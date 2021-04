OTTAWA, ON, le 27 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Anita Vandenbeld, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Ottawa-Ouest--Nepean, Goldie Ghamari, députée provinciale de Carleton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et député provincial d'Ottawa-Ouest-Nepean, Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, et Catherine McKenney, conseillère du quartier Somerset, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour quatre projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives à Ottawa.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,5 millions de dollars et le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2,9 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La Ville d'Ottawa investit plus de 1,4 million de dollars dans les projets du parc Centennial et de renouvellement d'aires de jeux. L'association des parcs, des loisirs et de la culture de Manotick fournit 93 960 $ pour le projet du parc Centennial, le Centre Bronson consacre 596 539 $ à son projet de renouvellement, et le Centre de santé communautaire Carlington investit 235 162 $ dans un projet visant à améliorer un centre de service communautaire.

Deux des projets consistent à remettre en état 30 parcs de la ville d'Ottawa. Le projet du parc Centennial consiste à construire un nouveau parc pour planches à roulettes et deux terrains de basketball, ainsi qu'à concevoir un aménagement paysager qui offrira une meilleure accessibilité. Le deuxième projet consiste à remplacer l'équipement de terrains de jeux non accessible et désuet dans 29 parcs d'Ottawa par des bancs, des balançoires et des structures de jeux accessibles. Ces projets permettront d'offrir aux résidents des parcs plus sécuritaires et plus accessibles pour les années à venir.

Le projet de remise en état du Centre Bronson consiste à rénover les entrées afin d'améliorer l'accès, à refaire la maçonnerie de façade, à remplacer les fenêtres, ainsi qu'à améliorer dix aires de studio et le théâtre pour les arts créatifs. Ces travaux permettront au Centre Bronson d'offrir un accès continu et amélioré aux programmes et aux services récréatifs, artistiques et autres pour les communautés culturellement diversifiées et à faible revenu de la ville.

Enfin, on rénovera le centre de service communautaire situé au Centre de santé communautaire Carlington afin d'y ajouter des salles plus grandes et plus accessibles pour les grands espaces communautaires. On aménagera également un jardin extérieur qui servira d'espace pour les programmes, ainsi que d'aire de jeux pour les enfants. Le projet permettra d'améliorer l'accès aux infrastructures et aux services communautaires, en particulier pour les personnes âgées et les enfants.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les centres communautaires jouent un rôle essentiel pour assurer la santé des communautés en offrant des activités et des services vitaux, en favorisant une plus grande inclusion sociale, et en améliorant la qualité de vie des résidants. Le gouvernement fédéral investira près de 900 000 $ pour rénover le Centre Bronson qui appuie plus de 20 000 résidants d'Ottawa tous les mois et qui sert de plaque tournante pour les organismes à but non lucratif desservant les personnes vulnérables et plus de 350 000 $ pour moderniser le Centre de santé communautaire Carlington qui offre une vaste gamme de services de santé, de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie; ces investissements feront une véritable différence pour les Ottaviennes et les Ottaviens. Le gouvernement fédéral s'engage également à moderniser 29 terrains de jeux chéris par les enfants et les parents dans toute la ville, y compris le parc Centennial qui sera doté d'un nouveau planchodrome et de deux terrains de basketball »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les quatre projets annoncés aujourd'hui profiteront aux collectivités de la ville d'Ottawa. Des parcs modernes et accessibles et des carrefours communautaires soutiennent l'économie culturelle croissante ainsi que la santé et le bien-être de notre population diversifiée. Ce sont toutes des caractéristiques de villes où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Je suis fière de créer, avec nos partenaires, des espaces communautaires plus modernes et accessibles pour les générations à venir. »

Anita Vandenbeld, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Ottawa-Ouest--Nepean

« C'est une excellente nouvelle pour les collectivités rurales d'Ottawa comme Manotick, Osgoode, Richmond et Greely. L'association des parcs, des loisirs et de la culture de Manotick, ainsi que des organismes locaux, des entreprises et des dirigeants communautaires clés ont travaillé au réaménagement de cet espace public essentiel et indispensable qui profitera à des milliers de jeunes et de familles vivant dans les secteurs ruraux de Carleton. J'ai rencontré des membres de l'APLCM en décembre 2019 pour discuter de cet important projet communautaire et de la façon dont je pouvais soutenir les gens de Carleton pour le concrétiser. C'est pourquoi je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui que la province a approuvé la demande de financement pour le projet d'amélioration du parc Centennial. J'espère que les travaux pourront débuter dès que possible! »

Goldie Ghamari, députée provinciale de Carleton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Il a été inspirant de voir le Centre de santé communautaire Carlington passer de l'ancien bâtiment scolaire d'origine à un centre communautaire à part entière offrant un ensemble de services de santé aux personnes qui en ont le plus besoin. Il est devenu un modèle novateur qui montre bien comment les services de santé locaux permettent de relier les membres de la collectivité et d'atténuer les pressions exercées sur nos hôpitaux. Ce financement permettra de concrétiser cette vision. »

Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services et député provincial d'Ottawa-Ouest-Nepean et sociaux et communautaires

« Nos installations communautaires, culturelles et récréatives sont essentielles au bien-être de nos résidents, et leur importance a été mise en lumière par la pandémie de COVID-19. La Ville d'Ottawa est ravie des investissements effectués par ses partenaires fédéraux et provinciaux, qui aideront à faire en sorte que ces importants biens communautaires demeurent des lieux accessibles, invitants, agréables et sécuritaires pour nos résidents pendant de nombreuses années. »

Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,5 milliards de dollars dans plus de 3 000 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,5 milliards de dollars dans plus de 3 000 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

SOURCE Infrastructure Canada

