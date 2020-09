KEMPTVILLE, ON, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario versent près de 1,5 million de dollars pour créer des logements abordables à Kemptville. Grâce à cet investissement, un plus grand nombre de familles, d'aînés, de personnes handicapées et de personnes à risque d'itinérance auront accès à un logement stable dans leur collectivité.

Dirigé par l'organisme Community Living North Grenville, le nouvel ensemble de 11 logements abordables est situé au 224, rue Jack. Composé de logements d'une, de deux et de trois chambres, le complexe comprend un duplex rénové et trois maisons en nouvellement construites. Il comprend neuf logements sans obstacles, dont trois sont accessibles en fauteuil roulant et comportent des portes plus larges, des douches coulissantes et des comptoirs et interrupteurs plus bas. L'ensemble de logements est situé dans un parc avec des arbres matures et un kiosque communautaire.

L'ensemble est financé par l'entremise du Fonds consacré à l'infrastructure sociale (FIS) et du programme d'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Les deux programmes donnent aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins locaux en matière de logement. Le financement est affecté à la construction de logements locatifs, à la réparation de logements, aux allocations-logement, aux suppléments au loyer ou à l'accession à la propriété.

Citations

« Cet investissement change déjà vraiment le cours des choses à Kemptville et dans la vie des personnes qui habitent au 224, rue Jack. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions dans le domaine du logement tant à Kemptville qu'ailleurs au Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Soutenir ce complexe de logements abordables à Kemptville est un excellent exemple de la façon dont nous travaillons ensemble pour rendre notre système de logement plus efficace et durable. De plus, nous faisons en sorte que les gens puissent accéder aux logements et au soutien dont ils ont besoin aujourd'hui et dans les années à venir. » - Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

Faits en bref

Le Fonds consacré à l'infrastructure sociale (FIS) et l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) sont des programmes fédéraux-provinciaux conjoints visant à financer la création et la réparation de logements abordables. Ils offrent également une aide à la mise de fonds pour l'accession à la propriété et du soutien au loyer aux familles et aux personnes dans le besoin.





Dans le cadre des programmes du FIS et de l'IDLA, les gestionnaires de services et les administrateurs de programmes pour les Autochtones ont la possibilité de choisir les composantes du programme auxquelles ils veulent participer - comme la construction de logements locatifs, la réparation de logements, les allocations-logement, les suppléments au loyer ou l'accession à la propriété - en fonction des besoins locaux en matière de logement dans leurs collectivités.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, combleront les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.





s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, combleront les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire, le gouvernement de l' Ontario investit près de 1 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance en Ontario .





investit près de 1 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance en . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.





, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays. L' Ontario a versé 510 millions de dollars pour aider à enrayer la propagation de la COVID-19 et à assurer la sécurité des personnes vulnérables. Son aide comprend du financement pour les gestionnaires de services locaux et les administrateurs de programmes autochtones. Ceux-ci ont obtenu plus de latitude pour élargir les services clés qu'ils offraient déjà afin de répondre à leurs besoins locaux, y compris le soutien aux personnes ayant de la difficulté à payer leur loyer.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.





Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

