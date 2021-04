Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'installations de loisirs à Hamilton

HAMILTON, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Bob Bratina, député de Hamilton-Est--Stoney Creek, Donna Skelly, adjointe parlementaire au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et députée provinciale de Flamborough-Glanbrook, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour quatre projets d'infrastructures récréatives communautaires à Hamilton.

Le gouvernement du Canada investit 3 379 614 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 2 816 064 $ aux projets, la Ville de Hamilton fournit 2 235 479 $ pour ses projets, et le Centre Eva Rothwell fournit 17 879 $ pour son projet de rénovation de gymnase.

La Ville de Hamilton entreprendra trois projets visant à améliorer six installations de loisirs. On procédera au remplacement de l'ascenseur du centre récréatif commémoratif central afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité du service pour les usagers. Le projet de réaménagement du parc de la Hamilton Amateur Athletic Association permettra de créer des allées accessibles sans obstacle dans tout le parc, d'améliorer le drainage et de remplacer l'éclairage par des dispositifs d'éclairage à DEL. Le troisième projet consiste à réparer et à remplacer les toitures du Mohawk Ice Centre, du centre communautaire Benneto, de la piscine communautaire de Dundas et du club de golf de Chedoke.

Enfin, on rénovera le gymnase du Centre Eva Rothwell afin d'y ajouter un nouveau revêtement avec des lignes de terrain multisports, d'installer de nouveaux filets de basketball ajustables et d'effectuer des améliorations aux dispositifs de sécurité afin de réduire le risque de blessure pendant les activités. Ces améliorations permettront aux jeunes de tous âges, y compris les personnes handicapées, d'avoir un meilleur accès aux activités de loisirs.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les espaces récréatifs sont au cœur des collectivités où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. L'investissement annoncé aujourd'hui pour ces quatre projets à Hamilton permettra aux résidents de continuer d'avoir accès à des installations récréatives modernes pendant de nombreuses années. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis ravi qu'on investisse dans les infrastructures de loisirs communautaires ici à Hamilton. Nos centres de loisirs locaux sont au cœur de nos collectivités et contribuent à enrichir la vie des résidents. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les partenaires de la ville de Hamilton et du Centre Eva Rothwell à mettre à la disposition des résidents des installations accessibles, modernes et améliorées qui leur permettront de mener une vie saine et active. »

Bob Bratina, député de Hamilton-Est--Stoney Creek

« Notre gouvernement investit plus de 2,8 millions de dollars pour améliorer les installations récréatives de la ville de Hamilton. Nous avons besoin d'installations sécuritaires, modernes et accessibles, et, tandis que nous commençons à nous remettre de la pandémie, l'année qui vient de s'écouler a mis en lumière l'importance d'avoir des collectivités fortes, dynamiques et actives. »

Donna Skelly, adjointe parlementaire au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et députée provinciale de Flamborough-Glanbrook, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les installations de loisirs constituent un élément essentiel du tissu de notre collectivité, car elles favorisent la santé et le bien-être de la population et offrent des possibilités de vie active dans un environnement sécuritaire et inclusif. Cet investissement du gouvernement du Canada, en partenariat avec le gouvernement de l'Ontario, permettra d'effectuer des travaux de rénovation, de modernisation et de réaménagement qui amélioreront ces installations et feront en sorte que notre collectivité puisse en profiter pendant de nombreuses années. »

Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

. Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Rénovation du gymnase Eva Rothwell Le projet consiste à rénover le gymnase pour y inclure un revêtement modernisé avec des lignes de terrain multisports, de nouveaux paniers de basketball ajustables et des améliorations des dispositifs de sécurité, notamment un rembourrage en mousse des zones situées sous le panier et de la scène, afin de réduire le risque de blessure pendant les activités. Ces améliorations permettront d'améliorer la qualité des programmes d'éducation physique et la sécurité du sol du gymnase, et de réduire les obstacles pour les personnes handicapées. 26 815 $ 22 344 $ 17 879 $ Centre récréatif commémoratif central - modernisation et remplacement de l'ascenseur Le projet consiste à remplacer l'ascenseur du centre récréatif commémoratif central à Hamilton. Diverses composantes de l'ascenseur seront remplacées, notamment les systèmes de câblage et de commande, l'intérieur de la cabine, les accessoires, l'équipement des portes, les panneaux à boutons du hall d'entrée, ainsi que les vannes, les pompes et les réservoirs. 160 000 $ 133 320 $ 106 680 $ Hamilton Amateur Athletic Association - mise en valeur du parc Le projet prévoit la création d'allées accessibles sans obstacle dans tout le parc, l'amélioration du drainage pour une meilleure croissance de l'herbe et la mise à niveau de l'éclairage à DEL. Les équipements de l'aire de jeux et de la rampe d'arrosage seront également modernisés afin de remplacer les équipements qui ont atteint leur fin de vie. 1 432 799 $ 1 193 880 $ 955 319 $ Installation récréative - remplacement de la toiture et travaux de modernisation Le projet consiste à réparer et à remplacer les toits du Mohawk Ice Centre, du centre communautaire Benneto, de la piscine communautaire de Dundas et du club de golf de Chedoke. Ces améliorations permettront de prolonger la durée de vie de ces installations récréatives pour les années à venir. 1 760 000 $ 1 466 520 $ 1 173 480 $

