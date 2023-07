WINDSOR, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor--Tecumseh, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario et Andrew Dowie, député provincial de Windsor--Tecumseh, ont annoncé un investissement combiné de plus de 3,3 millions de dollars pour soutenir la construction de 15 logements à Windsor.

Situé au 1106, avenue Ouellette, l'ensemble résidentiel sera le résultat de la conversion d'un immeuble de deux étages anciennement détenu par Hôtel-Dieu Grace Healthcare. Il comprendra 15 logements abordables permanents. Ce projet à Windsor représente pour le système de soins de santé une occasion unique de participer à la production de logements abordables dans les collectivités. Il démontre aussi la façon dont les infrastructures existantes peuvent être mises à profit pour s'attaquer à la crise de l'offre de logements.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont investi plus de 3,3 millions de dollars dans ce projet, qui sera achevé en deux phases. La phase 1 recevra 1 175 974 $ en financement de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire pour la construction de cinq logements. La phase 2 recevra 2 144 710 $ de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement pour la construction de dix logements.

L'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire sont deux initiatives de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

La Windsor Essex Community Housing Corporation a acheté l'immeuble en 2021 et en supervisera la conversion. Les rénovations sont en cours et devraient être achevées à la fin de 2024.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le Gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires, comme le Gouvernement de l'Ontario, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Windsor. Voilà l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Depuis 2019, notre gouvernement fédéral a investi plus de 150 millions de dollars dans le logement abordable à Windsor par l'entremise de différents programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements. Ce projet est un autre excellent exemple de la façon dont nous travaillons en collaboration avec nos partenaires provinciaux, municipaux et communautaires pour offrir plus de logements aux résidents de Windsor. » -Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor--Tecumseh

« Les politiques de notre gouvernement, ainsi que le travail de nos partenaires fédéraux, municipaux et communautaires ont donné des résultats historiques. Ils ont permis de produire plus de logements, plus rapidement, afin de créer des logements communautaires et des logements avec services de soutien. Il est formidable de voir les secteurs des soins de santé et du logement communautaire unir leurs forces pour répondre aux besoins en matière de logement de Windsor et donner une nouvelle vie à ce bâtiment. C'est l'une des nombreuses façons dont notre gouvernement collabore avec ses partenaires pour mieux répondre aux besoins des Ontariens les plus vulnérables. » - L'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario

« Nous mettons tous la main à la pâte pour résoudre la crise de l'offre de logements en Ontario. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux et municipaux pour leur dévouement à l'égard de cet objectif. Un investissement de plus de 3,3 millions de dollars et la construction de 15 logements abordables constituent d'excellentes nouvelles pour Windsor. En effet, de tels ensembles résidentiels sont essentiels pour aider à réduire l'itinérance et offrir une stabilité de logement aux personnes qui en ont le plus besoin. Cette solution conçue à Windsor et ce véritable effort d'équipe montrent ce dont nous sommes capables lorsque tous les ordres de gouvernement et les partenaires communautaires travaillent ensemble. » - Andrew Dowie, député provincial de Windsor--Tecumseh

« Situé au 1106, avenue Ouellette, l'ensemble résidentiel représente un progrès important dans le cadre de notre mission : celle d'offrir des options de logement durables et abordables à notre collectivité. Cette initiative s'harmonise avec le plan directeur Home Together: Windsor Essex Housing and Homelessness approuvé par le conseil municipal. Elle démontre notre engagement envers une approche globale et collaborative pour répondre aux divers besoins de notre collectivité en pleine croissance. En construisant ces 15 logements permanents autonomes, nous contribuons à jeter les bases d'initiatives de logement axées sur le bien-être et la stabilité de tous nos résidents. Au nom de la ville de Windsor, j'exprime ma gratitude à l'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario, au premier ministre Doug Ford, au gouvernement provincial, à tous les partenaires qui ont aidé à donner vie à ce projet novateur et à ceux qui le mèneront à bien. J'ai hâte de voir l'effet positif de cette toute dernière initiative, combinée à d'autres projets de logements abordables, sur la vie des personnes qui vivent à Windsor. » - Drew Dilkens, maire de Windsor

« Je suis ravie de savoir que la Windsor Essex Community Housing Corporation, en partenariat avec la province de l'Ontario, convertira et revitalisera ce site. Ces travaux permettront de créer 15 nouveaux logements pour nos groupes les plus vulnérables, y compris les personnes à risque de se retrouver en situation d'itinérance. Une fois construits, ces logements seront écoénergétiques, accessibles, respectueux de l'environnement et abordables. » - Cynthia Summers, première dirigeante, Windsor Essex Community Housing Corporation

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative liée aux priorités en matière de logement de l' Ontario (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. L'Initiative Canada - Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires. Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter .

