Le Canada et l'Ontario investissent plus de 29 millions de dollars dans 19 projets d'infrastructures vertes

UXBRIDGE, ON, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement, en plus de continuer à regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O'Connell, députée de Pickering-Uxbridge, l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Dave Barton, maire du canton d'Uxbridge, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 19 projets d'infrastructures vertes en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 13 millions de dollars aux projets, tandis que les municipalités investissent au total plus de 14 millions de dollars à l'ensemble des projets.

La remise en état et la mise à niveau de l'installation de gestion des eaux pluviales Forsythe West à Uxbridge font partie des projets annoncés. Le bassin de rétention des eaux pluviales existant sera modifié pour accroître la capacité de gestion des eaux pluviales, notamment grâce à l'installation de réservoirs de stockage et d'infiltration des eaux pluviales, de nouvelles conduites en béton, de trous d'entretien et de nouveaux murs d'amont pour orienter l'écoulement des eaux et protéger les routes et les remblais de l'érosion.

À Larder Lake, le financement appuiera la phase 2 du projet de réfection routière. Le projet comprend le remplacement de toutes les conduites maîtresses endommagées et des sections de l'égout sanitaire, la réparation de trous d'entretien et la remise en état de l'infrastructure dégradée le long d'un tronçon de 1,7 kilomètre de la route Larder Lake. Le projet contribuera à améliorer la qualité de vie dans la collectivité rurale de Larder Lake en éliminant les risques pour la santé et en prévenant les conditions dangereuses qui pourraient avoir une incidence sur la collectivité et l'environnement.

Le projet réalisé à Laurentian Hills vise à mettre à niveau l'installation de traitement des eaux usées. Les travaux comprennent le remplacement du matériel relatif aux eaux usées et de l'équipement de clarification et d'aération et le regarnissage du collecteur de sable. De nouvelles composantes seront également ajoutées à l'installation, notamment des systèmes SCADA, un bassin de chloration, des floculants et des coagulants et une capacité supplémentaire de retenue des boues. Une fois terminé, le projet contribuera à réduire le déversement d'eaux usées non traitées et les niveaux de phosphore dans le milieu récepteur et il permettra à l'usine de fonctionner plus efficacement.

Les autres investissements dans des projets d'infrastructures vertes en Ontario comprennent l'amélioration d'installations et d'infrastructures d'alimentation en eau potable, de collecte des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, le remplacement de vieux tuyaux, l'amélioration de routes, de bordures et de trottoirs, ainsi que d'autres améliorations aux systèmes d'approvisionnement en eau existants.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les infrastructures vertes, en particulier les infrastructures d'approvisionnement en eau, sont essentielles au bien-être et à la sécurité des collectivités. L'investissement annoncé aujourd'hui pour 19 projets d'infrastructures vertes en Ontario permettra d'améliorer les systèmes de gestion de l'eau, d'accroître la protection contre les inondations et d'autres menaces environnementales, ainsi que de mettre en place des infrastructures d'alimentation en eau plus durables et modernes pour des milliers de résidents. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Grâce au financement annoncé aujourd'hui pour Uxbridge, les résidents de la municipalité disposeront d'infrastructures efficaces et sûres pour l'approvisionnement en eau potable, et bénéficieront d'une meilleure gestion des eaux pluviales et d'une meilleure protection contre les intempéries. »

Jennifer O'Connell, députée de Pickering-Uxbridge

« Le gouvernement de l'Ontario prend des mesures pour améliorer la qualité des infrastructures de gestion de l'eau et des eaux usées dans les collectivités de la province. L'investissement d'aujourd'hui dans 19 projets d'infrastructure verte rendra les infrastructures locales de gestion de l'eau plus fiables pour tous les Ontariens et contribuera à la santé et à la sécurité dans ces collectivités. »

L'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous continuons à donner la priorité aux investissements stratégiques tels que la remise en état et la modernisation de l'installation de gestion des eaux pluviales Forsythe West afin d'assurer la sécurité et le bien-être de la collectivité pour les années à venir. Je continuerai à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux afin de leur fournir les outils et les ressources dont ils ont besoin pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de nos collectivités. »

Peter Bethlenfalvy, député provincial de Pickering-Uxbridge

« Le canton est très reconnaissant de pouvoir faire équipe avec Industrie Canada et le ministère de l'Infrastructure de l'Ontario pour remettre en état le bassin de retenue des eaux pluviales de Forsythe West. Ce bassin est adjacent au populaire sentier South Balsam et, en raison de son âge, il n'est plus aussi efficace qu'avant pour protéger notre bassin versant. Ce projet permettra de remplacer le bassin par un système de filtration plus efficace qui nécessitera moins d'entretien au fil du temps et restera efficace pendant une plus longue période. Nous ne pourrions pas faire ces importants travaux sans ce financement. Merci à la députée Jennifer O'Connell et au député provincial Peter Bethlenfalvy de continuer à soutenir les collectivités du canton d'Uxbridge. »

Dave Barton, maire du canton d'Uxbridge

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,1 milliards de dollars dans plus de 3 300 projets d'infrastructure en Ontario .

. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes.

investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes. Dans tout le Canada, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Le Canada et l'Ontario investissent plus de 29 millions de dollars dans 19 projets d'infrastructures vertes

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint du fédéral, de la province et des bénéficiaires appuiera 19 projets d'infrastructures vertes dans tout l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 13 millions de dollars, tandis que les municipalités investissent plus de 14 millions de dollars dans leurs projets respectifs.

Renseignements sur le projet

Nom du projet Emplacement Détails sur le projet Financement du gouvernement fédéral Financement du gouvernement provincial Financement de la municipalité Remise en état et amélioration de l'installation de gestion des eaux pluviales de Forsythe Ouest Uxbridge Amélioration de l'installation de gestion des eaux pluviales, ce qui comprend le défrichement de la végétation, l'installation d'un réservoir de stockage souterrain d'eaux pluviales, de conduites en béton, de murs de tête ainsi que l'ajout et le remplacement de structures d'égouts pluviaux en béton pour les chemins résidentiels. 945 888 $ 788 161 $ 650 925 $ Projet de reconstruction du chemin Larder Lake - Phase 2 : eaux usées et eau Larder Lake Remplacement de toutes les conduites principales d'eau endommagées et de tronçons d'égout sanitaire, réparation des regards de visite et remise en état des infrastructures le long de 1,7 kilomètre du chemin Larder Lake. 1 191 120 $ 992 501 $ 1 162 859 $ Réseau d'égout de Laurentian Hills Laurentian Hills Amélioration de l'installation de traitement des eaux usées, y compris réparation de conduites, remplacement du clarificateur et de l'équipement d'aération. 1 164 468 $ 970 293 $ 812 409 $ Remplacement du réservoir au sol de Wingham North Huron Remplacement du réservoir au sol de Wingham. Les travaux visent à augmenter la pression d'eau dans les zones de basse pression du réseau de distribution. 1 140 816 $ 950 585 $ 760 639 $ Évaluation et agrandissement des installations de stockage d'eaux usées St. Thomas L'amélioration du réseau de collecte des eaux usées augmentera le volume d'eaux usées à stocker dans les réservoirs souterrains. L'installation de débitmètres sur les conduites d'eaux usées et la réfection de la station d'épuration des eaux usées permettront un meilleur contrôle du débit et de l'écoulement d'eau lors des événements de pluie. 1 112 820 $ 927 257 $ 741 973 $ Projet de remplacement des infrastructures d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue Mary South Bruce Peninsula Remplacement de 800 mètres de conduites d'eaux usées de 150 mm de diamètre, remplacement de 725 mètres de conduites d'eaux pluviales de même que remplacement de 24 regards de visites, de puisards de rue et de puisards d'entrée de fossé. 1 099 008 $ 915 748 $ 1 402 125 $ Remplacement de la conduite d'eau principale de la rivière Madawaska de 400 mm Arnprior Remplacement de la conduite d'eau principale de 400 mm qui part de la station de traitement de l'eau d'Arnprior, franchit la rivière Madawaska, pour atteindre le château d'eau. Ces travaux amélioreront la fiabilité du réseau de distribution d'eau et réduiront les coûts d'entretien. 1 094 460 $ 911 959 $ 2 178 731 $ Amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau d'Englehart Englehart Augmentation de l'approvisionnement en eau potable par l'ajout d'un puits foré, remise en état de deux puits existants et installation d'un réservoir au sol pour améliorer la capacité de stockage d'eau. Le projet atténuera le risque d'avoir un faible niveau d'eau dans le réseau d'eau existant. 1 050 255 $ 875 125 $ 700 258 $ Remise en état des conduites d'eau principales de South River South River Remplacement d'environ 2 kilomètres de conduites d'eau principales en fonte de 4 pouces par des conduites en PVC de 8 pouces, et réfection de la chaussée. 1 049 760 $ 874 713 $ 699 927 $ Amélioration des infrastructures de collecte et de distribution de Virginiatown McGarry Remplacement de près de 650 mètres de conduites principales d'eau, de 650 mètres de conduites d'égout, de bornes d'incendie, d'appareils de robinetterie et de regards de visite. Trois kilomètres de conduite d'égout seront évalués. Ces travaux amélioreront les réseaux de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées à Viriginiatown. 942 413 $ 785 266 $ 1 321 956 $ Reconstruction des égouts sanitaires des rues George et Seymour Amherstburg Reconstruction du réseau sanitaire existant le long de trois rues dans le centre historique de la municipalité, y compris l'installation d'un nouveau réseau d'égout en PVC ayant une durée de vie de 100 ans, ce qui réduira le risque d'inondation des sous-sols et l'infiltration des eaux souterraines et des eaux pluviales. 935 000 $ 779 089 $ 623 411 $ Projet de séparation des égouts des rues Audrey, Margaret, Jane, Clair et Sherk Leamington Remplacement d'environ 1,2 kilomètre d'égouts unitaires par des conduites pluviales et sanitaires. Les panneaux de signalisation, les bordures et les puisards de rue seront également remplacés, et la chaussée sera améliorée. Ces travaux augmenteront la capacité de la station d'épuration des eaux usées. 868 860 $ 723 978 $ 579 312 $ Reconstruction des égouts sanitaires, de la conduite principale d'eau et des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales de la rue Second et du chemin Bay Moosonee Remplacement de 575 mètres d'égouts sanitaires, de 7 regards de visite et de 340 mètres de conduites principales d'eau, installation de 1 100 mètres de fossés en bordure de route et de ponceaux et ajustement des bouches d'égout pluvial pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales. 798 183 $ 665 086 $ 532 188 $ Reconstruction de la conduite principale d'eau de la rue Main de Glencoe Southwest Middlesex Remplacement de la conduite principale d'eau existante par une nouvelle conduite plus large, installation de 12 nouvelles bornes d'incendie et remplacement des branchements latéraux. Ces travaux préviendront les avis concernant la qualité de l'eau potable, augmenteront le débit d'eau et réduiront les coûts d'entretien. 781 440 $ 651 135 $ 521 025 $ 5e Avenue - Reconstruction du réseau sanitaire et du réseau pluvial Cochrane Remise en état et remplacement de 840 mètres d'égout sanitaire, construction de 240 mètres d'égouts pluviaux, de regards de visite et de puisards de rue, et amélioration de 330 mètres de routes et de trottoirs. Ces travaux aideront à éliminer les inondations locales et à réduire les risques pour la santé et la sécurité dans la collectivité. 768 720 $ 640 536 $ 512 544 $ Traitement contre l'arsenic, réservoir et station de pompage du réseau d'eau potable de Dungannon Ashfield-Colborne-Wawanosh Ajout de quatre nouveaux filtres contre l'arsenic, de deux nouveaux réservoirs interconnectés pour l'eau traitée, d'une nouvelle installation septique pour l'élimination des eaux de lavage à contre-courant du traitement contre l'arsenic et de nouvelles tuyauteries. Cela réduira les concentrations d'arsenic et augmentera la capacité de stockage du réseau. 409 776 $ 341 446 $ 384 199 $ Remise en état des égouts pluviaux de la rue Elk Lake James Canton de James Installation de nouveaux égouts pluviaux de 300 mm de diamètre, de drains souterrains de 200 mm de diamètre et de puisards de rue en béton préfabriqué sur la partie amont des rues Main et Elk. Ces travaux réduiront le risque de contamination de la rivière et de dommages aux propriétés des résidents. 338 244 $ 281 842 $ 225 524 $ Remise en état de l'égout sanitaire de la rue Lemieux Mattice-Val Côté Remplacement de l'égout sanitaire existant par un tuyau plus large, raccordement de ce tuyau au regard de visite existant, installation de câbles chauffants, aplatissement des talus de chemin de fer pour stabiliser l'égout sanitaire, par la surveillance des vibrations et du tassement. Ces travaux prolongeront la durée de vie du bien, augmenteront la capacité de traitement des eaux usées et préviendront les rejets d'eaux usées brutes. 204 303 $ 170 236 $ 136 219 $ Modernisation de la station de pompage de Westport Westport Installation d'une nouvelle pompe avec système de contrôle, remplacement d'un groupe électrogène d'appoint et ajout d'un broyeur pour briser les solides et les débris afin de protéger les appareils en aval. 167 500 $ 139 569 $ 111 681 $

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

