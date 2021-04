Le Canada et l'Ontario investissent dans les infrastructures scolaires pour répondre à l'impact de la COVID-19

Les projets amélioreront la protection des élèves et du personnel en matière de santé et de sécurité

OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un financement de 656,5 millions de dollars pour apporter des améliorations cruciales dans les infrastructures des écoles de la province, afin de protéger les élèves et le personnel contre la COVID-19.

Ces améliorations des infrastructures ont été annoncées par l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario.

Les collectivités de tout le Canada sont en première ligne de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient fiables et sécuritaires.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

La majeure partie du financement servira à appuyer des projets liés à la ventilation qui améliorent la qualité de l'air dans les salles de classe de toute la province. Il s'agit entre autres de rénover des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) afin d'améliorer la qualité de l'air, d'installer des stations de remplissage de bouteilles d'eau pour offrir un meilleur accès à de l'eau potable sûre et d'investir dans les infrastructures de réseau et de large bande afin de soutenir l'apprentissage à distance et dans la reconfiguration des espaces, par exemple en installant de nouveaux murs et de nouvelles portes pour renforcer la distanciation physique.

Le gouvernement du Canada investit 525,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario pour ces projets s'élève à plus de 131,3 millions de dollars.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre en réponse à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'apporter jusqu'à 80 pour cent du financement des projets qui soutiennent les provinces dans leur lutte contre la pandémie, et jusqu'à 100 pour cent du financement des projets qui soutiennent les territoires et les communautés autochtones.

« La pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le bien-être des élèves, des parents et des enseignants. Alors que nous continuons de lutter contre cette crise, il est essentiel d'assurer un environnement d'apprentissage sécuritaire à nos enfants. C'est pourquoi le gouvernement du Canada apporte plus de 500 millions de dollars afin d'investir 80 cents de chaque dollar dépensé pour rendre les écoles de l'Ontario plus sécuritaires pour les élèves et les enseignants. Ces projets permettront d'améliorer la qualité de l'air, d'installer davantage de stations de lavage des mains et de favoriser une meilleure distanciation physique. Ils font partie du soutien du gouvernement fédéral visant à aider les Canadiens à traverser la pandémie de façon sécuritaire, à créer de bons emplois dans toute la province et à bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Comme la pandémie de COVID-19 l'a mis en évidence, il est plus crucial que jamais d'investir dans la santé et le bien-être des Ontariens. Apporter un soutien aux projets visant la qualité de l'air et à d'autres projets d'infrastructure dans les écoles contribue à protéger nos communautés en les rendant plus fortes, plus saines et plus sûres aujourd'hui et pour de nombreuses années. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le gouvernement de l'Ontario s'efforce de protéger la vie des élèves et des membres du personnel, ainsi que les familles de ceux-ci. Nous avons mis en place un plan qui est à l'avant‑garde au pays - en apportant des améliorations à la ventilation dans plus de 95 pour cent des écoles, en embauchant 7 000 employés supplémentaires, en améliorant le nettoyage et en renforçant les tests et le dépistage. Cet investissement ponctuel contribuera à rendre les écoles plus sécuritaires, en faisant fond sur l'investissement annuel de l'Ontario qui s'élève à plus de 1,4 milliard de dollars pour l'entretien des écoles et 550 millions de dollars pour la construction de nouvelles écoles. Nous soulignons aussi qu'en plus de ces investissements dans les infrastructures scolaires, le plan de l'Ontario pour vaincre cette pandémie inclut la vaccination du personnel des écoles. Nous avons priorisé les membres du personnel éducatif des communautés hautement prioritaires et l'ensemble du personnel en éducation spécialisée de la province, et nous étendrons la vaccination à tout le personnel à mesure que les vaccins sont disponibles. »

L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit10,2 milliards de dollars dans ce programme.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' investit10,2 milliards de dollars dans ce programme. Pour soutenir les Canadiens et les collectivités durant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars, afin d'aider à financer des infrastructures favorisant la résilience aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour y inclure un plus grand nombre de catégories de projets admissibles.

, de plus de 33 milliards de dollars, afin d'aider à financer des infrastructures favorisant la résilience aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour y inclure un plus grand nombre de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir plus de souplesse aux provinces et aux territoires afin de leur permettre de financer rapidement des projets à court terme.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale dans le partage des coûts relatifs aux projets d'infrastructure publique est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et dans les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,3 milliards de dollars dans 2 876 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie, le gouvernement ontarien a investi plus de 1,6 milliard de dollars pour protéger les élèves, les enseignants et les familles contre la COVID-19.

Cet investissement renforce le financement de plus d'un milliard de dollars que le gouvernement de l' Ontario a investi depuis 2019 dans de nouvelles écoles et de nouveaux espaces de garderie et des ajouts afin d'offrir aux familles qui travaillent un accès à des espaces d'apprentissage de qualité, sécuritaires et à la fine pointe. Grâce à l'appui du financement provincial, 95 pour cent des écoles de l' Ontario ont rapporté une modernisation ou une amélioration de leurs systèmes de filtration de l'air, avec l'installation de plus de 40 000 filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) et d'autres dispositifs de ventilation dans les salles de classe.

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans les infrastructures scolaires pour répondre à l'impact de la COVID-19

Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, un financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial appuiera plus de 9 800 projets dans près de 3 900 écoles et garderies adjacentes de 74 conseils scolaires de tout l'Ontario.

Ce financement aura un impact positif sur la protection contre la COVID-19 de milliers d'élèves, d'enseignants et d'autres employés, en garantissant un environnement d'apprentissage sûr, une meilleure qualité de l'air et une amélioration des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

Le gouvernement du Canada investit 525,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario pour ces projets s'élève à plus de 131,3 millions de dollars.

Ce financement comprend :

Près de 450 millions de dollars pour la modernisation des systèmes CVC et l'amélioration de la qualité de l'air;

Jusqu'à 65 millions de dollars pour favoriser la distanciation physique entre toutes les personnes (élèves et personnel);

Jusqu'à 60 millions de dollars dans la technologie visant à faciliter l'apprentissage à distance;

Jusqu'à 80 millions de dollars pour le soutien des initiatives de santé et de sécurité, comme l'installation de stations de lavage des mains ou de robinets et de distributeurs de savon sans contact.

Bénéficiaires de financement :

Conseil scolaire Financement District School Board Ontario North East 7 649 625 $ Algoma District School Board 4 435 000 $ Rainbow District School Board 8 222 500 $ Near North District School Board 6 223 200 $ Keewatin-Patricia District School Board 1 252 000 $ Rainy River District School Board 2 068 000 $ Lakehead District School Board 1 875 000 $ Superior-Greenstone District School Board 3 292 000 $ Bluewater District School Board 3 447 500 $ Avon Maitland District School Board 2 974 509 $ Greater Essex County District School Board 15 562 957 $ Lambton Kent District School Board 6 288 184 $ Thames Valley District School Board 10 274 000 $ Toronto District School Board 81 640 372 $ Durham District School Board 17 590 360 $ Kawartha Pine Ridge District School Board 10 750 000 $ Trillium Lakelands District School Board 7 485 000 $ York Region District School Board 15 119 007 $ Simcoe County District School Board 17 235 000 $ Upper Grand District School Board 10 969 000 $ Peel District School Board 41 649 300 $ Halton District School Board 19 408 881 $ Hamilton-Wentworth District School Board 17 220 500 $ District School Board of Niagara 13 041 225 $ Grand Erie District School Board 10 069 500 $ Waterloo Region District School Board 26 231 600 $ Ottawa-Carleton District School Board 25 600 000 $ Upper Canada District School Board 10 280 215 $ Limestone District School Board 5 161 500 $ Renfrew County District School Board 4 547 956 $ Hastings and Prince Edward District School Board 5 925 000 $ Northeastern Catholic District School Board 2 525 000 $ Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board 4 583 000 $ Huron-Superior Catholic District School Board 2 680 000 $ Sudbury Catholic District School Board 1 650 000 $ Northwest Catholic District School Board 166 000 $ Kenora Catholic District School Board 137 140 $ Thunder Bay Catholic District School Board 980 000 $ Superior North Catholic District School Board 1 810 500 $ Bruce-Grey Catholic District School Board 305 532 $ Huron Perth Catholic District School Board 1 700 000 $ Windsor-Essex Catholic District School Board 5 881 000 $ London District Catholic School Board 6 455 500 $ St. Clair Catholic District School Board 3 718 628 $ Toronto Catholic District School Board 25 761 419 $ Peterborough V N C Catholic District School Board 8 356 433 $ York Catholic District School Board 17 582 500 $ Dufferin-Peel Catholic District School Board 24 606 595 $ Simcoe Muskoka Catholic District School Board 10 006 406 $ Durham Catholic District School Board 7 442 675 $ Halton Catholic District School Board 6 792 719 $ Hamilton-Wentworth Catholic District School Board 10 584 500 $ Wellington Catholic District School Board 1 999 490 $ Waterloo Catholic District School Board 8 162 000 $ Niagara Catholic District School Board 7 089 000 $ Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board 2 036 235 $ Catholic District School Board of Eastern Ontario 4 361 820 $ Ottawa Catholic District School Board 13 905 000 $ Renfrew County Catholic District School Board 4 811 000 $ Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board 4 475 500 $ Conseil scolaire de disctrict du Nord-Est de l'Ontario 755 500 $ Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario 2 610 000 $ Conseil scolaire Viamonde 11 024 000 $ Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario 4 035 000 $ Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 5 669 900 $ Conseil scolaire catholique Franco-Nord 1 877 000 $ Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 1 391 000 $ Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 374 500 $ Conseil scolaire catholique Providence 415 800 $ Conseil scolaire catholique Mon Avenir 8 782 425 $ Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien 5 083 806 $ Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario 8 924 000 $ Moosonee District School Area Board 1 450 000 $ Penetanguishene Protestant Separate School Board 53 800 $

Site Web : Infrastructure Canada

