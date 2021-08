Le Canada et l'Ontario investissent plus de 14,2 millions de dollars dans cinq projets d'infrastructure à large bande pour l'éducation communautaire et autochtone dans le Nord de l'Ontario

THUNDER BAY, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période sans précédent donnent l'occasion de créer des emplois, de faire croître l'économie et d'assurer la durabilité et la résilience de nos collectivités.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et ministre du Développement du Nord, des Mines, des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; et Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, ont annoncé le financement de cinq projets d'infrastructure à large bande pour l'éducation communautaire et autochtone dans le Nord de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investira plus de 11,3 millions de dollars dans ces projets en passant par le volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit quant à lui 2,8 millions de dollars.

Parmi les projets annoncés figure le projet de connectivité Internet des étudiants de la Nation Nishnawbe Aski (NAN). Le projet consiste à fournir une connectivité Internet sécurisée aux élèves de la NAN pour qu'ils puissent effectuer leur scolarité à distance, ce qui appuiera également l'amélioration de l'accès au soutien en ligne en matière de santé mentale. Les travaux comprennent l'achat et l'installation de trousses de connectivité pour les centres d'apprentissage des élèves et les foyers des communautés de la NAN. Ces trousses de connectivité permettront aux élèves de se connecter à des satellites en orbite basse et contribueront à développer des serveurs en nuage pour permettre un accès sécurisé aux sites Web des écoles et fournir des protections en matière de cybersécurité.

Deux autres projets de connectivité Internet pour les élèves du conseil des ressources Anishinaabeg de Kabapikotawangag et cinq communautés membres, de la Première Nation Animakee Wa Zhing no 37, de la Première Nation de Big Grassy, de la Première Nation ojibway d'Onigaming, de la Première Nation anishinabek de Wauzhushk Onigum, de la Première Nation de Northwest Angle no 33, et de Seven Generations Education Institute pour 8 Premières Nations (Anishinaabeg de Naongashiing, Première Nation de Couchiching, Première Nation de Lac La Croix, Première Nation de Mitaanjigamiing, Première Nation de Naicatchewenin, Première Nation de Nigigoonsiminikaaning, Première Nation de Rainy River, Première Nation de Seine River) permettront aux élèves de bénéficier d'une meilleure connectivité Internet, ce qui leur permettra d'obtenir de meilleurs résultats d'apprentissage grâce à l'enseignement à distance et d'accéder plus facilement aux sites Web des écoles et aux ressources en ligne sur la santé mentale. Ces deux projets supplémentaires desserviront 13 communautés des Premières Nations du Nord de l'Ontario.

D'autres investissements dans des projets d'infrastructure communautaire dans la région comprennent la réfection du chemin Berglund dans le canton de Machin, en Ontario. Les travaux effectués sur les ponceaux, la chaussée et le gravier de la route amélioreront le creusement des fossés et permettront de mieux atténuer les inondations. Dans le canton d'Ignace, en Ontario, des travaux sur le site d'enfouissement, tels que de nouvelles caméras de sécurité, l'agrandissement de l'installation de transfert des préposés au site d'enfouissement et de nouvelles barrières, amélioreront la gestion opérationnelle de l'installation.

Le volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure, mis en œuvre en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'investir jusqu'à 80 pour cent des coûts admissibles pour les projets dans les provinces, et jusqu'à 100 pour cent pour les projets dans les territoires et les communautés autochtones. Le gouvernement de l'Ontario investira 20 pour cent des coûts admissibles pour les projets réalisés dans la province.

« S'assurer que nos communautés ont accès à des infrastructures fiables est vital pour leur sécurité et leur bien-être. L'annonce d'aujourd'hui concernant cinq projets d'infrastructure communautaire et éducative permettra d'améliorer l'accès à Internet pour les élèves des communautés autochtones du Nord de l'Ontario, d'obtenir de meilleurs résultats en matière d'apprentissage et d'accéder à un soutien en ligne en matière de santé mentale. À Machin et à Ignace, les projets permettront d'améliorer la protection contre les inondations et la gestion du site d'enfouissement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis le premier jour, le gouvernement de l'Ontario s'efforce de combler les lacunes dans les infrastructures communautaires importantes des communautés autochtones et du Nord. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous associer au gouvernement fédéral pour financer cinq projets d'infrastructure clés ici même dans le Nord de l'Ontario. Ces investissements permettront d'améliorer l'accès des élèves à Internet dans les communautés des Premières nations du Nord, de moderniser un site d'enfouissement municipal à Ignace et de mieux atténuer les inondations dans le canton de Machin. Nous demeurons déterminés à veiller à ce que les collectivités du Nord disposent d'une infrastructure moderne et résiliente qui favorise la croissance et la prospérité. »

L'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et ministre du Développement du Nord de l'Ontario, Mines, des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario.

« Nous sommes heureux que nos partenaires fédéraux et provinciaux signataires de traités appuient l'amélioration de la connectivité à large bande dans un si grand nombre de collectivités des Premières Nations. La pandémie de COVID-19 a montré à quel point il est crucial de disposer d'un accès haut débit pour que les membres de tout le territoire de la NAN puissent bénéficier de services indispensables, notamment en matière de soins de santé et d'éducation. Cet investissement important dans la technologie Starlink permettra à nos communautés de développer leurs capacités en matière de technologies de l'information et de soutenir des services en ligne qui contribueront à offrir une meilleure qualité de vie. »

Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

Quelques faits

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure. Dans l'ensemble du Canada, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, le volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets de programme existants ont également été adaptés pour ajouter davantage de catégories de projets admissibles.

Le flux de financement du volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été accordés aux municipalités en fonction de différents facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Titre du projet Destinataire Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Projet de connectivité Internet des étudiants du PIIC - Nation Nishnawbe Aski (NAN) La Nation Nishnawbe Aski (NAN) et toutes les communautés membres de la NAN Ce projet comprend l'achat et l'installation de trousses de connectivité pour les centres d'apprentissage des élèves et les foyers de la Nation Nishnawbe Aski, permettant aux élèves de se connecter à des satellites en orbite basse, et de développer des serveurs en nuage pour permettre un accès sécurisé aux sites Web des écoles et fournir des protections en matière de cybersécurité. 7 685 370 $ 1 921 343 $ Projet de connectivité Internet des étudiants du PIIC - Conseil des ressources Anishinaabeg de Kabapikotawangag Les co-bénéficiaires ultimes sont le Conseil des ressources Anishinaabeg de Kabapikotawangag et toutes les communautés membres : Première Nation Animakee Wa Zhing no 37, Première Nation de Big Grassy, Première Nation ojibway d'Onigaming, Première Nation anishinabek de Wauzhushk Onigum, Première Nation de Northwest Angle no 33 Le financement permettra l'achat et l'installation de trousses de connectivité dans cinq communautés des Premières Nations, permettant l'accès à des satellites en orbite basse, et le développement d'un soutien pour un accès sécurisé aux sites Web des écoles. Une fois achevé, le projet fournira une connexion Internet plus stable aux étudiants et donnera accès à un soutien en ligne en matière de santé mentale. 2 127 496 $ 531 874 $ Projet de connectivité Internet des étudiants du PIIC - Seven Generations Education Institute (SGEI) Seven Generations Education Institute (représentant les partenaires communautaires des PN et gouverné par ceux-ci) Anishinaabeg de Naongashiing, Première Nation de Couchiching, Première Nation de Lac La Croix, Première Nation de Mitaanjigamiing, Première Nation de Naicatchewenin, Première Nation de Nigigoonsiminikaaning, Première Nation de Rainy River, Première Nation de Seine River Le projet fournira une connectivité Internet sécurisée aux élèves pour qu'ils puissent aller à l'école à distance et donnera accès à un soutien en ligne en matière de santé mentale dans huit Premières Nations de l'Ontario. Les travaux comprennent l'installation d'antennes paraboliques dans six communautés des Premières Nations et le raccordement de câbles à fibres optiques dans deux communautés des Premières Nations. Une fois terminé, le projet fournira un accès sécurisé aux sites Web des écoles et des protections en matière de cybersécurité. 1 423 855 $ 355 964 $ Atténuation des inondations - chemin Berglund Canton de Machin Le financement permettra d'apporter des modifications au chemin Berglund dans le canton de Machin, y compris des améliorations aux ponceaux existants en plus de l'installation de nouveaux ponceaux, et l'augmentation de la hauteur de la plateforme de la route et du gravier. Une fois achevé, le projet améliorera les fossés et permettra de mieux atténuer les inondations. 80 000 $ 20 000 $ Réaménagement du site d'enfouissement d'Ignace Canton d'Ignace Ce projet permettra de réparer, de moderniser et d'agrandir le site d'enfouissement dans le canton d'Ignace. Les travaux permettront d'agrandir l'installation de transfert des préposés du site d'enfouissement, d'installer des caméras de sécurité, des bacs de recyclage commerciaux, un système de pesage des véhicules et des barrières. 80 000 $ 20 000 $

