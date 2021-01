ST-EUGÈNE, ON, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jim McDonell, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Stormont--Dundas--South Glengarry, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Stéphane Sarrazin, président du conseil des comtés unis de Prescott et Russell, et Robert Kirby, maire du canton de Hawkesbury Est, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration du réseau de collecte des eaux pluviales dans le village de St-Eugène.

Le gouvernement du Canada investit 516 512 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada et le gouvernement de l'Ontario y alloue 430 383 $. Hawkesbury Est consacre 191 238 $ au projet et la contribution des comtés unis de Prescott et Russell s'élève à 153 146 $.

Le projet consiste à remplacer environ un kilomètre d'égouts pluviaux, ainsi qu'à remplacer 45 bassins récepteurs par des puisards. On ajoutera également 200 mètres de bordure franchissable sur la rue Fatima, et 200 mètres de trottoir seront remplacés et prolongés sur la rue Labrosse.

Le projet profitera aux résidents puisqu'il permettra d'améliorer l'état et le rendement du réseau de collecte des eaux pluviales, ce qui aidera à prévenir les refoulements dans les sous-sols et l'inondation de fosses septiques privées.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Ces importantes améliorations au système de gestion des eaux pluviales aideront à assurer la sécurité et la santé des résidents de St-Eugène, en plus de mieux protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de soutenir nos partenaires municipaux en investissant dans leurs infrastructures locales au moment où ils en ont le plus besoin. L'investissement provincial de plus de 430 000 $ annoncé aujourd'hui pour Hawkesbury Est permettra non seulement d'améliorer le système de collecte des eaux pluviales, mais aussi d'améliorer l'accès et la sécurité des trottoirs pour les résidents de Hawkesbury Est. »

Jim McDonell, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement, et député provincial de Stormont--Dundas--South Glengarry, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le maire Robert Kirby, au nom des membres du conseil et des résidents du canton de Hawkesbury Est, désire remercier Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario pour leur aide financière. Pour une petite collectivité comme la nôtre, votre aide financière est nécessaire et très appréciée. »

Robert Kirby, maire du canton de Hawkesbury Est

« Les comtés unis de Prescott et Russell sont heureux de recevoir une aide financière du gouvernement du Canada et de la province de l'Ontario pour améliorer les infrastructures de la région, et d'avoir la possibilité de collaborer en tant que partenaire financier à des initiatives aussi importantes. L'amélioration de nos réseaux d'égouts pluviaux est essentielle à la capacité de nos résidents de travailler, de vivre et de prospérer ici, à Prescott et Russell. »

Stéphane Sarrazin, président du conseil des comtés unis de Prescott et Russell

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes.

