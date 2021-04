TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, James Maloney, député d'Etobicoke-Lakeshore, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Christine Hogarth, adjointe parlementaire à la solliciteure générale (Sécurité communautaire) et députée provinciale d'Etobicoke--Lakeshore, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et John Tory, maire de la Ville de Toronto, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour améliorer trois installations récréatives.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3 millions de dollars aux projets, tandis que la Ville de Toronto leur consacre plus de 2,4 millions de dollars.

L'un des projets consiste à effectuer des travaux d'amélioration à la piscine communautaire Norseman, sont situées à Etobicoke. Les travaux consistent à remplacer la toiture, à effectuer des mises à niveau mécaniques et électriques au système de CVC, ainsi qu'à apporter d'importantes améliorations à l'accessibilité des vestiaires de la piscine, afin de permettre à un plus grand nombre de résidents d'y avoir accès. Le projet permettra de prolonger la durée de vie de la piscine et d'en améliorer l'accessibilité pour les personnes âgées, les familles, les enfants et les personnes handicapées.

De plus, les travaux d'amélioration visant les patinoires de glace artificielle Sir Adam Beck et Rosedale comprennent le remplacement des installations frigorifiques, l'amélioration des salles mécaniques, l'installation de nouvelles dalles de béton, l'amélioration de l'accessibilité et l'installation de bandes. Ces travaux aideront à maintenir les niveaux de service actuels et permettront aux résidents de rester en forme et en bonne santé.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Nous comprenons que les centres récréatifs sont essentiels au développement et au bien-être des collectivités. L'investissement annoncé aujourd'hui, qui vise à remettre en état trois centres récréatifs à Etobicoke, permettra aux résidents de bénéficier d'installations accessibles et modernes, ainsi que de maintenir un mode de vie actif et sain. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

James Maloney, député d'Etobicoke-Lakeshore, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les infrastructures récréatives jouent un rôle essentiel pour permettre à la population de maintenir un mode de vie sain et actif. Je suis heureuse que notre gouvernement investisse plus de 3 millions de dollars dans la remise en état de la piscine communautaire Norseman et de la patinoire Sir Adam Beck à Etobicoke - Lakeshore. La patinoire Rosedale sera également améliorée dans le cadre de cet investissement. Ces améliorations permettront aux résidents de bénéficier d'installations améliorées et plus accessibles pour tous. »

Christine Hogarth, adjointe parlementaire à la solliciteure générale (Sécurité communautaire) et députée provinciale d'Etobicoke--Lakeshore, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les installations récréatives de notre ville offrent aux enfants, aux jeunes et aux familles un excellent moyen de rester en bonne santé, d'acquérir de nouvelles compétences et de socialiser. En veillant à ce que ces installations soient entretenues de manière à répondre aux besoins de nos résidents, nous nous assurons que les prochaines générations pourront également en profiter. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour leur investissement dans les travaux d'amélioration indispensables pour ces installations récréatives. Grâce à ce partenariat, les résidents continueront d'avoir accès à d'excellentes installations. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 860 projets d'infrastructure en Ontario .

. Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'installations récréatives

Un financement fédéral, provincial et municipal conjoint est alloué à deux projets visant à améliorer trois infrastructures récréatives à Etobicoke dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3 millions de dollars aux projets, tandis que la Ville de Toronto leur consacre plus de 2,4 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Renseignements

sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Remise en état

de la piscine

Norseman Toronto Le projet consiste

à remettre en état

la piscine

communautaire de

Norseman. Les

travaux comprendront

le remplacement du

toit, la modernisation

du système de chauffage,

de ventilation et de

climatisation, l'amélioration

du bassin et de la terrasse

de la piscine, et la

rénovation des vestiaires

pour en améliorer

l'accessibilité. 1 983 415 $ 1 652 680 $ 1 322 442 $ Programme de

gestion des

immobilisations :

état des

réparations des

patinoires

artificielles des

installations Sir

Adam Beck et

Rosedale Toronto Le projet prévoit la remise

en état des patinoires

artificielles extérieures Sir

Adam Beck et Rosedale.

Les travaux comprendront

le remplacement des

installations de réfrigération,

la modernisation des salles

mécaniques, le remplacement

des dalles de béton, des

collecteurs et de la tuyauterie,

l'installation de bandes et

l'amélioration de l'accessibilité. 1 680 906 $ 1 400 615 $ 1 120 744 $

Liens connexes

Site Web : Infrastructure Canada

