NORTH BAY, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Paul Lefebvre, député de Sudbury, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, et député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Bob Cunningham, président du conseil d'administration du camp Tillicum, John Miller, président et administrateur de la Near North Trail Association, et Peter McIsaac, maire de la Municipalité de Powassan, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour trois projets d'infrastructures communautaires et récréatives à North Bay, à Callander et à Powassan.

Le gouvernement du Canada investit 449 281 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada, et la contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à 374 265 $. La North Bay Rotary's Camp Tillicum Camp Corporation fournit 121 250 $, la Near North Trail Association fournit 87 711 $ et la Municipalité de Powassan fournit 50 258 $ pour leur projet respectif.

Le premier projet annoncé aujourd'hui vise le renouvellement du camp Tillicum. Le projet comprend le remplacement de la salle communautaire existante par une nouvelle installation polyvalente accessible, ainsi que l'amélioration du terrain du camp, notamment la modernisation des toilettes, l'élimination des risques pour la sécurité et la désignation claire des bâtiments. Grâce au projet, le camp Tillicum pourra continuer d'offrir d'importants programmes et services récréatifs à des centaines d'enfants de la région de North Bay, tout en améliorant son terrain afin de le rendre plus accessible et plus accueillant pour les futurs campeurs.

Le financement permettra également d'améliorer le réseau de pistes de motoneige de la Near North Trail Association. Le projet comprend le remplacement de deux ponts et la remise à neuf de trois autres, l'installation de nouvelles rampes et l'achat de l'équipement nécessaire pour permettre l'accès aux sentiers éloignés. Ces travaux amélioreront la sécurité des sentiers et l'expérience des motoneigistes le long des 1 900 kilomètres du réseau de sentiers, et soutiendront la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario.

Enfin, la modernisation du centre communautaire Trout Creek à Powassan améliorera l'accessibilité de l'installation et permettra à un plus grand nombre de résidents de profiter d'activités récréatives. Les travaux comprennent la construction d'une rampe d'accès, l'installation d'équipement mains libres et de garde-corps, l'achat de quatre ensembles de gradins accessibles au public et mobiles pour les événements communautaires et l'installation d'équipement de terrain de jeu accessible.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives sont essentiels à la création de collectivités saines et inclusives. Les investissements d'aujourd'hui permettront aux résidents de tous âges de North Bay, de Callander et de Powassan de profiter d'un accès continu et amélioré aux installations, aux programmes et aux services de loisirs essentiels pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Paul Lefebvre, député de Sudbury

« Ce sont des projets d'infrastructure très importants pour notre région. Qu'il s'agisse de l'amélioration de nos sentiers de motoneige, de la modernisation du centre communautaire Trout Creek ou du renouvellement du camp Tillicum, ce sont d'importantes initiatives qui permettront de rendre la vie plus agréable pour nos familles. »

L'honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, et député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Grâce à ce financement du Canada et de l'Ontario, le camp Tillicum du club Rotary de North Bay sera en mesure de commencer la construction de la maison des jeunes Redpath, qui sera la pièce maîtresse d'une installation récréative rénovée au bord de l'eau. Le partenariat du camp avec le YMCA du Nord-Est de l'Ontario (section de North Bay) est renforcé, et le YMCA se prépare à étendre ses activités au-delà des camps de jour pour offrir des loisirs familiaux, des leçons de natation et des camps thématiques. Je tiens à remercier chaleureusement les gens de la collectivité pour les fonds qui ont déjà été donnés ou promis. Parmi les principaux donateurs, mentionnons Redpath, la famille Stockfish et la famille Thomson, qui ont joué un rôle crucial dans la mise en valeur du projet. Le travail acharné des membres du club Rotary pendant de nombreuses années a été essentiel au succès du camp. »

Bob Cunningham, président du conseil d'administration du camp Tillicum

« La Near North Trail Association et ses 10 clubs bénévoles exploitent 1 900 km de sentiers dans le district 11 de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario, qui s'étend de Kearney à Martin River et de Mattawa à French River. Le financement annoncé aujourd'hui par les gouvernements du Canada et de l'Ontario permettra d'assurer la circulation des motoneigistes en toute sécurité grâce au remplacement de deux ponts et à la remise à neuf de trois autres ponts, ainsi qu'à l'achat du nouvel équipement nécessaire à l'amélioration des sentiers. Ce financement permettra d'assurer la durabilité des sentiers pour les années à venir, d'offrir une expérience sécuritaire et agréable aux motoneigistes et de générer des retombées économiques importantes dans les collectivités locales du district de la Near North Trail Association. »

John Miller, président et administrateur de la Near North Trail Association

« La municipalité de Powassan est très reconnaissante du financement qu'elle reçoit aujourd'hui. Grâce à la remise en état de la rampe d'accès au centre communautaire de Trout Creek, notre centre récréatif sera accessible et utilisé à son plein potentiel. L'équipement de terrain de jeu accessible offre aux enfants des possibilités de jeu sécuritaires et inclusives. Les gradins portatifs accessibles encourageront la participation de tous les membres de la collectivité aux événements et aux activités. »

Peter McIsaac, maire de la Municipalité de Powassan

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,5 milliards de dollars dans plus de 3 010 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Document d'information : Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures communautaires et récréatives à North Bay, à Callander et à Powassan

Un financement conjoint provenant du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de bénéficiaires est alloué à trois projets d'infrastructures communautaires et récréatives à North Bay, à Callander and à Powassan dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit 449 281 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada, et la contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à 374 265 $. Le Club Rotary de North Bay fournit 121 250 $, la Near North Trail Association fournit 87 711 $ et la Municipalité de Powassan fournit 50 258 $ pour leur projet respectif.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Bénéficiaire Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Autre financement Projet de renouvellement du camp Tillicum Club Rotary de North Bay Le projet permettra de remplacer la salle de loisirs vieillissante par une nouvelle installation polyvalente accessible, de moderniser les salles de bains et d'éliminer les risques pour la sécurité sur le site. Ces améliorations permettront au camp Tillicum de continuer d'offrir d'importants programmes et services récréatifs aux enfants de la région de North Bay. 242 500 $ 202 063 $ 121 250 $ 40 437 $ Amélioration des sentiers de motoneige de la Near North Trail Association, district 11 Near North Trail Association, en collabora-tion avec les clubs de motoneige de North Bay et de Nipissing Ouest Le projet prévoit le remplacement de deux ponts et la modernisation de trois autres, l'installation de nouveaux garde-corps et de 14 ponceaux, ainsi que l'achat de nouveaux équipements pour l'entretien des sections éloignées des sentiers. Ces travaux amélioreront la sécurité et l'expérience des motoneigistes le long du réseau de sentiers de 1 900 kilomètres du district 11, et soutiendront la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario. 131 403 $ 109 393 $ 87 711 $ 0 $ Règlement des problèmes d'accessibilité au centre communautaire de Trout Creek Municipalité de Powassan Le projet prévoit la construction d'une rampe d'accès, l'installation d'équipement mains libres et de garde-corps, l'achat de quatre ensembles de gradins accessibles au public pour les événements communautaires et l'installation de nouveaux équipements de terrain de jeu accessibles. Ces travaux amélioreront l'accessibilité du centre et permettront à un plus grand nombre de résidents de profiter d'activités récréatives pour les années à venir. 75 378 $ 62 809 $ 50 258 $ 0 $

