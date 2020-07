ATIKAMEKSHENG ANISHNAWBEK, ON, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales et nordiques de l'Ontario et des Premières Nations les aider à renforcer leur économie locale.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et des Affaires autochtones et député provincial de Peterbourgh-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et Chef Gimaa Craig Nootchtai, ont annoncé du financement pour une nouvelle route de contournement à Atikameksheng Anishnawbek.

Ce projet vise la construction d'une nouvelle route de contournement d'environ 5 kilomètres qui comprendra des tronçons de gravier et d'asphalte.

La nouvelle route de contournement permettra aux résidents d'emprunter une autre route plus sécuritaire pour se rendre plus facilement jusqu'à la collectivité. Le projet améliorera aussi l'accès routier pour la Première Nation et favorisera son développement économique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario dans cet important projet d'infrastructure s'élève à plus de 899 990 $, tandis que la Première Nation Atikameksheng Anishnawbek versera plus de 327 490 $.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent avec leurs partenaires pour soutenir l'emploi, améliorer les collectivités et renforcer la confiance, tout en relançant la croissance économique de manière sûre et durable.

Citations

« Cette nouvelle route de contournement offrira aux résidents une alternative plus sûre et plus fiable pour se rendre chez eux, sur leur lieu de travail et à d'autres services essentiels. Ce type d'investissement est également essentiel pour soutenir le développement économique de la région et offrir une meilleure qualité de vie aux résidents. Il aura un impact positif sur cette communauté pour de nombreuses années à venir et s'appuie sur d'autres investissements en infrastructures réalisés dans la région, tels que les 220 643 dollars annoncés par FedNor pour la conception et l'ingénierie des plans d'un projet d'un petit parc industriel et commercial. Je me réjouis de la poursuite de la collaboration avec Gimaa Nootchtai et les membres du conseil d'Atikameksheng Anishnawbek pour faire en sorte que leurs préoccupations et leurs priorités soient entendues. »

Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada

« Les investissements stratégiques d'aujourd'hui dans la construction d'infrastructures de transport offrent à la Première nation Atikameksheng Anishnawbek un autre moyen de se rendre là où elle doit se rendre de manière sûre et fiable et attireront davantage d'investissements et d'opportunités économiques pour la croissance de la communauté. Je suis fier de représenter la ministre de l'Infrastructure et le ministre des Affaires autochtones pour recevoir l'approbation d'aller de l'avant avec notre investissement de près de 900 000 dollars dans cette communauté. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et des Affaires autochtones et député provincial de Peterbourgh-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Atikameksheng Anishnawbek est heureuse d'avoir reçu du financement pour le projet de route de contournement du programme d'infrastructure Investir au Canada - volet rural et nordique. Cette route facilitera le développement économique de manière significative et améliorera la santé et la sécurité de la communauté en offrant une route alternative pour les véhicules, réduisant ainsi la circulation et la pollution par la poussière. Le projet est conforme à notre plan d'immobilisations et à notre plan communautaire global, car il contribuera à favoriser le développement économique et résidentiel au profit de nos membres. Au nom d'Atikamkesheng Anishnawbek, nous disons Miigwetch à nos bailleurs de fonds et nous nous réjouissons de travailler ensemble à la promotion des intérêts de notre nation. »

Chef de Atikameksheng Anishnawbek, Gimaa Craig Nootchtai

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui correspondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, comme des installations qui appuient la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' Ontario .

le gouvernement du investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' . Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada l' Ontario investit 10,2 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et celles des collectivités rurales et du Nord.

l' investit 10,2 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et celles des collectivités rurales et du Nord. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs. Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel pour la large bande, ainsi que des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 9 juillet 2020, l' Ontario a lancé le programme « Amélioration de la connectivité en Ontario », doté d'un budget de 150 millions de dollars, pour financer des projets d'infrastructure à large bande et de téléphonie cellulaire là où il existe un besoin d'améliorer les services. Ce programme fait partie de l'initiative provinciale de 315 millions de dollars Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire.

