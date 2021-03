Le Canada et l'Ontario investissent dans des installations sportives, récréatives et culturelles accessibles dans le Nord de l'Ontario 

DRYDEN, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Partout, les Canadiens ressentent l'impact de la pandémie de COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent à atténuer les répercussions de la pandémie, à assurer la santé et la sécurité, à reconstruire les entreprises et à promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones et député provincial de Kenora-Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Greg Wilson, maire de la ville de Dryden, ont annoncé le financement de sept projets qui amélioreront les installations communautaires et récréatives dans six collectivités du Nord de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 3 millions de dollars. Le financement des bénéficiaires s'élèvera à plus de 2,1 millions de dollars.

Dans la ville de Dryden, le centre récréatif de Dryden fera l'objet de rénovations qui rendront l'installation plus accessible et amélioreront les installations mécaniques du bâtiment. De plus, le centre d'activités pour personnes âgées Go-Getter de Dryden prévoit la construction d'un ajout de 2 500 pieds carrés au bâtiment, ce qui améliorera l'accessibilité et fournira plus d'espace pour accueillir une plus grande variété d'activités.

Cinq autres projets permettront d'améliorer la qualité des infrastructures communautaires et récréatives dans quatre municipalités et une communauté des Premières Nations du Nord de l'Ontario. Les résidents bénéficieront ainsi d'installations modernes et fonctionnelles auxquelles tout le monde peut participer, y compris les personnes âgées, les jeunes et les membres des Premières Nations.

Les projets comprennent la remise en état de centres de loisirs dans le canton d'Ear Falls et la Première Nation de Neskantaga, tandis que le Central Community Club de Kenora restaurera et rénovera un aréna extérieur.

La municipalité de Machin entreprendra un projet visant à améliorer une aire de loisirs riveraine. À Sioux Lookout, l'écurie communautaire de Cedar Bay sera rénovée afin d'améliorer la sécurité et l'accessibilité de cette installation.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin de faire des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province, au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures sportives, culturelles et récréatives pour créer des collectivités saines et dynamiques où les Canadiens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Les projets annoncés aujourd'hui soutiendront la culture et la diversité de ces collectivités, tout en augmentant l'accessibilité des centres de rassemblement communautaire pour les générations à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Notre gouvernement est fier de travailler en partenariat avec les collectivités et le gouvernement fédéral pour offrir le financement essentiel annoncé aujourd'hui afin d'améliorer les infrastructures communautaires du Nord-Ouest de l'Ontario. Cette liste d'investissements contribuera grandement à faire en sorte que les habitants du Nord-Ouest aient accès à des infrastructures communautaires et récréatives modernes et accessibles qui soutiennent les jeunes, les personnes âgées et les membres des communautés des Premières Nations. »

L'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones et député provincial de Kenora-Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Au nom du conseil municipal de Dryden et du personnel, ainsi que des résidents de Dryden, je souhaite remercier le gouvernement fédéral, par l'entremise du député Powlowski, et la province, par l'entremise du ministre Rickford, d'avoir concrétisé leur engagement de soutenir ces deux projets communautaires.

La rénovation du centre récréatif de Dryden et l'agrandissement du centre d'activités pour personnes âgées Go-Getter sont une question de durabilité et d'accessibilité pour les gens de tous les âges.

Le gestionnaire des Services communautaires, Steve Belanger, et le personnel ont travaillé sans relâche pour garantir une demande de financement solide pour notre collectivité.

À la base, le comité DREAM, qui est la composante bénévole de ce partenariat fédéral, provincial et municipal pour notre centre récréatif, a toujours été un mécanisme de soutien essentiel pour la ville. La capacité de ce comité à recueillir 500 000 $ reflète la vitalité de notre ville et son engagement envers la santé générale de ses résidents. »

Greg Wilson, maire de la ville de Dryden

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure. Dans l'ensemble de la province, et au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars, et le Canada environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (p. ex. arénas, espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars, et le Canada environ 407 millions de dollars, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes qui améliorent les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), ainsi que la modernisation de lieux de loisirs (p. ex. arénas, espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et d'espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et celles des collectivités rurales et du Nord, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

Produit connexe

Document d'information - Le Canada et l'Ontario investissent dans des installations sportives, récréatives et culturelles accessibles dans le Nord de l'Ontario :

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans des installations sportives, récréatives et culturelles accessibles dans le Nord de l'Ontario

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada soutiendra sept projets communautaires, culturels et récréatifs dans le nord de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 3 millions de dollars. Le financement des bénéficiaires s'élèvera à plus de 2,1 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Bénéficiaire Nom du projet Description du projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Canton d'Ear Falls Réhabilitation d'un centre récréatif La réhabilitation du centre récréatif en améliorera l'accessibilité. Les toilettes seront reconstruites afin d'installer des cabines plus grandes ainsi que des appareils sanitaires d'une hauteur appropriée et accessibles. De plus, une plate-forme élévatrice sera installée entre le premier et le deuxième étage. Les améliorations permettront de mieux accueillir les visiteurs qui ont des problèmes de mobilité. 92 400 $ 76 992 $ 61 608 $ Centre d'activités Dryden Go-Getters Agrandissement et amélioration du centre d'activités pour aînés Dryden Go-Getter Le projet d'agrandissement et d'amélioration du centre d'activités pour aînés Dryden Go-Getter prévoit l'ajout d'un nouvel espace de 2 500 pieds carrés qui comprendra un espace de bureaux, une scène et un local d'entreposage, des salles de réunion, une cuisinette, des toilettes accessibles et des panneaux solaires, qui seront installés à l'extérieur. La cuisine actuelle du centre sera également rénovée afin d'installer des armoires et des appareils électroménagers adaptés aux personnes âgées. Les améliorations offriront aux aînés un espace d'activités davantage sécuritaire et accessible. 481 876 $ 401 162 $ 321 652 $ Municipalité de Machin Reconstruction de l'accès au quai de Vermilion Bay Le projet vise à améliorer l'accès public au quai de Vermilion Bay en réglant les problèmes de drainage et d'érosion, en nivelant la zone qui mène au secteur riverain du lac Eagle et en resurfaçant la route et le stationnement. Les améliorations faciliteront l'accès au lac et l'accès pour les véhicules d'urgence. 87 500 $ 72 909 $ 58 341 $ Ville de Dryden Projet d'agrandissement et de rénovation du centre récréatif de Dryden Le projet d'agrandissement et de rénovation du centre récréatif de Dryden comprend : l'ajout de quatre vestiaires accessibles; la construction d'un espace polyvalent qui comprendra des toilettes et un ascenseur; et l'amélioration de diverses composantes mécaniques. De plus, le revêtement d'étanchéité de la piscine sera remplacé, et une station de production combinée de chaleur et d'électricité sera installée afin de permettre à l'installation de produire elle-même sa chaleur et son électricité. Le projet améliorera l'accès aux activités récréatives et la capacité de tenir des événements, prolongera la durée de vie du bâtiment et réduira les coûts d'exploitation. 1 966 061 $ 1 638 220 $ 1 310 871 $ Organisme Friends of Cedar Bay Réhabilitation de l'écurie de la communauté de Cedar Bay Le projet de réhabilitation et d'agrandissement de l'écurie de la communauté de Cedar Bay comprendra l'électrification du pavillon où les événements communautaires ont lieu, la construction de nouvelles toilettes accessibles et l'achat d'un nouveau tracteur, qui est essentiel au bon fonctionnement de l'écurie. Le projet améliorera la sécurité et l'accessibilité de l'installation et appuiera l'expansion des programmes et des services, dont bon nombre d'entre eux sont destinés aux jeunes à risque élevé. 31 280 $ 26 064 $ 20 856 $ Central Community Club Inc. Projet de reconstruction des installations récréatives du Central Community Club Le projet de reconstruction des installations récréatives du Central Community Club vise à remplacer les bandes autour de la patinoire de hockey, à faire le surfaçage de la patinoire et à y tracer les lignes nécessaires, à construire une zone pour les bancs des joueurs et à améliorer les lumières extérieures. Le projet permettra de rétablir l'accès à une installation récréative extérieure gratuite et à en améliorer la qualité et de fournir une installation accessible et moderne où pourront être tenus des événements communautaires. 325 600 $ 271 062 $ 217 338 $ Première Nation de Neskantaga Rénovation du centre récréatif communautaire de Neskantaga L'aréna sera rénové pour y ajouter de l'isolant et des vestiaires, et l'installation sera agrandie en y construisant un gymnase accessible. Le projet améliorera la qualité et la sécurité du centre communautaire et fournira un espace où les résidants, peu importe leur âge ou leurs capacités, pourront participer à des activités récréatives et sociales. 2 242 781 $ 548 136 $ 199 458 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Christine Bujold, Attachée de presse, Bureau de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction générale des communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected] ; Steve Belanger, Gestionnaire, Services communautaires, Ville de Dryden, 807-223-1425, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-925, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca