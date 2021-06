TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, John McKay, député de Scarborough--Guildwood, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Vijay Thanigasalam, adjoint parlement à la ministre des Transports de l'Ontario et député provincial de Scarborough-Rouge Park, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et John Tory, maire de la Ville de Toronto, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour la remise en état du club de curling Tam Heather à Toronto.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 900 000 $ dans le projet, tandis que la contribution de la Ville de Toronto s'élève à plus de 700 000 $.

Les travaux consisteront à remplacer divers systèmes du bâtiment, y compris les systèmes de CVC et de sécurité des personnes, à améliorer diverses finitions intérieures, ainsi qu'à apporter un certain nombre d'améliorations à l'accessibilité, ce qui comprend l'aménagement d'un vestiaire accessible au sous-sol et d'une voie d'accès accessible entre les terrains de tennis et le bâtiment. Ces travaux d'amélioration permettront de rendre le club de curling Tam Heather plus écoénergétique et plus accessible, en plus d'offrir la possibilité d'élargir la programmes récréatifs communautaires dans des espaces améliorés.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de loisirs pour que les Torontois aient accès à un mode de vie sain et actif. Les améliorations apportées au club de curling Tam Heather permettront d'augmenter la durée de vie de l'installation et de la rendre plus accessible à tous les résidents de la collectivité. Le projet aidera également les résidents à rester actifs et à renforcer leurs liens sociaux. Le plan d'infrastructure de notre gouvernement vise à investir dans des projets qui permettront d'améliorer la vie des Canadiens, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

John McKay, député de Scarborough--Guildwood, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tandis que nous relançons l'économie, le gouvernement de l'Ontario est fier d'investir dans le club de curling Tam Heather, qui accueille la plus importante ligue masculine senior de curling au monde. Cet investissement permettra d'améliorer et de moderniser les infrastructures existantes afin de mieux servir les résidents de Scarborough. En soutenant des projets d'infrastructures de loisirs à Scarborough, on aide à bâtir une collectivité inclusive et à promouvoir un mode de vie sain et actif. »

Vijay Thanigasalam, adjoint parlement à la ministre des Transports de l'Ontario et député provincial de Scarborough-Rouge Park, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je suis heureux d'annoncer l'octroi de ce financement conjoint pour soutenir la remise en état du club de curling Tam Heather. Ce financement est un autre exemple de la façon dont la bonne collaboration de la Ville avec les autres ordres de gouvernement aide nos collectivités. Cet investissement aidera à soutenir le curling en assurant un accès à des pistes de curling. Il est essentiel de maintenir en bon état les actifs de la Ville pour que le curling demeure un sport d'hiver viable pour les Torontois. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3 400 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3 400 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

