Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'installations sportives, récréatives et culturelles à London

LONDON, ON, le 4 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario) et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, l'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et député provincial d'Elgin--Middlesex--London, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Ed Holder, maire de la Ville de London, ont annoncé l'octroi d'un financement pour six projets visant à améliorer des installations sportives, récréatives et culturelles à London.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3,2 millions de dollars aux projets. La Ville de London consacre plus de 1 million de dollars aux projets, et la contribution des bénéficiaires s'élèvera à près de 1,6 million de dollars.

Dans la ville de London, un projet visant le parc Labatt, l'un des plus anciens stades de baseball d'Amérique du Nord, prévoit des améliorations, notamment l'installation de toilettes accessibles et le remplacement de gradins et de l'éclairage du terrain de sport. Ces améliorations favoriseront la sécurité et l'accessibilité du stade, qui soutient les organisations locales de baseball à but non lucratif à tous les niveaux, ainsi que des événements communautaires.

Cinq autres projets amélioreront la qualité des infrastructures culturelles et récréatives dans la ville, ce qui profitera à la collectivité en améliorant la fonctionnalité des bâtiments et en augmentant l'accessibilité pour tous les résidents.

Les projets comprennent : la remise en état du centre communautaire optimiste de Carling Heights, qui prévoit la transformation de l'espace afin de créer une cuisine d'enseignement, et l'installation d'un ascenseur; le remplacement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, et l'installation d'un nouveau panneau électrique au centre de ressources communautaires de Glen Cairn; l'ajout d'un deuxième étage et la modernisation de l'éclairage au YMCA de Stoney Creek; la modernisation de l'éclairage et des systèmes mécaniques du bâtiment et l'installation d'un vestiaire plus grand et plus accessible au YMCA Bob Hayward; ainsi que l'installation d'un ascenseur sur le site Community Place North des services de soutien de la Participation House.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités inclusives où les Canadiens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Les projets annoncés aujourd'hui contribueront à la culture et à la diversité de la Ville de London, tout en offrant davantage de possibilités d'apprentissage et de loisirs aux résidents. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario) et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les améliorations apportées à ces diverses installations communautaires profiteront grandement aux résidents de London en leur permettant de profiter en toute sécurité d'infrastructures culturelles et récréatives améliorées. Ces investissements permettront de continuer à fournir aux résidents des services de haute qualité qui rassemblent les gens et soutiennent la réussite future des habitants en favorisant l'acquisition de compétences essentielles dans la vie de tous les jours. »

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord

« Le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'immense valeur des projets communautaires, culturels et récréatifs dans la ville de London, et c'est pourquoi nous faisons ces importants investissements. J'ai hâte de voir toutes les façons dont ces installations modernisées continueront à favoriser la collectivité dans les années à venir. »

L'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et député provincial d'Elgin--Middlesex--London, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La pandémie a renforcé l'importance de la collectivité, de la culture et des loisirs, entre autres choses. Ces investissements conjoints de nos partenaires fédéraux et provinciaux aideront à revitaliser six sites importants de la ville de London, afin que les résidents de tous âges puissent en profiter pendant de nombreuses années. »

Ed Holder, maire de la Ville de London

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en Ontario .

. Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'installations sportives, récréatives et culturelles à London

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à six projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans la ville de London dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3,2 millions de dollars aux projets. La Ville de London consacre plus de 1 million de dollars aux projets et les bénéficiaires fourniront le reste du financement requis, soit près de 1,6 million de dollars.

Renseignements sur les projets:

Bénéficiaire Nom du projet Renseignements sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement du

bénéficiaire Corporation de la Ville de London Centre communautaire optimiste de Carling Heights - cuisine de formation et ascenseur Le projet comprendra la reconfiguration d'un espace communautaire polyvalent pour en faire une cuisine de formation, une unité de stockage et plusieurs salles de réunion. En outre, un ascenseur sera installé, on améliorera l'accessibilité, et les éléments du bâtiment, tels que les portes, les fenêtres et des murs de briques, seront renouvelés et réparés. 748 000 $ 623 271 $ 498 729 $ Corporation de la Ville de London Améliorations du parc Labatt Les améliorations apportées au parc Labatt comprendront l'installation de toilettes accessibles, la réparation et le remplacement des gradins, et le remplacement de l'éclairage actuel du terrain de sport par un éclairage économe en énergie. 814 000 $ 678 266 $ 542 735 $ Centre de ressources communau-

taires Glen Cairn Amélioration des systèmes électriques et de CVC du centre de ressources Le projet permettra de remettre en état les systèmes électriques et de climatisation du centre de ressources communautaires de Glen Cairn. Les travaux comprendront l'installation d'un nouveau panneau électrique et le remplacement des unités de CVC existantes par une unité plus grande et de plus grande capacité. 63 325 $ 52 766 $ 42 222 $ Services de soutien de la Participation House - London et les environs Ascenseur de Community Place North Le projet consiste à installer un ascenseur dans l'établissement Community Place North des services de soutien de la Participation House afin d'améliorer l'accessibilité. 125 000 $ 104 156 $ 83 344 $ YMCA du sud-ouest de l'Ontario Rénovation de l'installation récréative du YMCA Bob Hayward Les améliorations apportées au YMCA Bob Hayward comprennent le remplacement des réservoirs d'eau chaude, de la chaufferie et de la tuyauterie, du système de distribution d'air, de la tuyauterie de la piscine et du réservoir de surpression. En outre, l'éclairage sera amélioré et le vestiaire universel sera agrandi pour une meilleure accessibilité. 801 309 $ 667 690 $ 534 273 $ YMCA du sud-ouest de l'Ontario Remise en état et agrandissement des installations de loisirs du YMCA de Stoney Creek Le projet consiste à construire une annexe au deuxième étage de l'installation existante, ce qui permettra au YMCA d'offrir un accès accru aux programmes de loisirs pour tous les âges, en particulier pour les jeunes et les populations vulnérables. L'éclairage de l'ensemble du bâtiment sera également modernisé grâce à des lumières à DEL. 1 361 800 $ 1 134 720 $ 907 980 $

