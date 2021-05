BRAMPTON, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période exceptionnelle aident à créer des emplois, à stimuler la croissance économique, ainsi qu'à rendre nos collectivités plus inclusives et plus résilientes.

C'est pourquoi ces gouvernements prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités à s'adapter aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Les Ontariens ont besoin de services de transport en commun sécuritaires et fiables pour se rendre au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les importants investissements effectués dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé dans la prestation de ces services.

Aujourd'hui, Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et député de Brampton-Est, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour le remplacement des systèmes de répartition assistée par ordinateur et de localisation automatique des véhicules dans les autobus du parc de transport en commun de Brampton.

Le gouvernement du Canada investit 4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3,3 millions de dollars au projet, tandis que la contribution de la Ville de Brampton s'élève à plus de 2,6 millions de dollars.

Le projet consiste à concevoir et à installer tous les dispositifs de soutien, systèmes d'exploitation, équipements de réseau et logiciels nécessaires pour les systèmes de répartition assistée par ordinateur et de localisation automatique des véhicules. Ces systèmes de remplacement seront installés dans plus de 80 autobus articulés et 370 autobus conventionnels. Les travaux comprennent également la mise en œuvre et l'intégration de sous-systèmes, ce qui comprend un système de réponse vocale interactive, un système radio de transmission de données, plus de 131 panneaux électroniques aux terminaux et aux arrêts des stations, ainsi que l'installation de compteurs automatiques du nombre de passagers dans les autobus.

L'ajout de ces nouveaux systèmes améliorera la fiabilité des données, le suivi opérationnel, la capacité et le rendement du système, ce qui permettra de mettre à la disposition des résidents de la ville de Brampton un réseau de transport en commun de meilleure qualité et plus sûr.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, on pourra améliorer les infrastructures de transport en commun de Brampton en augmentant la fiabilité des données et en améliorant le suivi et les capacités opérationnelles. Les résidents pourront ainsi continuer à bénéficier d'un service de transport en commun sûr et de qualité pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et député de Brampton-Est, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que ville en croissance, Brampton a besoin d'un réseau de transport en commun sûr, intelligent et accessible pour permettre à ses résidents de se déplacer dans la collectivité. Cet investissement vise à poursuivre la mise en place d'un réseau de transport en commun moderne, efficace et efficient pour notre collectivité, afin que les familles de Brampton qui travaillent fort puissent saisir toutes les occasions d'aller de l'avant. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La Ville de Brampton est heureuse de cet investissement important dans son réseau de transport en commun. Brampton Transit est l'un des réseaux de transport en commun qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et les technologies modernes de répartition et de localisation des véhicules amélioreront considérablement l'information en temps réel, la connectivité, ainsi que la qualité et la sécurité du transport en commun à Brampton. J'ai hâte de continuer à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour attirer des investissements à Brampton. »

Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 10,2 milliards de dollars dans plus de 3 150 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 10,2 milliards de dollars dans plus de 3 150 projets d'infrastructure en . De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun.

L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

