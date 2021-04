Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures communautaires et culturelles à Ottawa

OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances, et députée d'Ottawa--Vanier, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et député provincial d'Ottawa-Ouest--Nepean, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Natalia Kusendova, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones et députée provinciale de Mississauga-Centre, Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, et le conseiller Mathieu Fleury, du quartier Rideau-Vanier ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour trois projets d'infrastructures communautaires et culturelles dans la ville d'Ottawa.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires allouent au total plus de 2,1 millions de dollars à l'ensemble des projets.

Le premier projet consiste à moderniser la piscine extérieure Genest du parc Optimiste afin d'en améliorer l'accessibilité et d'offrir aux nageurs une expérience plus sûre et plus agréable. Les travaux comprendront le remplacement et l'agrandissement du bassin de la piscine afin d'aménager un bassin de 25 mètres, l'installation d'une nouvelle plate-forme et la création de vestiaires, de sentiers et d'entrées de piscine accessibles.

Le financement permettra également de rénover la salle de quilles du Centre de services communautaires Vanier. Les allées et les sièges seront retirés pour transformer la salle en un espace polyvalent pouvant accueillir une plus grande variété de programmes et d'activités communautaires. Des fenêtres et deux sorties supplémentaires seront également installées pour offrir une meilleure accessibilité et répondre aux normes de sécurité.

Enfin, le Centre communautaire d'Youville sera doté d'un nouveau toit, d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) amélioré et d'une meilleure efficacité thermique afin d'offrir au personnel et aux clients une installation plus confortable et plus économe en énergie.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

«Je suis ravie de constater que des investissements dans les infrastructures sont effectués ici même, à Ottawa-Vanier. Chaque installation contribue au succès et à la santé de notre collectivité dynamique en offrant des services et des programmes qui permettent aux familles de rester actives, de créer des liens et de se soutenir mutuellement. Je suis fière de voir qu'avec nos partenaires, nous créons des espaces communautaires plus modernes et plus accessibles pour les générations à venir. »

L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée d'Ottawa--Vanier, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets feront une réelle différence pour les collectivités concernées. Alors que l'Ontario entame sa reprise économique à la suite de la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais de soutenir ces projets locaux. »

Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et député provincial d'Ottawa-Ouest--Nepean

« L'année écoulée a clairement démontré l'importance de nos espaces communautaires et leur rôle dans la promotion de communautés dynamiques. Ces installations rénovées aideront à favoriser l'interaction sociale et les activités de groupe qui ont fait défaut au cours de la dernière année, mais qui sont si essentielles pour créer une santé mentale solide dans nos communautés et encourager des modes de vie actifs et sains.»

Natalia Kusendova, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones et députée provinciale de Mississauga-Centre

« La Ville d'Ottawa est reconnaissante du soutien de ses partenaires fédéraux et provinciaux alors que nous continuons à nous remettre de la pandémie de COVID-19. Nos centres récréatifs, culturels et communautaires locaux sont au cœur de nos collectivités et contribuent à enrichir la vie des résidents. Ce financement nous aidera à fournir des installations accessibles, modernes et améliorées aux résidents afin qu'ils puissent mener une vie saine et active. »

Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Ce financement fourni par nos partenaires fédéraux et provinciaux permet d'apporter des améliorations indispensables à ces lieux communautaires importants. En plus de renforcer notre quartier, chacun de ces lieux sert de carrefour communautaire et permet de rassembler les résidents pour qu'ils puissent créer des liens, rester en bonne santé et accéder à d'importants programmes communautaires. »

Mathieu Fleury, conseiller, quartier Rideau-Vanier

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures communautaires et culturelles à Ottawa

Un financement conjoint provenant du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de bénéficiaires est alloué à trois projets d'infrastructures communautaires et culturelles de la ville d'Ottawa dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,1 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires allouent au total plus de 2,1 millions de dollars à l'ensemble des projets.

Renseignements sur les projets :

Titre du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Parc Optimiste - remplacement de la piscine extérieure Genest La modernisation de la piscine, construite il y a 57 ans, comprendra l'agrandissement du bassin, l'installation d'une nouvelle plate-forme et d'une nouvelle clôture, ainsi que l'amélioration des infrastructures souterraines et des systèmes d'exploitation. Le financement permettra également l'ajout de postes de sauveteurs, d'une zone de stockage des produits chimiques, d'un plus grand nombre de zones ombragées, et l'amélioration de l'accessibilité des vestiaires, de la piscine et des sentiers. Ce projet permettra d'accroître la programmation récréative dans la collectivité et de disposer d'une installation sûre et moderne. 2 000 000 $ 1 666 500 $ 1 333 500 $ Rénovations du Centre francophone Vanier L'étendue des travaux comprend la création d'un nouvel espace polyvalent pour remplacer la salle de quilles existante. Les allées de quilles, les sièges et la machinerie seront enlevés, et des fenêtres ainsi que deux sorties supplémentaires seront installées. Ces rénovations permettront au centre d'offrir des services et des programmes communautaires plus diversifiés et plus accessibles aux résidents de la région. 478 134 $ 398 406 $ 318 796 $ Centre d'Youville - projet visant le toit et le système de CVC Ce projet permettra de remplacer le toit de l'installation, de moderniser le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, et d'améliorer l'efficacité thermique. Ces améliorations permettront d'offrir un environnement plus confortable aux clients et au personnel, tout en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les coûts d'exploitation. 714 285 $ 595 179 $ 476 250 $

