WHITCHURCH-STOUFFVILLE, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Helena Jaczek, députée de Markham-Stouffville, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Paul Calandra, député provincial de Markham-Stouffville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Iain Lovatt, maire de la Municipalité de Whitchurch-Stouffville, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction, à Whitchurch-Stouffville, d'une piste toutes saisons qui sera utilisée pour le patinage en hiver.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,8 million de dollars au projet, tandis que la contribution de la Municipalité de Whitchurch-Stouffville s'élève à plus de 1,4 million de dollars.

Les travaux comprennent la construction d'un sentier toutes saisons dans le parc communautaire principal de la ville, sentier qui sera utilisé pour le patinage durant les mois d'hiver. Le projet consiste également à construire des toilettes et des vestiaires accessibles, un hangar pour la surfaceuse, ainsi qu'un pont permettant à la surfaceuse d'accéder au sentier. Cet investissement soutiendra la création d'une installation communautaire entièrement accessible et inclusive où les résidents pourront profiter du plein air et rester en forme et en bonne santé pendant de nombreuses années.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Cet investissement permettra de créer un nouveau sentier toutes saisons qui sera utilisé pour le patinage en hiver. La piste offrira aux résidents de Whitchurch-Stouffville une installation extérieure formidable où les gens pourront faire de l'exercice et se rassembler. Le projet créera des emplois dans les mois à venir et offrira aux résidents de la municipalité une installation récréative qui constituera un atout majeur pour la collectivité pendant de nombreuses années. »

Helena Jaczek, députée de Markham-Stouffville, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Ontario passe à l'action en versant plus de 1,8 million de dollars pour aménager une piste de marche et de patinage ici même à Whitchurch-Stouffville. Ce type d'infrastructure récréative est exactement ce dont notre collectivité en pleine croissance a besoin. J'ai hâte de la parcourir avec ma famille dès qu'elle sera ouverte. »

L'honorable Paul Calandra, député provincial de Markham-Stouffville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom de la municipalité de Whitchurch-Stouffville, nous sommes ravis de recevoir ce généreux financement pour la piste de patinage d'hiver qui sera construite dans le parc Memorial. Cette nouvelle piste de patinage, qui a été choisie par la collectivité comme étant la principale priorité pour ce qui est du développement des parcs, permettra de rassembler les générations, ainsi que de rendre les résidents plus forts, plus heureux et en meilleure santé. Merci aux gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien. »

Iain Lovatt, maire de la Municipalité de Whitchurch-Stouffville

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 880 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 880 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected] ; Candace Darbyshire, Coordonnatrice des communications, Municipalité de Whitchurch-Stouffville, 905-640-1910, poste 2444, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca