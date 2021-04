PETERBOROUGH, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et au ministre des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, David Piccini, adjoint parlementaire au ministre des Collèges et Universités, et député provincial de Northumberland-Peterborough-Sud, ainsi que Steve Kylie et John Martyn, président et vice-président du conseil d'administration du centre communautaire Mount, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour quatre projets d'infrastructures communautaires et récréatives dans le comté de Peterborough.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,3 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires sont chargés de fournir le reste du financement et allouent des contributions totalisant plus de 2,2 millions de dollars à l'ensemble des projets.

Dans la ville de Peterborough, le financement conjoint permettra de rénover le centre communautaire Mount afin d'en améliorer l'accessibilité et le fonctionnement. Les travaux intérieurs comprennent la modernisation des toilettes et l'installation d'un ascenseur pour permettre aux clients de se déplacer plus facilement dans l'établissement. Les rénovations extérieures comprennent des mesures visant à améliorer la gestion des eaux pluviales, le remplacement des conduites sanitaires et l'ajout de nouvelles places de stationnement accessibles.

Ce projet permettra aux résidents et aux visiteurs de Peterborough d'accéder plus facilement au centre communautaire, offrant ainsi une expérience plus agréable aux utilisateurs.

D'autres projets annoncés aujourd'hui permettront de moderniser et d'agrandir des centres communautaires et d'activités dans deux collectivités du comté de Peterborough, créant ainsi des espaces modernes et inclusifs pour des événements et des programmes récréatifs. Un financement supplémentaire permettra également d'améliorer un réseau de sentiers à usages multiples afin de prévenir l'érosion et d'offrir une expérience plus sécuritaire et plus accessible aux utilisateurs de sentiers motorisés et non motorisés.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les espaces récréatifs et communautaires sont essentiels à la création de collectivités solidaires et accueillantes où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. Les améliorations aux centres communautaires annoncées aujourd'hui pour la ville et le comté de Peterborough offriront aux résidents davantage de possibilités de communiquer entre eux, d'être plus actifs et de profiter d'événements et d'activités en toute sécurité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement important pour l'avenir de Peterborough-Kawartha, non seulement pour la ville, mais aussi pour l'ensemble du comté. Ces améliorations aux infrastructures récréatives et communautaires aideront à fournir des logements accessibles dans la ville de Peterborough et à améliorer l'engagement communautaire à Trent Lakes et à Havelock-Belmont-Methuen pour les années à venir. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier nos partenaires fédéraux et municipaux pour leur collaboration et leur reconnaissance de l'importance de ces investissements. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et au ministre des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough--Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'agrandissement du centre communautaire d'Asphodel-Norwood profitera non seulement aux résidents du canton, mais aussi aux six autres municipalités locales qui utilisent actuellement le centre. Cet investissement permettra au centre communautaire d'Asphodel-Norwood d'agrandir son bâtiment afin d'offrir plus de services et de fournir un meilleur accès aux activités récréatives. Cet agrandissement permettra de mieux répondre aux besoins récréatifs et sociaux des résidents et des collectivités environnantes. Je tiens à remercier le maire Bonneau, les représentants du centre communautaire d'Asphodel-Norwood et nos partenaires fédéraux pour leur contribution à ce projet d'infrastructure conjoint. »

David Piccini, adjoint parlementaire au ministre des Collèges et Universités, et député provincial de Northumberland-Peterborough-Sud

« Le centre communautaire Mount est ravi de recevoir ce financement dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial d'avoir investi dans l'avenir de notre centre communautaire local. Au cours des prochaines années, tous ces travaux permettront d'améliorer l'expérience de centaines de personnes qui travaillent au centre communautaire Mount et qui le visitent. »

Steve Kylie, président du conseil d'administration, centre communautaire Mount

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 865 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures récréatives dans la ville et le comté de Peterborough

Un financement conjoint provenant du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de bénéficiaires est alloué à quatre projets d'infrastructures communautaires et culturelles dans le comté de Peterborough dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,3 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires sont chargés de fournir le reste du financement et allouent des contributions totalisant plus de 2,2 millions de dollars à l'ensemble des projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du

projet Bénéficiaire Lieu Renseignements sur le

projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Projet d'agrandis-sement du centre communau-taire Canton d'Asphodel-Norwood Asphodel-Norwood Le projet prévoit l'agrandissement du centre communautaire de l'ordre de 3 500 pieds carrés. L'agrandissement comprendra un studio, une aire de conditionnement physique et des vestiaires et douches accessibles. L'agrandissement permettra de mieux répondre aux besoins récréatifs et sociaux des résidents et des collectivités environnantes. 465 600 $ 387 961 $ 310 439 $ Amélioration de l'accessibilité et de la sécurité au centre communau-taire Mount Centre communau-taire Mount Peterborough Le projet permettra de moderniser le centre communautaire en installant un ascenseur et en rénovant les toilettes pour en améliorer l'accessibilité. Les autres travaux comprendront le remplacement des conduites sanitaires, l'amélioration de la gestion des eaux pluviales et la création de places de stationnement supplémentaires. Le projet permettra à un plus grand nombre de résidents de la collectivité de profiter d'activités de loisirs. 846 285 $ 705 167 $ 564 261 $ Améliorations du centre communau-taire Havelock - Belmont - Methuen Canton de Havelock-Belmont-Methuen Havelock-Belmont-Methuen Le projet prévoit de nombreuses améliorations, notamment l'installation d'un ascenseur et d'autres améliorations de l'accès. En outre, la toiture sera remplacée, le système de réfrigération sera amélioré, le sous-sol sera réaffecté pour créer un nouvel espace pour les événements et les programmes récréatifs, et les systèmes d'alarme et d'extinction des incendies seront remplacés. Le projet permettra de continuer à offrir des services et des programmes de loisirs à la collectivité. 2 030 900 $ 1 692 247 $ 1 354 103 $ Remplace-ment du ponceau existant sur le sentier E108 par un nouveau pont en acier préfabriqué Association régionale de motoneige de la région du centre-est Galway-Cavendish et Harvey Le projet consistera à remplacer un ponceau détérioré de 4 pieds de diamètre par un nouveau pont en acier de 30 pieds de portée libre, comprenant des coussinets d'appui et des contreforts. Les travaux permettront d'améliorer l'écoulement de l'eau et de stabiliser la base du sentier existant et les berges de la rivière pour éviter toute érosion. 37 393 $ 31 157 $ 24 931 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Steve Kyle, Président, Centre communautaire Mount, 705-748-6521, poste 14

