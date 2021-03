TERRACE BAY, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et députée provinciale de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock, Darquise Robinson, mairesse du canton de Red Rock, et Jody Davis, maire du canton de Terrace Bay, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration d'infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales dans les cantons de Terrace Bay et de Red Rock.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,7 million de dollars aux projets. Les collectivités de Terrace Bay et de Red Rock allouent respectivement 613 277 $ et 748 094 $ à leurs projets.

À Terrace Bay, on remplacera les conduites d'eau principales, les égouts sanitaires et les égouts pluviaux sur le chemin Kenogami afin de réduire les risques d'inondation. On installera également des trous d'homme, des puisards et des raccordements pour les puisards. Une fois terminés, ces travaux d'amélioration permettront de mieux protéger l'environnement dans cette collectivité.

À Red Rock, on remettra en état les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées le long de l'avenue Newton, du chemin Brompton et de l'avenue Stadler. Ces améliorations permettront d'accroître la fiabilité du service et la longévité des actifs, ainsi que de réduire les coûts d'entretien.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les investissements à long terme dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités saines et résilientes, et pour fournir des services importants aux résidents. Les améliorations apportées aux infrastructures essentielles à Terrace Bay et à Red Rock permettront d'offrir aux résidents un service de traitement de l'eau, des eaux usées et des eaux pluviales sûr et fiable qui protégera l'environnement et favorisera le développement de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Ces investissements à Terrace Bay et à Red Rock témoignent de l'engagement continu de l'Ontario envers les collectivités du nord tandis que nous reconstruisons les infrastructures de la province. Terrace Bay verra ses conduites principales d'eau et son réseau d'égout améliorés. À Red Rock, on améliorera les services d'aqueduc et d'égout. Ces investissements permettront d'assurer une meilleure protection de l'environnement pour les résidents des deux collectivités. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et députée provinciale de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock

« Nous sommes très reconnaissants de recevoir ces fonds d'infrastructure, qui sont essentiels pour les administrations locales. La reconstruction du chemin Kenogami permettra d'améliorer/de remplacer toutes les infrastructures souterraines, mais surtout les égouts pluviaux, ce qui aidera notre collectivité à s'adapter aux changements climatiques. Ce financement nous permet d'achever un projet jugé prioritaire dans le plan de gestion des actifs du canton. »

Jody Davis, maire de Terrace Bay

« Les résidents de Red Rock remercient les gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien continu envers Red Rock et ce projet. Grâce à ce financement, nous pouvons remplacer et remettre en état des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées essentielles, améliorer la qualité et la fiabilité de l'eau, et accroître la longévité de ces infrastructures pour la municipalité. »

Darquise Robinson, mairesse du canton de Red Rock

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en . L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet appuie l'amélioration de l'accès au transport d'énergie propre, les travaux visant à rendre les bâtiments plus écoénergétiques, ainsi que l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales.

investit plus de 40 millions de dollars et le plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes. Ce volet appuie l'amélioration de l'accès au transport d'énergie propre, les travaux visant à rendre les bâtiments plus écoénergétiques, ainsi que l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Jonathan Hall, DG Greffier, Canton de Terrace Bay, 807-825-3315, poste 232, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

