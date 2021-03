TORONTO, le 12 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Han Dong, député de Don Valley-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean Yip, députée de Scarborough--Agincourt, Aris Babikian, député provincial de Scarborough--Agincourt, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Vincent Ke, adjoint parlementaire au ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, et député provincial de Don Valley-Nord, et Sevag Khoshian, président du centre communautaire arménien de Toronto, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'agrandissement du centre communautaire arménien de Toronto.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 1,4 million de dollars au projet, tandis que le centre communautaire arménien de Toronto y consacre plus de 1,1 million de dollars.

Le projet consiste à agrandir de 15 479 pieds carrés l'installation existante afin d'y aménager six salles multifonctionnelles, une salle de musique, une salle commune et un laboratoire de robotique. Les autres améliorations qui seront apportées comprennent : une plus grande salle de rassemblement, l'agrandissement de l'entrée de l'installation, de nouvelles toilettes universelles accessibles, plus d'espace de rangement, la rénovation du revêtement du sol du gymnase et l'amélioration du système de CVC.

Une fois les travaux terminés, le centre communautaire arménien de Toronto deviendra un carrefour communautaire polyvalent plus complet où l'on offrira des programmes supplémentaires afin de répondre aux besoins culturels et récréatifs croissants. Le centre devrait pouvoir accueillir 15 000 résidents supplémentaires par année.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités où les résidents veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le projet d'agrandissement du centre communautaire arménien de Toronto aidera à soutenir les intérêts en matière d'activité physique et à favoriser une collectivité saine qui encourage le bénévolat, le leadership et la vie active pour les personnes de tous âges. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Han Dong, député de Don Valley-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet d'agrandissement du centre communautaire arménien de Toronto permettra d'offrir aux résidents du nord de Toronto et de la région du Grand Toronto un espace moderne et plus accessible où un plus grand nombre de personnes pourront se réunir pour apprendre, faire du bénévolat et être physiquement actives. L'installation agrandie continuera à bien desservir les membres de la collectivité en offrant des programmes et des services aux enfants, aux jeunes, aux nouveaux arrivants et aux personnes âgées. »

Jean Yip, députée de Scarborough--Agincourt

« Les investissements comme celui-ci sont essentiels, car ils permettent aux résidents de se réunir entre voisins et de rendre nos collectivités plus fortes et plus inclusives. Le centre communautaire arménien est le foyer de nombreux Arméniens de Toronto. En agrandissant et en améliorant cette installation, nous nous assurons qu'elle profitera aux gens et aux familles pour les générations à venir. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« En tant que premier député arméno-canadien de l'Assemblée législative de l'Ontario, je suis honoré de représenter l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure, dans le cadre de cette annonce historique de financement visant à aider les jeunes Arméno-Canadiens à réaliser leur potentiel et à contribuer au bien-être de notre société et de notre province. Je suis vraiment reconnaissant envers le premier ministre Ford pour le grand leadership dont il a fait preuve en faisant de ce projet une priorité. La communauté arménienne lui sera redevable, ainsi qu'à la ministre Laurie Scott et au ministre Bethlenfalvy, notre ministre des Finances, pour le soutien qu'ils ont déjà fourni et qu'ils continuent de fournir à la communauté arménienne de l'Ontario. »

Aris Babikian, député provincial de Scarborough--Agincourt, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le centre communautaire arménien de Toronto est plus qu'un point de repère dans la ville, c'est un lieu de rassemblement récréatif très apprécié de la communauté pour célébrer la culture et le patrimoine arméniens. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de l'Ontario à investir dans des projets d'infrastructure qui permettent d'améliorer la qualité de vie, de soutenir nos collectivités et d'attirer des emplois qui stimuleront notre économie. »

Vincent Ke, adjoint parlementaire au ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, et député provincial de Don Valley-Nord

« Grâce au projet d'agrandissement du centre jeunesse arménien, réalisé en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, on mettra en place des installations récréatives et culturelles supplémentaires dont notre communauté locale a grandement besoin, ce qui nous aidera à soutenir de nouveaux programmes et services, et nous permettra de bâtir un avenir plus fort et plus sûr pour notre communauté. Depuis sa constitution, la communauté arménienne de Toronto offre une multitude de srvices à tous les segments de la société. Elle soutient les générations tout en faisant la promotion des principes de la communauté, du bénévolat, du leadership et d'une vie active et saine. »

Sevag Khoshian, président du centre communautaire arménien de Toronto

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .



, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 790 projets d'infrastructure en Ontario .



a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 790 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).



investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

