BURLINGTON, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international et députée de Burlington, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Jane McKenna, adjointe parlementaire au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Effie Triantafilopoulos, adjointe parlementaire à la ministre des Soins de longue durée, et députée provinciale d'Oakville Nord--Burlington, et Marianne Meed Ward, mairesse de la Ville de Burlington, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la revitalisation du Civic Square au centre-ville de Burlington.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,6 million de dollars au projet et la Ville de Burlington y consacre plus de 1,3 million de dollars.

Les travaux consistent à remplacer le revêtement et les escaliers existants par une nouvelle surface entièrement accessible et sans obstacle. La fontaine existante sera remplacée par un nouveau jeu d'eau, et on plantera des arbres pour créer un couvert végétal sain. De plus, de nouvelles places assises seront installées et les systèmes mécaniques et électriques extérieurs seront modernisés.

Cet investissement soutiendra les efforts de la Ville de Burlington pour faire du Civic Square un espace de rassemblement et d'événement accessible, sûr et inclusif, où des festivals et des programmes communautaires pourront être offerts à tous les résidents et visiteurs.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les espaces publics inclusifs jouent un rôle essentiel dans le développement des collectivités et les liens entre celles-ci. L'investissement réalisé aujourd'hui pour revitaliser le Civic Square garantit aux résidents l'accès à un espace public moderne et fiable qui permettra de construire une collectivité forte, dynamique et intégrée pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international et députée de Burlington, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les espaces de rassemblement inclusifs et accessibles sont le cœur de toutes les collectivités, et sont essentiels à des collectivités saines, dynamiques, sûres et prospères qui sont mieux équipées pour relancer la croissance, créer des emplois, bâtir une économie plus verte, plus compétitive et plus résiliente et réparer les dommages causés par la pandémie. Ensemble, le gouvernement fédéral et ses partenaires provinciaux et municipaux travaillent sans relâche pour que les investissements stratégiques dans la modernisation des infrastructures communautaires permettent de créer des espaces communautaires inclusifs comme le Civic Square de Burlington, dont tout le monde pourra profiter. »

Pam Damoff, députée d'Oakville-Nord--Burlington

« L'hôtel de ville et le Civic Square du centre-ville de Burlington sont un lieu de rassemblement important pour notre collectivité. Cet investissement grandement nécessaire permettra de créer un nouvel espace extérieur qui encouragera les gens à se rassembler pour célébrer notre communauté vivante et dynamique. C'est pourquoi j'ai activement défendu et appuyé le financement de ce projet de revitalisation. »

Jane McKenna, adjointe parlementaire au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le gouvernement de l'Ontario soutient ce projet local en fournissant 1,6 million de dollars pour aider à revitaliser le Civic Square de Burlington et à en faire un endroit plus sûr et plus accessible. Grâce à ces améliorations, le Civic Square continuera d'être pendant de nombreuses années un endroit où les familles et les aînés se rassemblent à l'occasion de festivals et de célébrations communautaires. »

Effie Triantafilopoulos, adjointe parlementaire à la ministre des Soins de longue durée, et députée provinciale d'Oakville-Nord--Burlington

« Le Civic Square de Burlington est un lieu de rassemblement très apprécié où toute la communauté se retrouve pour d'innombrables événements, notamment des cérémonies de lever du drapeau, des concerts, des festivals et des rencontres amicales. L'investissement dans sa revitalisation créera encore plus d'occasions pour les gens de la collectivité de se rapprocher et de tisser des liens pour les décennies à venir. Je suis reconnaissante du soutien continu pour ce projet et de l'importance accordée à celui-ci par tous les membres du conseil, y compris la conseillère Lisa Kearns, dont le quartier comprend le Civic Square, et j'exprime notre gratitude collective à nos partenaires des gouvernements provincial et fédéral pour ce financement bienvenu et essentiel. »

Marianne Meed Ward, mairesse de la Ville de Burlington

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 870 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 870 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected] ; Jeff Crowder, Conseiller en communications, Ville de Burlington, 905-320-6178, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca