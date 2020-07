AMHERSTBURG, ON, le 22 juill. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales et nordiques de l'Ontario et de les aider à renforcer leur économie locale.

Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, Député de Windsor--Tecumseh et Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'infrastructure de l'Ontario, et Aldo DiCarlo, maire de la municipalité d'Amherstburg, ont annoncé le financement de deux projets de pont et d'un projet routier dans le sud de l'Ontario.

Dans la municipalité d'Amherstburg, on remplacera le pont 3012 au-dessus de la rivière Canard et on reconstruira les routes menant à l'entrée du pont. De plus, le canton de St. Clair va remettre en état le pont historique du chemin Holt Line, au-dessus de la rivière Sydenham. Les travaux qui seront effectués sur ces importantes voies de circulation permettront d'améliorer la sécurité des navetteurs dans les deux collectivités et prolongeront la durée de vie des deux ponts. La ville de Sarnia procédera à la reconstruction et à l'élargissement d'environ 3 kilomètres du chemin Plank, entre le chemin South et l'autoroute 40. Ces améliorations augmenteront la sécurité des voyageurs et prolongeront la durée de vie de la route pendant de nombreuses années.



Le gouvernement du Canada investit plus de 4,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3,2 millions de dollars à ces importants projets d'infrastructure réalisés dans ces collectivités, tandis que les municipalités leur consacrent plus de 4,2 millions de dollars.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent en collaboration avec leurs partenaires pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance à mesure que nous rétablissons la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

« Ces investissements aideront à améliorer les routes et les ponts qui permettent aux familles des régions rurales de l'Ontario de rester en sécurité et de rester en contact avec leurs voisins, leurs amis et leur famille. Ces projets créeront des emplois bien rémunérés dans le sud de l'Ontario et permettront de protéger nos infrastructures essentielles qui contribuent à la prospérité de notre région. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada

« Les investissements stratégiques annoncés aujourd'hui aideront les résidents et les navetteurs de Sarnia, d'Amherstburg et de St. Clair à se rendre à destination de manière sûre et fiable puisqu'on prolongera la durée de vie d'importantes voies de circulation tout en soutenant la reprise économique et la création d'emplois. Je suis fier de représenter l'Ontario et notre ministre de l'Infrastructure pour recevoir l'autorisation d'aller de l'avant avec notre investissement de plus de 3,2 millions de dollars dans ces collectivités. »

Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La municipalité d'Amherstburg est fière d'être bénéficiaire de cet accord de subvention des gouvernements fédéral et provincial. Le financement obtenu pour le pont 3012 (5e concession nord sur la rivière Canard) permettra non seulement de répondre au besoin de remplacement identifié dans notre étude des besoins en matière d'infrastructure, mais aussi de conserver le niveau de service qu'il fournit actuellement de manière sûre et fiable. La ville est sincèrement reconnaissante d'avoir reçu des fonds pour répondre à ces besoins d'infrastructure. »

Aldo DiCarlo, maire d'Amherstburg

« Toute la population du canton de St. Clair est très reconnaissante envers l'honorable Maryam Monsef, l'honorable Laurie Scott, ainsi que les gouvernements fédéral et provincial, qui nous ont accordé un financement pour le projet de remise en état du pont du chemin Holt Line. Il s'agit d'un lien important pour nos agriculteurs et la circulation rurale sur le côté sud du barrage McKeoug, qui protège la municipalité de Wallaceburg. Sans ce financement, nous aurions été obligés de fermer le pont pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que nous ayons économisé les fonds nécessaires à l'achèvement de ce pont indispensable. »

Steve Arnold, maire de St.Clair

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 7,7 milliards de dollars dans plus de 2 500 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

, le gouvernement du Canada a investi plus de 7,7 milliards de dollars dans plus de 2 500 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et Nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et Nordiques. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le 9 juillet 2020, l' Ontario a lancé le programme « Amélioration de la connectivité en Ontario » de 150 millions de dollars afin de financer des projets d'infrastructure à large bande et de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies. Ce programme fait partie de l'initiative provinciale de 315 millions de dollars Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire.

Le Canada et l'Ontario investissent dans des routes et des ponts dans des collectivités rurales du Sud de l'Ontario

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, permettra de soutenir un projet de route et deux projets de pont dans le Sud de l'Ontario. Ces investissements permettront de renforcer les liens entre les collectivités rurales et de soutenir la croissance économique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructure des collectivités rurales et nordiques (ICRN). Le gouvernement de l'Ontario verse plus de 3,2 millions de dollars et les municipalités fournissent plus de 4,2 millions de dollars pour les projets.

Renseignements sur le projet :

Nom du projet Lieu Renseignements détaillés sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Réfection du pont 3012 Amherstburg Le pont 3012 au-dessus de la rivière Canard sera remplacé et on procédera à la réfection des routes menant au pont. Ces améliorations permettront d'accroître la sécurité des voyageurs et de prolonger la durée de vie du pont. 1 725 000 $ 1 149 885 $ 575 115 $ Réfection du chemin Plank Sarnia Réfection et élargissement d'environ 3 kilomètres du chemin Plank entre le chemin South Indian et l'autoroute 40. Le projet vise à accroître la sécurité routière, à améliorer la circulation et à réduire la durée des déplacements. 2 500 000 $ 1 666 500 $ 3 375 333 $ Remise en état du pont Holt Line qui traverse la rivière Sydenham St. Clair La remise en état du pont Holt Line au-dessus de la rivière Sydenham permettra de prolonger la durée de vie utile du pont, de conserver un parcours nécessaire pour les résidents et de préserver le caractère historique de la structure. 600 000 $ 399 960 $ 250 040 $

* Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale des coûts admissibles pour ces projets municipaux, qui sont de 50 % et de 33,33 % respectivement, conformément aux exigences de l'entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Les contributions des municipalités peuvent viser des coûts admissibles et non admissibles. Les coûts non admissibles sont les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent être remboursées (p. ex. l'achat de propriétés, les frais généraux).

