HAMILTON, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Le développement du transport en commun est essentiel à la création d'emplois et au soutien de la croissance économique. Pour appuyer ces objectifs, nous devons donner la priorité aux mesures qui permettront de mettre en place les réseaux de transport en commun dont le Canada a besoin maintenant et à l'avenir. Les investissements dans le transport en commun soutiennent les Canadiens durant la pandémie, placent le Canada en position de rétablissement en créant de bons emplois et en appuyant les entreprises canadiennes, et transforment notre société pour un avenir meilleur et plus propre.

C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, Stan Cho, ministre associé des Transports, et Fred Eisenberger, maire de Hamilton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour sept projets visant à améliorer le transport en commun et à offrir des options supplémentaires de transport actif aux résidents de Hamilton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 201,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 168,2 millions de dollars dans les projets, tandis que la contribution de la Ville de Hamilton s'élève à plus de 148,8 millions de dollars.

Parmi les projets financés, la construction d'une nouvelle installation d'entretien et d'entreposage pour le transport en commun, de 60 000 mètres carrés, comprendra une zone d'entretien de 30 autobus, l'entreposage de 200 autobus de taille conventionnelle, environ 4 000 mètres carrés d'espace administratif et une structure de stationnement à quatre niveaux. Une fois terminée, la nouvelle installation améliorera la capacité des infrastructures de transport en commun de la ville, ainsi que la qualité et la sécurité du réseau de transport actuel et futur.

De plus, les améliorations apportées au réseau de transport en commun par autobus de Hamilton et les améliorations apportées au corridor de transport en commun rapide de 16 km de la ligne A de la ville permettront une expérience de transport en commun plus rapide et plus fiable. Les améliorations comprennent la construction de cinq nouvelles lignes de saut de file d'attente et de 17 km de nouveaux trottoirs le long de 12 segments différents du trajet de transport en commun rapide, la mise en œuvre de mesures de priorité des signaux de transport en commun à diverses intersections et l'amélioration d'environ 19 arrêts de transport en commun le long du corridor.

Une fois terminés, ces projets contribueront au réseau de corridors BLAST de la Ville de Hamilton, conçu pour relier les résidents de la basse-ville, aux montagnes, au bord de l'eau et à l'aéroport, donnant ainsi à Hamilton les outils nécessaires pour offrir un transport en commun exceptionnel pour se déplacer dans la ville et accéder facilement aux choix de transport régionaux.

Tous les paliers de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Des réseaux de transport en commun sûrs et fiables contribuent à faire des collectivités canadiennes des endroits où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. Le gouvernement du Canada investit plus de 200 millions de dollars dans le réseau de transport en commun de Hamilton afin d'améliorer le couloir de transport en commun rapide de la ligne A, d'acheter de nouveaux autobus, de construire de nouvelles pistes cyclables et une nouvelle installation d'entretien et d'entreposage. Si l'on prend exemple sur notre investissement historique dans le système léger sur rail (SLR) de Hamilton, cet investissement réduira les temps de déplacement et aidera les travailleurs, les étudiants, les aînés et les familles de Hamilton et d'ailleurs à se rendre à destination de façon plus rapide, plus propre et plus abordable. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Hamilton est une ville ambitieuse en pleine croissance, et un transport en commun accessible est essentiel à son avenir. L'annonce d'aujourd'hui, qui comprend un financement pour soutenir le réseau d'autobus de Hamilton, est une autre étape importante vers la création d'un réseau de transport en commun propre et moderne qui reliera les collectivités de notre ville. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît le potentiel de notre ville et qui continue à faire des investissements qui amélioreront la vie de ses citoyens. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas

« Le gouvernement provincial s'est engagé à soutenir les Ontariens alors que nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19 et à envisager la reprise. Notre investissement de 168,2 millions de dollars pour soutenir sept projets du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) aidera Hamilton à maintenir et à améliorer ses options de transport en commun, ce qui contribuera grandement à soutenir la croissance, à créer des emplois locaux et à offrir aux résidents le transport en commun fiable et pratique qu'ils méritent. »

Stan Cho, ministre associé des Transports

« Ce financement, ainsi que le soutien du gouvernement fédéral annoncé précédemment pour le projet de SLR de Hamilton, représente ensemble un investissement historique et générationnel dans le transport en commun à Hamilton. Il nous permettra de développer le transport en commun comme jamais auparavant, en le rendant plus rapide, plus abordable, plus fiable et plus pratique. Les usagers seront plus nombreux que jamais, ce qui réduira la congestion sur les routes et sera bon pour l'environnement. Le gouvernement fédéral est un formidable partenaire pour réaliser les aspirations de Hamilton en matière de transport en commun et je remercie la ministre McKenna et le premier ministre Trudeau d'avoir rendu tout cela possible. Le gouvernement de l'Ontario est également un partenaire exceptionnel, et je remercie la ministre Caroline Mulroney et le premier ministre Doug Ford pour leur appui important au transport en commun. »

Fred Eisenberger, maire de Hamilton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit déjà 28,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

, le gouvernement du investit déjà 28,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du . Le 10 février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds pour le transport en commun sur huit ans, ce qui comprend 2,5 milliards de dollars sur 5 ans à partir de cette année, ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars par année de financement continu, disponible à compter de 2026-2027, pour développer les réseaux de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement de grands projets de transport en commun clés et dont le degré de préparation est élevé. Pour ce faire, il appuiera des projets de transport en commun dont la réalisation commencera dans un proche avenir et aidera à planifier des projets qui seront mis en œuvre plus tard.

a annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars de nouveaux fonds pour le transport en commun sur huit ans, ce qui comprend 2,5 milliards de dollars sur 5 ans à partir de cette année, ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars par année de financement continu, disponible à compter de 2026-2027, pour développer les réseaux de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement de grands projets de transport en commun clés et dont le degré de préparation est élevé. Pour ce faire, il appuiera des projets de transport en commun dont la réalisation commencera dans un proche avenir et aidera à planifier des projets qui seront mis en œuvre plus tard. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 14,2 milliards de dollars dans plus de 3 800 projets d'infrastructure en . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

Produit connexe

Document d'information

Des améliorations aux infrastructures de transport en commun qui profiteront aux résidents de Hamilton

Un financement conjoint fédéral-provincial-municipal dans le cadre du plan Investir dans le Canada appuiera sept projets de transport en commun dans la ville de Hamilton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 201,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du programme Investir dans le Canada. Pour leur part, le gouvernement de l'Ontario verse plus de 168,2 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Description du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Remplacement du pont de Birch Avenue et travaux routiers connexes/construction d'une installation de stockage de sel de voirie Remplacement d'un pont ferroviaire, achèvement des travaux routiers connexes et construction d'une installation de stockage de sel de voirie. Ce projet comprend le remplacement du pont de Birch Avenue, la reconstruction de 800 m de route, l'installation d'une station de pompage des eaux pluviales et la reconfiguration des conduites applicables en vue du drainage des chaussées, l'installation d'environ 97 m de conduite d'eau principale et la construction d'une installation de stockage de sel de voirie. 15 986 000 $ 13 320 335 $ 10 658 666 $ Remplacement de matériel et de logiciels des systèmes de répartition et de localisation automatique des véhicules Installation de nouveaux systèmes de répartition et de localisation automatique des véhicules sur les autobus du parc de véhicules de transport en commun afin de fournir aux usagers des données automatisées en temps réel sur les détours et les interruptions de service. 3 600 000 $ 2 999 700 $ 2 400 300 $ Agrandissement du parc de véhicules de transport en commun afin d'appuyer la croissance du service Achat d'au plus 85 autobus de 40 pieds roulant au gaz naturel comprimé (GNC), ce qui permettra à la Ville de Hamilton d'agrandir son parc et d'ajouter près de 300 000 heures à son service de transport en commun d'ici 2026, conformément à sa stratégie décennale en matière de transport en commun. 29 333 600 $ 24 442 222 $ 19 558 178 $ Construction de connexions de transport actif Construction d'un pont de transport actif (environ 185 m), de nouvelles pistes cyclables (1,4 km), de pistes cyclables améliorées (420 m), de nouvelles connexions à usages multiples (3,4 km) avec le transport en commun, et jusqu'à 500 nouvelles places de stationnement pour vélos (y compris des stationnements couverts et sécurisés pour longue durée). Le projet prévoit également l'ajout de 30 nouvelles stations de vélos en libre-service, la réparation des stations existantes endommagées et la construction de nouveaux trottoirs (environ 17,8 km). 3 920 000 $ 3 266 340 $ 2 613 660 $ Mise en œuvre de mesures de priorité des autobus le long du corridor du trajet A-line Mise en œuvre de la circulation prioritaire des autobus sur le corridor rapide du trajet A-Line, long de 16 km. Les travaux comprennent la construction de cinq nouvelles voies d'évitement de file d'attente, la mise en œuvre de mesures de signalisation de priorité pour le transport en commun à environ 26 intersections, l'amélioration d'environ 19 arrêts de transport en commun le long du corridor et la construction de nouveaux trottoirs (environ 17 km) le long de 12 segments du trajet rapide de transport en commun afin de bonifier les options de connexion de transport actif offertes aux usagers du transport en commun. 3 400 000 $ 2 833 050 $ 2 266 950 $ Remplacement du parc de véhicules de transport en commun Remplacement des autobus conventionnels du parc de véhicules de transport en commun de Hamilton. Il s'agit d'acquérir environ 92 autobus roulant au gaz naturel comprimé (GNC) pour remplacer les autobus en fin de vie. L'achat vise environ 72 autobus de 40 pieds et environ 20 autobus de 60 pieds. 45 630 800 $ 38 021 864 $ 30 424 336 $ Nouvelle installation d'entretien et d'entreposage Construction d'une nouvelle installation d'entretien et d'entreposage de 60 000 m2 pour le transport en commun. L'installation comprendra une zone d'entretien de 30 autobus, 2 conduites intérieures de gaz naturel comprimé, 2 postes de lavage d'autobus, un espace d'entreposage pour 200 autobus de taille habituelle, environ 4 000 m2 réservés à l'administration et un parc de stationnement en élévation de 4 étages pouvant accueillir les voitures d'environ 400 employés. 100 000 000 $ 83 325 000 $ 80 970 000 $

Liens connexes

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Infrastructure Canada - Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario:

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Ontario

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Infrastructure Canada - Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte du projet Ontario construit : Ontario construit : notre plan d'infrastructure | Ontario.ca

Hamilton's Ten Year Local Transit Strategy (en anglais)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Natasha Tremblay, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Transports de l'Ontario, [email protected]; Direction des Communications, [email protected], 416-327-1158; Gemma Spadafora, Conseillère en communications et en relations avec les médias, Bureau du maire, Ville de Hamilton, 905-546-4225, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca