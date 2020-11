Une annonce de financement a été faite au 3865, chemin Old Richmond, où le diocèse anglican d'Ottawa construit un complexe de 35 logements abordables. Le nouvel ensemble remplacera un presbytère à cet endroit par des logements d'une, de deux et de trois chambres. Sept logements seront accessibles. Les plans comprennent également un carrefour de services communautaires au rez-de-chaussée et un centre de ressources communautaires.

Le financement de cet ensemble est versé dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, qui est financée conjointement par les gouvernements du Canada et de la province.

Citations

« Grâce à cet investissement dans notre collectivité, un plus grand nombre de résidents de Bells Corners pourront se payer un logement qui répond à leurs besoins. Ce nouvel immeuble locatif ajoutera des logements abordables indispensables, ce qui permettra à un plus grand nombre de personnes de notre collectivité d'avoir accès à des logements et des services qui leur permettront de s'épanouir. » - Chandra Arya, député fédéral de Nepean

« Je suis fier d'annoncer que nos gouvernements investissent 4 millions de dollars dans la construction d'un ensemble indispensable de logements abordables ici même, à Ottawa. La COVID-19 a souligné à quel point l'accès à des logements abordables est important pour notre collectivité, et le nouvel immeuble de 35 logements créé dans le cadre de ce projet fera une réelle différence dans la vie d'un si grand nombre de nos résidents locaux. » - Lisa MacLeod, ministre du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et de la Culture de l'Ontario et députée provinciale de Nepean

Faits en bref

L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement s'appuie sur le succès du programme d'Investissement dans le logement abordable et s'attaque aux priorités locales liées à l'offre sur le marché de l'habitation et à l'abordabilité des logements.



Liens connexes

