durabilité supplémentaire hors saison et continuer à développer les activités. 130 200 $ 108 489 $ 86 811 $ Revitalisation du parc Embro Matheson Canton de Zorra Remplacement du système d'éclairage du terrain de baseball par un panneau de distribution électrique, des commandes d'éclairage, des conduites électriques souterraines et des lampadaires avec têtes d'éclairage à DEL. Le monument historique en pierres des champs des Jeux écossais d'Embro et de la foire d'Embro sera aussi restauré. 115 000 $ 95 824 $ 76 676 $ Rénovation de la salle du Club des optimistes de Downie Canton de Perth South Les rénovations comprendront l'enlèvement des tapis muraux, la réparation des plafonds et des murs, le remplacement de la cuisine, l'ajout de toilettes accessibles et unisexes, l'ajout de nouveaux luminaires et l'agrandissement du terrain de stationnement pour y inclure des places accessibles. 109 691 $ 91 400 $ 73 137 $ Remise en état du centre communautaire de Val Rita-Harty Canton de Val Rita-Harty La remise en état du centre comprend la conversion de deux anciennes salles de classe en un seul espace communautaire et l'ajout d'un système de clé électronique. Ces travaux permettront un meilleur accès au centre communautaire et aux activités sociales. 98 620 $ 82 175 $ 65 755 $ Amélioration de la qualité du foyer des artistes du Lighthouse Festival Theatre Corp. Municipalité de Port Dover Les améliorations nécessiteront une collaboration avec la communauté Six Nations of The Grand River pour la conception, ainsi que la consultation de cette communauté, sur des éléments d'art public potentiels, sur la finalisation de la conception du foyer des artistes, l'enlèvement et le remplacement de portes, de murs et de plafonds existants, l'installation de nouveaux appareils sanitaires et accessoires de salle de bains, et la reconfiguration de l'arrière-scène pour y aménager deux nouvelles toilettes non binaires. 85 404 $ 71 163 $ 56 943 $* Remise en état de la piscine communautaire de Dutton Dunwich Municipalité de Dutton Dunwich La remise en état de la piscine comprend la découpe du pourtour de piscine actuel en dalles et leur enlèvement, la réalisation de tranchées dans le pourtour de piscine pour installer de nouvelles conduites de plomberie, le remblaiement de ces tranchées avec du sable et du gravier, le coulage du pourtour en béton, le sciage du béton pour contrôler les fissures, l'amélioration de la visibilité de la piscine depuis le poste de sauveteur par l'ajout de fenêtres, le remplacement des entrées existantes et l'ajout d'options d'accès. 62 793 $ 52 322 $ 41 867 $ Remise en état du sentier Lynn Valley Comté de Norfolk Amélioration de 10 km du sentier entre Port Dover et Simcoe. Remplacement de six rampes en bois pour pont par une conception à jour pour améliorer l'accessibilité, resurfaçage de 6,75 kilomètres avec de la pierre calcaire concassée pour remplir les dépressions et les zones d'accumulation d'eau, rétablissement de la largeur du sentier, soit 2 mètres, et asphaltage de 1,15 kilomètre de sentier dans la section située dans la municipalité de Port Dover pour améliorer l'accessibilité pour tous les usagers du sentier. 58 420 $ 48 678 $ 38 952 $ Projet de rénovation du centre communautaire d'Opasatika Canton d'Opasatika La rénovation du centre comprendra la démolition du module de terrain de jeu existant et son remplacement par un nouveau module, l'installation d'un nouveau monte-personne, le rajeunissement de l'aménagement paysager et sa préparation et l'installation d'un nouveau plancher sécuritaire pour l'exercice. Les travaux profiteront à tous les résidents de la communauté, en particulier aux segments sous-desservis de la communauté. 52 925 $ 44 099 $ 35 287 $ Rénovation des espaces d'entreposage au Beachville District Museum Musée de la société historique du district de Beachville Les rénovations comprendront la restauration du sous-sol en pierres et en terre du musée pour améliorer l'intégrité de la structure de la maison convertie, le contrôle de l'humidité et des espaces d'entreposage utilisables. L'espace d'entreposage vieillissant de la collection sera aussi rénové pour assurer un entreposage plus sécuritaire des artéfacts et pour éliminer les risques environnementaux. 39 000 $ 29 250 $ 29 250 $ Remise en état du centre communautaire Canton de Hudson La remise en état du centre comprend l'enlèvement et le remplacement des bardeaux, des solins et des avant-toits existants et de la couverture endommagée, et l'enlèvement et le remplacement des carreaux de sol existants par un revêtement de sol durable de qualité commerciale. Le remplacement de la couverture et du revêtement de sol du centre permettra aux résidents et aux non-résidents de la région d'avoir accès à une installation récréative sécuritaire. 35 000 $ 29 164 $ 23 336 $

*Le financement du bénéficiaire est partagé entre le Lighthouse Festival Theatre et la ville de Port Dover.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Liens connexes

