PAYS PLAT, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures publiques en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résistantes.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, des Affaires autochtones et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, David Peter Mushquash, chef de la Première Nation de Pays Plat, et Duncan Michano, chef de la Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration du traitement de l'eau potable dans la Première Nation de Pays Plat et la construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau pour la Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans ces projets, et le gouvernement de l'Ontario leur consacre environ 908 443 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada.

La Première Nation de Pays Plat utilisera le financement pour remplacer les mécanismes de contrôle obsolètes de la station de traitement de l'eau. Des pompes doseuses de chlore à commutation automatique seront également installées, le réservoir d'eau potable et les valves d'alimentation seront nettoyés, et le moteur diesel de la pompe à incendie sera remplacé par un moteur électrique afin d'éliminer le risque de contamination du réservoir par le diesel. De plus, on installera de nouveaux filtres à sable, des pompes à basse et à haute pression, ainsi que des valves d'alimentation.

Ces travaux permettront d'améliorer le traitement et la qualité de l'eau potable, de prévenir les défaillances du système et de prolonger la durée de vie des actifs.

Dans la Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg, on mettra la station de traitement de l'eau actuelle hors service et on construira une nouvelle station comprenant une galerie d'infiltration, une station de pompage à basse pression avec un puits d'eau et une chambre de pompage à basse pression, ainsi qu'un réservoir souterrain. On installera également un nouveau système conventionnel de traitement de l'eau, des pompes à haute pression, des pompes à incendie et une nouvelle fosse septique.

La nouvelle station de traitement sera plus facile à exploiter et à contrôler, elle fournira une eau de grande qualité et assurera une meilleure protection contre les incendies aux résidents de la collectivité.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques comme les réseaux d'alimentation en eau potable sont essentiels pour bâtir des collectivités saines et soutenir les familles des Premières Nations. Ces améliorations aux stations de traitement de l'eau des Premières Nations de Pays Plat et de Biigtigong Nishnaabeg permettront aux résidents de bénéficier d'un approvisionnement stable en eau potable de qualité pendant de nombreuses années, et elles s'inscrivent dans le cadre de notre engagement à l'égard de la réconciliation avec les Premières Nations. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un honneur pour moi de me joindre au chef Mushquash, au chef Michano et à nos homologues fédéraux pour annoncer notre investissement conjoint destiné à améliorer les infrastructures liées à l'eau dans les Premières Nations du nord de l'Ontario. Avec ces plus de 900 000 $ d'investissement, chacune de ces collectivités peut continuer de croître tout en fournissant de l'eau propre et sûre. Notre gouvernement est fier d'être en mesure de soutenir ces projets pour les gens de la Première Nation de Pays Plat et de la Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées. Je ne veux oublier personne, alors merci à tous. Merci aux gens du gouvernement avec qui nous avons parlé de nombreuses fois, avec qui nous avons planifié, et encore parlé. C'est grâce à ça que les choses se sont faites et qu'un avis d'ébullition de l'eau a été levé pour une autre collectivité. Je remercie également nos employés de première ligne à la station de traitement de l'eau. »

David Peter Mushquash, chef de la Première Nation de Pays Plat

« Biigtigong Nishnaabeg remercie les gouvernements fédéral et provincial pour leur contribution à notre projet de remplacement et d'amélioration du réseau d'aqueduc. Ce financement constitue une étape initiale indispensable de notre projet, qui nous permettra d'avoir un système de traitement de l'eau complet et fonctionnel, de la source jusqu'au robinet. Miigwetch. »

Duncan Michano, chef de la Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC) pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada investit plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected] ; John J. Szura, Administrateur principal, Première Nation de Pays Plat, 807-621-6061, [email protected] ; Duncan Michano, Chef, Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg, 807-228-0344, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca