BLUEWATER, ON, le 24 juill. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de l'Ontario et des collectivités des Premières Nations, et de les aider à renforcer leur économie locale.

Aujourd'hui, Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Lisa Thompson, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario et députée provinciale de Huron--Bruce, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Paul Klopp, maire de la municipalité de Bluewater, ont annoncé le financement de sept projets de routes et de ponts dans le sud-ouest de l'Ontario.

La municipalité de Bluewater réduira les interruptions de service et augmentera la sécurité en remplaçant un pont situé sur le chemin Airport Line par une structure plus longue et plus large. Dutton/Dunwich remettra en état un tronçon du chemin Ash Line afin que la route soit plus fiable. La Première Nation de Walpole Island remplacera un ponceau sur le chemin Tecumseh afin d'améliorer le drainage et la sécurité. De plus, le canton de Southwold remplacera le pont du chemin Second Line, et Brooke-Alvinston refera le revêtement d'une route.

La municipalité de Huron East améliorera la sécurité et la fluidité de la circulation en remplaçant le pont du chemin Kinburn Line par une structure plus large. À Morris-Turnberry, le pont Blind, sur le chemin Abraham Line, sera remplacé par une nouvelle structure à deux voies qui améliorera la fluidité de la circulation, renforcera la sécurité et permettra le passage de véhicules et d'équipements plus lourds.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN). Le gouvernement de l'Ontario leur consacre plus de 4,3 millions de dollars. Les municipalités allouent plus de 1,4 million de dollars aux projets et la Première Nation de Walpole Island fournit 37 347 $.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent en collaboration avec leurs partenaires pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance à mesure que nous rétablissons la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

« Ces investissements dans les routes et les ponts du sud-ouest de l'Ontario aideront non seulement les résidents des collectivités rurales à resserrer leurs liens avec leurs voisins, leurs amis et leur famille, mais ils renforceront également le sentiment de sécurité lors des déplacements vers les services essentiels. Ces projets sont indispensables pour soutenir le développement économique de la région et auront un impact positif pendant de nombreuses années. Je suis heureuse à l'idée de poursuivre notre collaboration avec les partenaires provinciaux, municipaux et des Premières Nations pour faire en sorte que des progrès réels soient réalisés dans ces collectivités. »

Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Je suis heureuse que nous ayons reçu l'approbation du gouvernement fédéral pour les projets de Huron-Bruce que l'Ontario a proposés en juillet dernier. Des investissements importants dans les infrastructures, comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui, aideront à relancer nos économies locales. »

L'honorable Lisa Thompson, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario et députée provinciale de Huron--Bruce, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial pour leur aide financière dans le cadre de ce projet important qui permettra de conformer ce pont aux normes actuelles afin d'assurer le transport en toute sécurité des marchandises dans notre collectivité. Nous savons que ces travaux de modernisation permettront d'offrir une route plus sûre à tous ceux qui y circulent. En outre, étant donné que la taille des équipements et des véhicules agricoles a considérablement augmenté, la modernisation du pont aidera certainement le secteur agricole. »

Paul Klopp, maire de la municipalité de Bluewater

« Le remplacement de la structure du pont T13 à l'intersection du chemin Kinburn Line et du chemin Front est essentiel pour les infrastructures routières de Huron East, car le chemin Front est l'une des routes les plus fréquentées de Huron East. »

Bernie MacLellan, maire de la municipalité de Huron East

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans les routes et les ponts pour favoriser les liens entre les collectivités rurales dans le Sud-Ouest de l'Ontario

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, permettra de soutenir sept projets de routes et de ponts dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Ces investissements permettront de renforcer les liens entre les collectivités rurales et de soutenir la croissance économique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructure des collectivités rurales et nordiques (ICRN). Le gouvernement de l'Ontario verse plus de 4,3 millions de dollars. Les municipalités fournissent plus de 1,4 million de dollars pour les projets, et la Première Nation de Walpole Island verse une contribution de 37 347 $*.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Renseignements détaillés sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/ des Premières Nations Remplacement du pont B35 - chemin Airport Line, au nord du chemin de comté 83 Bluewater Le remplacement et l'élargissement d'un pont situé sur le chemin Airport Line permettra d'améliorer la sécurité et la fiabilité et de réduire les interruptions de service. 1 207 800 $ 805 119 $ 475 681 $ Remplacement du pont T13 sur le chemin Kinburn Line Huron East Le projet consiste à remplacer le pont existant sur le chemin Kinburn Line par une structure plus large afin d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. 1 282 050 $ 854 615 $ 427 435 $ Remplacement du pont Blind sur le chemin Abraham Line Morris-Turnberry Le remplacement du pont Blind à une voie sur le chemin Abraham Line par une nouvelle structure à deux voies permettra d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la fluidité de la circulation, et de supprimer les restrictions de poids des véhicules. 1 760 880 $ 977 288 $ 196 632 $ Remplacement du ponceau sur le chemin Ash Line et travaux de resurfaçage Dutton/Dunwich L'installation d'un ponceau de 42 mètres et la remise en état de 800 mètres du chemin Ash Line permettront d'améliorer les infrastructures routières. 718 641 $ 399 205 $ 100 889 $ Remplacement du ponceau du chemin Tecumseh Première Nation de Walpole Island Le remplacement d'un ponceau de 18,5 mètres sur le chemin Tecumseh améliorera le drainage et la fiabilité de la route. 419 939 $ 102 633 $ 37 347 $ Remplacement du pont sur le chemin Second Line Southwold Le projet consiste à remplacer le pont du chemin Second Line par un ponceau en béton afin d'améliorer la sécurité et l'accès pour de multiples utilisateurs, y compris les véhicules d'urgence. 377 582 $ 209 747 $ 51 028 $ Remise en état de certaines parties du chemin Shiloh Line Brooke-Alvinston La remise en état du chemin Shiloh Line améliorera la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons, et réduira les coûts d'entretien. 1 853 478 $ 1 029 607 $ 206 045 $

*Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale des coûts admissibles pour ces projets municipaux, qui sont de 60 % et de 33,33 % respectivement pour les collectivités de moins de 5 000 habitants, et de 50 % et de 33,33 % respectivement pour les collectivités de plus de 5 000 habitants, conformément aux exigences de l'entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Le gouvernement fédéral fournit également la part maximale des coûts admissibles pour le projet des Premières Nations, qui est de 75 %. Les contributions des municipalités et des Premières Nations peuvent viser des coûts admissibles et non admissibles. Les coûts non admissibles sont les dépenses pour lesquelles les municipalités ou les Premières Nations ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent être remboursées (p. ex. l'achat de propriétés, les frais généraux).

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 7,7 milliards de dollars dans plus de 2 500 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

, le gouvernement du Canada a investi plus de 7,7 milliards de dollars dans plus de 2 500 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure . De ce montant, 2 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le 9 juillet 2020, l' Ontario a lancé le programme « Amélioration de la connectivité en Ontario » de 150 millions de dollars afin de financer des projets d'infrastructure à large bande et de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies. Ce programme fait partie de l'initiative provinciale de 315 millions de dollars Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire.

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Ressources de l'Ontario concernant la COVID-19 :

https://covid-19.ontario.ca/fr

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, Prospérité nationale : Une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Connexion en Ontario : Améliorer l'accès aux réseaux cellulaires et à large bande :

https://www.ontario.ca/fr/page/connexion-en-ontario-ameliorer-lacces-aux-reseaux-cellulaires-et-large-bande

Carte des projets L'Ontario construit :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Renseignements: Personnes-ressources, Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Laurie Spence Bannerman, Municipalité de Bluewater, 519-236-4351, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

www.infrastructure.gc.ca