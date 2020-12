BROCKVILLE, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement annoncé 2 millions de dollars pour aider à construire de nouveaux logements abordables dans la ville de Brockville. Grâce à cet investissement, davantage d'aînés auront accès à des logements stables et abordables et à des loyers proportionnés au revenu dans leur collectivité.

L'annonce de financement a été faite à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où la Marguerita Residence Corporation construit un complexe de 88 logements abordables pour les aînés. Le nouvel ensemble comprendra des logements d'une et de deux chambres et treize logements exempts d'obstacles pour aider les personnes à mobilité réduite. Le complexe comprendra une salle communautaire au rez-de-chaussée et un bureau pour les visites du personnel médical et des travailleurs de soutien. Le terrain comprendra un jardin à deux niveaux en l'honneur du travail accompli par les Sœurs de la Providence dans la collectivité.

La Marguerita Residence Corporation a conclu une entente avec les sœurs de Saint-Vincent pour transformer la propriété de 2,5 acres, anciennement louée par l'hôpital général de Brockville, en logements abordables pour aînés.

Le financement de cet ensemble est versé dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, qui est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et de la province.

« Par ses investissements effectués dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Brockville, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'ensembles comme celui-ci. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale, tout en donnant aux aînés un accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis fier que nos gouvernements travaillent ensemble pour investir 2 millions de dollars dans la construction de logements abordables indispensables ici même, à Brockville. Tous les aînés méritent de vivre dans des logements sûrs et abordables, et le nouvel immeuble de 88 logements créé grâce à ce projet fera une réelle différence dans la vie d'un grand nombre de nos résidents. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires et pour protéger le soutien à l'abordabilité pour les locataires. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux du programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra de créer 125 000 nouveaux logements, de combler les besoins en matière de logement de 530 000 familles, de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, et de réduire de moitié l'itinérance chronique.





Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire, le gouvernement de l'Ontario investit près de 1 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance en Ontario.



Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.



L'Allocation d'aide au logement Canada - Ontario est un programme conjoint fédéral-provincial d'allocations pour le logement qui donne aux gens plus de choix de logements là où ils vivent. L'Ontario a été la première province à annoncer la signature d'une entente bilatérale pour l'allocation, assortie d'un investissement conjoint pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars sur neuf ans. Depuis le lancement de l'Allocation d'aide au logement Canada - Ontario, le 1er avril 2020, plus de 5 200 ménages ont été approuvés pour recevoir une aide.





L'Ontario investit 510 millions de dollars dans l'ensemble de la province par l'entremise de son Fonds de secours pour les services sociaux afin d'aider à mettre fin à la propagation de la COVID-19 et d'assurer la sécurité des personnes vulnérables. Son aide comprend du financement pour les gestionnaires de services locaux - dont plus de 2,6 millions aux comtés unis de Leeds et Grenville - et les administrateurs de programmes autochtones afin de répondre à leurs besoins locaux, y compris le soutien aux personnes ayant de la difficulté à payer leur loyer.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.





Le gouvernement de l'Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

