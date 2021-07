OTTAWA, ON, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Les collectivités de tout le pays sont en première ligne de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 3,8 millions de dollars pour améliorer des infrastructures municipales et communautaires dans la Ville d'Ottawa.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, ministre fédérale de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa--Vanier, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et député provincial d'Ottawa-Ouest--Nepean, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Tim Tierney, conseiller du quartier Beacon Hill--Cyrville, ont annoncé un financement pour 16 projets dans la Ville d'Ottawa.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 779 000 $.

La majeure partie du financement servira à la remise en état de bâtiments municipaux, de centres communautaires et d'arénas de la ville.

Parmi les projets financés figure l'agrandissement du centre communautaire de Beacon Hill‑Nord. Une nouvelle salle polyvalente y sera ajoutée, ainsi qu'une cuisine complète, des toilettes universelles et de nouvelles fenêtres qui permettront de laisser entrer plus de lumière naturelle. Ces améliorations offriront aux clients un environnement plus moderne et plus confortable pour participer aux événements sociaux et récréatifs de la communauté.

Ce financement est un exemple des mesures décisives prises par les deux ordres de gouvernement pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuer de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le volet Résilience à la COVID-19, qui a été mis en place en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % des coûts admissibles pour les projets dans les provinces, et jusqu'à 100 % pour les projets situés dans les territoires ou destinés aux communautés autochtones.

« Le centre communautaire de Beacon Hill-Nord, dans Ottawa-Vanier, est une pierre angulaire de notre communauté. Je suis heureux que notre gouvernement investisse dans cette installation pour y construire une nouvelle salle polyvalente, une cuisine complète et de nouvelles toilettes universelles. L'installation sera également rénovée pour inclure de nouvelles fenêtres, ce qui permettra d'avoir plus de lumière naturelle et une meilleure circulation de l'air pour les familles qui utilisent cet espace. En investissant dans de formidables projets locaux comme ceux-ci, nous créons des emplois tout en bâtissant un quartier d'Ottawa-Vanier plus fort et plus résilient pour tous. »

L'honorable Mona Fortier, ministre fédérale de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et députée d'Ottawa--Vanier, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Ces réparations et améliorations partout dans la Ville permettront d'améliorer la salubrité et la sécurité des lieux importants où nos communautés se rassemblent. Tandis que nous sortons de la pandémie, il est plus important que jamais de veiller à ce que la durée de vie de ces bâtiments soit préservée, afin que les gens puissent en profiter aujourd'hui et pendant de nombreuses années. »

Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et député provincial d'Ottawa-Ouest--Nepean, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Ces projets prioritaires favoriseront la santé et la sécurité de nos résidents et la durabilité environnementale d'importantes installations de la Ville, tout en stimulant notre relance économique et en créant des emplois à Ottawa. Je suis très reconnaissant de ce soutien des gouvernements fédéral et provincial, qui nous aidera à répondre aux besoins futurs de notre collectivité et de nos résidents en matière de services. »

Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Les investissements qui améliorent les espaces communautaires à Ottawa sont des investissements dans le bien-être de nos résidents qui apporteront des avantages durables alors que nous nous remettons de la crise de la COVID-19. Les rénovations du centre communautaire de Beacon Hill-Nord favoriseront la sécurité et le bien-être social et physique de nos résidents. »

Tim Tierney, conseiller de la Ville d'Ottawa, quartier 11 Beacon Hill--Cyrville

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada . Le gouvernement de l' Ontario investit 10,2 milliards de dollars au titre de ce programme.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement de l' investit 10,2 milliards de dollars au titre de ce programme. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3500 projets d'infrastructure.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan Investir dans le Canada. La contribution de 210 millions de dollars de l' Ontario à des projets liés à la COVID-19 aide à protéger la santé et la sécurité des collectivités dans toute la province.

