Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'installations récréatives dans le comté de Frontenac

FRONTENAC ISLANDS, ON, le 3 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et les investissements.

Aujourd'hui, Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, et député provincial de Renfrew--Nipissing--Pembroke, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont annoncé le financement de quatre projets d'infrastructures de loisirs communautaires dans le comté de Frontenac.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 842 000 $ dans ces projets, tandis que la contribution des bénéficiaires du comté de Frontenac s'élève à plus de 674 000 $.

Dans le canton de Frontenac Islands, l'amélioration du parc communautaire Patrick Norris permettra aux résidents de participer à des activités récréatives supplémentaires et de bénéficier d'équipements de terrain de jeu accessibles. Les améliorations apportées au parc comprennent également l'installation de courts de tennis sur lesquels on pourra pratiquer d'autres sports, la construction d'un pavillon pour les événements musicaux et culturels, ainsi que l'installation d'un tableau d'affichage pour le terrain de balle, d'une clôture autour du parc et de toilettes accessibles.

Dans le comté de Frontenac, les résidents bénéficieront également de l'amélioration du sentier K&P de Frontenac et de l'aréna communautaire de South Frontenac, ainsi que de rénovations à la salle communautaire du chemin Snow à North Frontenac. Une fois terminés, ces projets permettront aux résidents du comté d'avoir un meilleur accès aux installations récréatives destinées aux familles et aux jeunes de tous âges, y compris les personnes handicapées.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les espaces récréatifs sont au cœur des collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui pour ces quatre projets dans le comté de Frontenac, les résidents continueront d'avoir accès à des installations modernes et accessibles pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit plus de 842 000 $ dans le comté de Frontenac pour moderniser et améliorer des installations de loisirs, afin que les Ontariens puissent avoir accès à des activités de loisirs saines et accessibles. Cet investissement dans les infrastructures du comté renforcera l'économie locale en favorisant la création d'emplois et les possibilités de tourisme régional. »

L'honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, et député provincial de Renfrew--Nipissing--Pembroke, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le financement de ces quatre projets dans le comté de Frontenac constitue un investissement précieux des gouvernements du Canada et de l'Ontario pour les résidents de ces collectivités. Ces fonds permettront également de développer davantage et de stimuler le tourisme dans la région. Au nom du conseil du comté de Frontenac et de tous ceux qui bénéficieront de ces installations nouvellement améliorées, je vous remercie. »

Ron Vandewal, préfet, comté de Frontenac

« Le canton de Frontenac Islands se réjouit de cet investissement, qui permettra de proposer des activités extérieures et culturelles supplémentaires afin de répondre aux besoins croissants de nos résidents et de nos familles. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui concernant les améliorations au parc communautaire Patrick Norris sur l'île Howe, notre collectivité rurale bénéficiera d'installations récréatives améliorées pour les années à venir et sera en mesure de mieux utiliser les terrains existants pour en faire une plaque tournante multifonctionnelle. »

Denis Doyle, maire du canton de Frontenac Islands

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'installations récréatives dans le comté de Frontenac

Un financement conjoint fédéral, provincial et communautaire est alloué à quatre projets d'infrastructures de loisirs communautaires dans le comté de Frontenac. Le gouvernement du Canada investit plus de 1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 842 000 $ dans ces projets, tandis que la contribution des bénéficiaires du comté de Frontenac s'élève à plus de 674 000 $.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Finance-ment fédéral Financement provincial Finance-ment du bénéficiaire Amélioration de l'accessibilité du sentier K&P de Frontenac On améliorera l'accessibilité du sentier K&P de Frontenac au point d'accès principal du sentier de Verona et à d'autres points d'accès secondaires. On éliminera également des obstacles à d'autres points d'accès secondaires. Les travaux comprennent également l'amélioration des dispositifs de sécurité pour les usagers qui traversent la route, l'aménagement d'aires de repos, l'installation de bancs, d'abris et de compteurs de randonneurs, ainsi que d'autres améliorations visant à répondre aux exigences de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. 331 200 $ 275 972 $ 220 827 $ Projet de remise en état de l'aréna communautaire de Frontenac On modernisera l'aréna communautaire de Frontenac en améliorant la qualité de la glace et en augmentant le nombre de caractéristiques d'accessibilité pour les spectateurs et les usagers. De plus, les travaux d'amélioration permettront d'accroître les mesures de sécurité pour le personnel et les clients et de réduire les coûts annuels d'exploitation et d'entretien. Les autres travaux comprennent le remplacement de divers équipements de l'aréna, comme la cabine du chronométrage, les bancs, les panneaux et les vitres. 537 500 $ 447 871 $ 358 378 $ Rénovation de la salle communautaire du chemin Snow et ajout de toilettes accessibles La rénovation de la salle communautaire du chemin Snow comprendra la construction d'une annexe accessible aux toilettes existantes de la salle communautaire. 24 222 $ 20 182 $ 16 150 $ Améliorations au parc communautaire Patrick Norris L'amélioration du parc communautaire Patrick Norris permettra d'augmenter la qualité de vie des résidents et des visiteurs puisqu'on transformera le terrain pour en faire une plaque tournante multifonctionnelle. Les rénovations comprendront l'installation de toilettes accessibles, la construction de courts de tennis polyvalents et l'amélioration des équipements de l'aire de jeux grâce à l'installation d'une base de sécurité sous les structures. On procédera également à la construction d'un abri/pavillon pour les tables de pique-nique et les événements musicaux/culturels, à l'installation d'un tableau d'affichage électronique pour le terrain de baseball et à l'amélioration des clôtures du parc. 118 360 $ 98 534 $ 79 005 $

