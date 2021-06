SCARBOROUGH, ON, le 10 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt, Gary Anandasangaree, député de Scarborough-Rouge Park, Aris Babikian, député provincial de Scarborough-Agincourt, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Christina Mitas, députée provinciale de Scarborough Centre, John Tory, maire de la Ville de Toronto, Medhat Mahdy, président-directeur général du YMCA du Grand Toronto, et Daniele Zanotti, président-directeur général de l'United Way Greater Toronto, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la construction du centre communautaire du quartier de Bridletowne.

Le gouvernement du Canada investit plus de 26,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 22,3 millions de dollars, tandis que la contribution du YMCA du Grand Toronto s'élève à plus de 14,8 millions de dollars, et celle de l'United Way Greater Toronto s'élève à plus de 3 millions de dollars. La Ville de Toronto fera une contribution de 9,8 millions de dollars pour des investissements qui ne sont pas couverts par le PIIC et qui comprennent 5,942 millions de dollars pour l'achat de terrains et 3,9 millions de dollars en fonds d'immobilisations pour la nouvelle garderie.

Le projet prévoit la construction d'un nouveau bâtiment de 82 440 pieds carrés dans le quartier de Bridletowne, avec des espaces pour les programmes pour la collectivité, les jeunes et le conditionnement physique, y compris des espaces pour les organismes de Centraide. Environ 68 652 pieds carrés seront utilisés par le YMCA du Grand Toronto comme centre communautaire pour accueillir des installations de santé et de conditionnement physique, y compris une piscine et un gymnase, des garderies agréées pour les enfants de la petite enfance à la maternelle, ainsi que des programmes qui seront offerts avant et après l'école, un espace communautaire et une variété de programmes pour les personnes de tous âges. Centraide disposera d'un espace exclusif de 13 788 pieds carrés réservé aux agences communautaires pour qu'elles puissent aider directement les gens de la collectivité.

Cette installation permettra au YMCA du Grand Toronto, à United Way (Centraide) Greater Toronto et à d'autres partenaires de réduire les lacunes actuelles en matière de services dans la collectivité en permettant de relier les services fragmentés et en améliorant l'accès aux programmes et aux services pour les personnes du quartier de Bridletowne et des environs.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est important de veiller à ce que les résidents aient accès à des centres communautaires et récréatifs pour le développement et le bien-être de la collectivité. Le financement fédéral pour la construction du centre communautaire du quartier Bridletowne signifie que les résidents auront accès à des installations modernes de santé et de conditionnement physique, à des programmes accessibles, à des garderies et à des programmes parascolaires dont les familles et les résidents pourront profiter pendant des années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les centres communautaires jouent un rôle essentiel pour faire de nos collectivités des lieux inclusifs et accueillants. L'annonce d'aujourd'hui permet aux résidents de Bridletowne et des environs d'avoir un meilleur accès à des programmes et services essentiels dans une installation moderne et fiable dont ils pourront profiter pendant de nombreuses années. »

Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt

« L'accès communautaire aux infrastructures récréatives, sociales et de soins de santé est essentiel pour que les collectivités de tout le pays demeurent saines et fortes. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra aux résidents du quartier de Bridletowne d'avoir accès à une installation importante qui fournira des services essentiels et des infrastructures de loisirs indispensables. »

Gary Anandasangaree, député de Scarborough-Rouge Park

« Je suis ravi de participer à cette annonce historique concernant la construction du centre communautaire et de santé Bridleltowne Neighbourhood Centre. Cette annonce de financement majeur permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents de Scarborough. En 2018, j'ai promis aux résidents de Scarborough-Agincourt que la construction du centre du quartier de Bridletowne serait ma principale priorité. Je suis fier de constater que notre gouvernement a tenu ses promesses. Je suis convaincu que nos jeunes, nos aînés et nos familles profiteront des programmes offerts par le centre et réaliseront leur potentiel en tant que membres productifs de notre société. »

Aris Babikian, député provincial de Scarborough-Agincourt, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je suis fière de voir que notre gouvernement travaille avec des partenaires tels que le YMCA du Grand Toronto et United Way du Grand Toronto afin de construire un nouveau centre communautaire à Bridletowne. L'installation accueillera des services de mieux-être et de conditionnement physique avec des commodités telles qu'une piscine, un gymnase et un espace communautaire polyvalent. L'investissement de plus de 22 millions de dollars de l'Ontario démontre l'engagement de notre gouvernement à améliorer les commodités et les services communautaires à Scarborough. »

Christina Mitas, députée provinciale de Scarborough Centre

« La communauté de Steeles L'Amoreaux est un quartier fort, diversifié et dynamique de notre ville qui a grand besoin d'un centre communautaire. L'investissement et la collaboration combinés de tous les ordres de gouvernement, des organismes de quartier et des gens de la collectivité nous aident à construire le centre communautaire du quartier de Bridletowne. Le centre améliorera la qualité de vie de nos résidents et leur donnera l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de socialiser et d'avoir accès à des programmes et à un soutien essentiels. Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial d'avoir investi dans ce centre et d'avoir aidé à créer un espace qui sera utilisé et apprécié par les résidents locaux pour les générations à venir. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Ce sont d'excellentes nouvelles. Après des années de travail acharné de la part de tous les ordres de gouvernement et des intervenants, j'ai hâte de voir le début des travaux alors que le projet ira de l'avant. Le Bridletowne Hub entraînera des avantages considérables, permettra d'offrir des services importants et créera des emplois indispensables pour les résidents de la collectivité. Ces services auront un impact durable et je suis ravi de constater que tout le monde s'engage à faire concrétiser ce projet. »

Nick Mantas, conseiller à la Ville de Toronto pour Scarborough-Agincourt

« Le lien avec la collectivité et l'aide aux personnes pour qu'elles atteignent leur plein potentiel ont toujours été au cœur des activités du YMCA. Le centre communautaire du quartier Bridletowne sera un formidable exemple de notre engagement à faire participer les gens de tous âges à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être, ainsi qu'à celui de leur collectivité. »

Medhat Mahdy, président-directeur général du YMCA du Grand Toronto

« Nous sommes une région composée de quartiers et un pays constitué de collectivités. C'est dans les espaces comme ce carrefour, près de chez nous, que nous nous rassemblons pour trouver un nouvel emploi ou pour améliorer notre situation de travail, pour nouer des liens avec nos amis, pour obtenir le soutien dont nous avons besoin. Grâce à la vision, à l'investissement et à l'engagement des gouvernements fédéral, provincial et municipal, du Scarborough Hospital Network et de nos partenaires du YMCA, le Bridletowne Community Hub sera une réalité qui facilitera l'accès aux services pour les résidents de Steeles L'Amoreaux et des collectivités voisines. »

Daniele Zanotti, président-directeur général de l'United Way Greater Toronto

« La santé est au cœur de notre collectivité, et cet investissement des gouvernements fédéral et provincial dans le Bridletowne Neighbourhood Centre garantit que des générations de personnes à Scarborough vivront une vie dynamique et saine. Le Scarborough Health Network est fier de s'associer à ses partenaires communautaires et gouvernementaux dans le cadre de ce projet crucial, et nous nous réjouissons à l'idée d'améliorer la qualité de vie des gens, dans le quartier de Bridletowne et dans l'ensemble de la collectivité. »

Elizabeth Buller, présidente-directrice générale, Scarborough Health Network

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 280 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 280 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Lawvin Hadisi, Attachée de presse, Cabinet du maire, Ville de Toronto, 647-460-5607, [email protected]; Chris Meyer, Gestionnaire principal, Communications, YMCA du Grand Toronto, 416-994-6712, [email protected]; Adriana Suppa, Gestionnaire principale, Communications, Centraide du Grand Toronto, 416-274-6004, [email protected]; David Belous, Responsable, Communications et Mobilisation du public, Réseau de santé de Scarborough, 647-688-1170, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

