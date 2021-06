AJAX, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, député d'Ajax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Rod Phillips, député provincial d'Ajax, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Shaun Collier, maire de la Ville d'Ajax, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration de deux installations récréatives à Ajax, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit 1,1 million de dollars dans les projets, tandis que la contribution de la Ville d'Ajax s'élève à plus de 895 000 $.

Le premier projet consiste à rénover le terrain de basketball au centre communautaire d'Ajax. Les travaux consistent à remplacer le revêtement du terrain, à améliorer l'éclairage et à rendre le terrain plus accessible afin d'accroître la sécurité publique. Le deuxième projet consiste à rénover le pavillon et le terrain de cricket du campus sportif du centre-ville d'Ajax. Les améliorations comprennent le remplacement du toit du pavillon et l'amélioration des vestiaires, des toilettes et de la cuisine. L'installation fera également l'objet d'importants travaux d'amélioration qui consisteront à accroître l'accessibilité, modifier les sièges des spectateurs, les entrées et les allées, améliorer la signalisation et l'éclairage, ainsi que rénover les installations d'entraînement. Ce projet permettra d'améliorer considérablement la qualité des installations de cricket en plus de faire en sorte que tous les membres de la collectivité puissent prendre plaisir à regarder, à apprendre et à jouer au cricket pendant de nombreuses années.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements effectués dans le cadre du plan d'infrastructure du Canada pour améliorer le centre communautaire d'Ajax et le campus sportif du centre-ville d'Ajax offrent d'immenses possibilités à notre collectivité. Cela aidera les résidents d'Ajax à rester actifs, à pratiquer des sports de plein air, à organiser des événements qui rassemblent la communauté et à stimuler l'économie locale. En soutenant des milliers de projets similaires dans tout le pays, le plan d'infrastructure du Canada aide à créer des emplois et à bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Mark Holland, député d'Ajax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très heureux de cet investissement important qui permettra d'améliorer les installations sportives d'Ajax, grâce à l'effort combiné des administrations provinciale, fédérale et locale. Ces fonds permettront d'améliorer considérablement les terrains de basketball au centre communautaire d'Ajax et de moderniser les installations de cricket du campus sportif d'Ajax, qui en avaient bien besoin. On pourra ainsi mieux répondre aux divers besoins des familles d'Ajax en matière de loisirs grâce à des installations modernes dont nous pouvons tous être fiers. »

Rod Phillips, député provincial d'Ajax, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'investissement annoncé aujourd'hui est un excellent exemple d'un partenariat gouvernemental qui permet d'améliorer les installations récréatives extérieures pour notre collectivité diversifiée et en croissance. La modernisation de l'installation de cricket et du terrain de basketball de la ville appuie notre vision d'espaces plus inclusifs et accessibles au cœur du centre-ville d'Ajax. Au nom du conseil municipal d'Ajax, je tiens à remercier les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour leur soutien en vue d'accroître les possibilités de loisirs pour nos résidents. »

Shaun Collier, maire de la Ville d'Ajax

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3 400 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3 400 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

