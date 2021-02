THOROLD, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Vance Badawey, député de Niagara-Centre, Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation et député provincial de Niagara-Ouest, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Terry Ugulini, maire de la Ville de Thorold, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la rénovation du parc de la Bataille-de-Beaver Dams.

Le gouvernement du Canada investit 267 366 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 222 783 $ au projet, tandis que la Ville de Thorold y consacre 178 266 $.

Le projet consiste à construire une nouvelle entrée au parc, à y installer de nouveaux dispositifs d'éclairage, ainsi qu'à aménager des sentiers pédestres asphaltés, une aire de jeux accessible et des toilettes. On aménagera également une place centrale pour y accueillir les objets historiques qui se trouvent actuellement dans le parc. Les autres éléments du projet consistent entre autres à améliorer l'abri d'orchestre en y ajoutant des sièges de style amphithéâtre, ainsi qu'à améliorer le drainage et l'aménagement paysager.

Ces améliorations permettront d'accroître l'accessibilité pour tous les visiteurs, en plus d'améliorer l'expérience historique et culturelle qu'ils vivront en visitant le parc. Les monuments commémoratifs rendent hommage aux personnes impliquées dans la bataille décisive de Beaver Dams, qui a eu lieu le 24 juin 1813 et qui a été une rencontre décisive pendant la guerre de 1812.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les parcs et espaces publics améliorés sont au cœur des collectivités inclusives, durables et accueillantes où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. Les répercussions de la pandémie nous ont fait prendre conscience de l'importance des parcs pour notre bien-être collectif. La contribution fédérale de plus de 267 000 $ permettra de rendre le parc de la Bataille-de-Beaver Dams, qui a une importance historique, plus accessible aux nouvelles générations de visiteurs. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités inclusives et durables. Les améliorations apportées au parc de la Bataille-de-Beaver Dams permettront de le rendre accessible à tous les visiteurs afin qu'ils puissent profiter de sa beauté tout en découvrant l'importance de ce lieu historique. ».

Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Le parc de la Bataille-de-Beaver Dams n'est pas seulement un site historique important dans la région du Niagara, il est aussi un important parc communautaire. Au nom de Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, je suis heureux d'annoncer l'aide financière accordée par notre gouvernement, ainsi que par nos homologues fédéraux et de la Ville de Thorold, pour les rénovations nécessaires au parc. C'est une excellente nouvelle pour les résidents de Thorold. »

Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation et député provincial de Niagara-Ouest, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes heureux et reconnaissants de recevoir ce financement pour la remise en état du parc de la Bataille-de-Beaver Dams, qui a été approuvé dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La collaboration avec nos partenaires fédéraux et provinciaux est essentielle et permet de concrétiser des projets importants comme celui-ci. Ce projet permettra non seulement d'améliorer le parc, mais aussi de compléter les efforts que nous déployons pour revitaliser le centre-ville. Nous avons hâte de voir les possibilités d'utilisation qui s'offriront à nous! »

Terry Ugulini, maire de la Ville de Thorold

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 760 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 760 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

