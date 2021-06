Le Canada et l'Ontario investissent plus de 115,1 millions de dollars dans des infrastructures municipales pour faire face aux répercussions de la COVID-19 dans la région du Grand Toronto et de Hamilton

TORONTO, le 9 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 115,1 millions de dollars pour protéger la santé et le bien-être des résidents de 30 municipalités de la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH).

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, fourni des détails sur cet investissement.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 92,1 millions de dollars dans les municipalités dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 23 millions de dollars.

La majeure partie du financement servira à la remise en état d'infrastructures de transport actif, à l'élaboration de possibilités de loisirs modernes et accessibles, ainsi qu'à la mise à niveau et au remplacement de l'équipement des installations de santé et d'urgence dans les collectivités de la RGTH. Des investissements supplémentaires appuieront l'augmentation du nombre d'options de transport actif et la rénovation de bâtiments municipaux, centres communautaires et installations culturelles. Ces améliorations permettront d'offrir des espaces sécuritaires et inclusifs aux résidents de la RGTH.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, la part des coûts admissibles des projets assumée par le gouvernement du Canada peut atteindre 80 % dans les provinces et 100 % dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

« La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur le bien-être de tous les Canadiens. Il est donc essentiel de veiller à ce que les résidents aient accès à des espaces communautaires sécuritaires et inclusifs. Dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, nous investissons plus de 92 millions de dollars - 80 cents sur chaque dollar - dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 afin d'aider les municipalités à assurer une meilleure ventilation dans leurs bâtiments, par exemples dans les refuges, à accroître l'accessibilité, à améliorer les trottoirs et à aménager de nouvelles pistes cyclables, afin d'améliorer la sécurité et l'accès des résidents aujourd'hui et à l'avenir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement de l'Ontario continue d'aller de l'avant et d'effectuer des investissements dans les infrastructures afin d'accélérer la réalisation de projets qui permettront de rendre les collectivités plus inclusives et de créer des emplois. Nous soutenons des projets d'infrastructure essentiels dans la région du Grand Toronto, dans des endroits comme Oakville, Burlington, Milton, Mississauga et Durham, qui protègent la santé et le bien-être de la population, en plus de contribuer à la reprise économique de la province. La province continuera de financer des projets importants qui renforcent les villes et les municipalités de l'Ontario. »

Stephen Crawford, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet de financement Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . Pour obtenir plus de renseignements sur les projets annoncés aujourd'hui, veuillez communiquer avec les municipalités locales.

Municipalité Contribution fédérale Contribution provinciale Municipalité d'Ajax 977 291$ 244 323 $ Municipalité d'Aurora 413 845 $ 103 461 $ Corporation de la Ville de Brampton 9 412 148$ 2 353 037 $ Canton de Brock 80 000 $ 20 000 $ Ville de Burlington 681 760 $ 170 440 $ Municipalité de Caledon 3 433 962 $ 858 491 $ Corporation de la Municipalité de Clarington 471 726 $ 117 931 $ Municipalité régionale de Durham 779 620 $ 194 905 $ Municipalité d'East Gwillimbury 110 400 $ 27 600 $ Municipalité de Georgina 405 600 $ 101 400 $ Corporation de la Municipalité régionale de Halton 3 596 800 $ 899 200 $ Municipalité de Halton Hills 322 574 $ 80 644 $ Ville de Hamilton 5 947 200 $ 1 486 800 $ Canton de King 156 174 $ 39 043 $ Ville de Markham 5 831 327 $ 1 457 832 $ Municipalité de Milton 2 164 706 $ 541 176 $ Ville de Mississauga 17 739 200 $ 4 434 800 $ Municipalité de Newmarket 420 729 $ 105 182 $ Municipalité d'Oakville 1 859 925 $ 464 981 $ Ville d'Oshawa 600 754 $ 150 189 $ Municipalité régionale de Peel 960 000 $ 240 000 $ Ville de Pickering 178 007 $ 44 502 $ Municipalité de Richmond Hill 557 983 $ 139 496 $ Municipalité de Scugog 80 000 $ 20 000 $ Ville de Toronto 14 452 861 $ 3 613 215 $ Corporation du canton d'Uxbridge 2 363 674 $ 590 918 $ Ville de Vaughan 12 110 565 $ 3 027 641 $ Municipalité de Whitby 1 158 265 $ 289 566 $ Municipalité de Whitchurch-Stouffville 259 376 $ 64 844 $ Municipalité régionale de York 4 600 000$ 1 150 000 $

