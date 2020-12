L'ORIGNAL, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jim McDonell, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du logement, et député provincial de Stormont--Dundas--South Glengarry, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Stéphane Sarrazin, préfet des comtés unis de Prescott et Russell, et Normand Riopel, maire du canton de Champlain, ont annoncé le financement de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sur la rue King.

Les travaux qui seront effectués permettront d'améliorer les systèmes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que de mieux protéger les cours d'eau locaux pour les résidents du canton de Champlain. Le gouvernement du Canada investit 1 223 532 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue environ 1 019 508 $ au projet. Le canton de Champlain fournit 830 947 $, tandis que la contribution des comtés unis de Prescott and Russell s'élève à 375 673 $.

Le projet consiste à installer 450 mètres de nouvelles conduites d'égouts pluviaux et à remplacer 250 mètres de conduites d'égouts pluviaux sous-dimensionnés. Les travaux comprendront également l'installation de 450 mètres de conduites d'eau principales et le remplacement du revêtement intérieur de 450 mètres d'égouts sanitaires. Les nouvelles installations de la rue King comprendront des bouches d'incendie, des vannes, des trous d'homme et des bassins récepteurs pour les eaux de ruissellement.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Ces importantes améliorations aux systèmes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales aideront à assurer la sécurité et la santé des résidents de l'Orignal, en plus de mieux protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement de plus de 1 million de dollars de notre gouvernement dans le canton de Champlain témoigne de notre engagement à soutenir les priorités en matière d'infrastructure de notre partenaire municipal. La collectivité de Champlain peut maintenant procéder à l'amélioration du système de gestion des eaux pluviales et à l'installation de nouveaux équipements comme des bouches d'incendie, des trous d'homme et des bassins récepteurs. »

Jim McDonell, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du logement, et député provincial de Stormont--Dundas--South Glengarry, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le canton de Champlain est très heureux d'apprendre qu'il reçoit un financement dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce financement contribuera à la croissance de notre canton et permettra d'améliorer les infrastructures qui sont déjà en place. Le bien-être de nos résidents est essentiel et l'obtention de cette aide des gouvernements provincial et fédéral montre à quel point il est important. »

Normand Riopel, maire du canton de Champlain

« Les comtés unis de Prescott et Russell sont heureux d'obtenir un soutien financier du gouvernement du Canada et de la province de l'Ontario pour améliorer les infrastructures de la région. L'amélioration de nos systèmes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales est essentielle pour que nos résidents puissent travailler et résider ici, et cette protection de nos cours d'eau locaux constitue une amélioration essentielle pour notre région. »

Stéphane Sarrazin, préfet des comtés unis de Prescott et Russell

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes au titre du volet Infrastructures vertes.

