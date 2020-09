Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun pour la population croissante de Burlington

BURLINGTON, ON, le 8 sept. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a toutefois pas seulement eu des effets sur notre santé personnelle, elle a également profondément touché notre économie.

C'est la raison pour laquelle les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et qu'ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce que l'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre au travail et en revenir en toute sécurité, allez à leurs rendez-vous, faire leurs courses et poursuivre leurs activités. Les investissements stratégiques effectués dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé.

L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international et députée de Burlington, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Adam van Koeverden, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et du Patrimoine canadien (Sport) et député de Milton, Pam Damoff, Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et députée de Oakville‑Nord-Burlington, accompagnés de Jane McKenna, adjointe parlementaire au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, d'Effie J. Triantafilopoulos, adjointe parlementaire à la ministre des Soins de longue durée, et députée provinciale d'Oakville-North-Burlington, et de Marianne Meed Ward, maire de Burlington, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de financement pour six projets qui permettront de moderniser et d'améliorer le transport en commun à Burlington.

Les usagers du transport en commun bénéficieront de l'achat de 12 nouveaux autobus conventionnels de 40 pieds qui élargiront le parc de véhicules au cours des trois prochaines années. On rendra ainsi le transport en commun plus efficace et plus pratique pour les usagers en augmentant la fréquence du service et en permettant des correspondances entre les lignes d'autobus et le transport en commun régional. De plus, cinq nouveaux autobus conventionnels remplaceront les autobus qui ont atteint la fin de leur cycle de vie utile, ce qui contribuera à maintenir un service fiable et de haute qualité.

D'autre part, trois véhicules accessibles spécialisés seront ajoutés au parc de véhicules de Burlington au cours des trois prochaines années afin de répondre aux besoins de la collectivité en matière de transports en commun plus accessibles. Des dispositifs seront également installés sur les feux de circulation et les autobus pour aider à améliorer la ponctualité du réseau de transport en commun, tandis que la mise en place d'une technologie de système de transport intelligent permettra un service de transport en commun sur demande dans les zones mal desservies.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,1 millions de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 4,3 millions de dollars, tandis que celle de la municipalité s'élève à plus de 3,4 millions de dollars.

« Le transport en commun est un moyen pratique, écologique et abordable pour les Canadiens de se rendre au travail, de rendre visite à leurs proches et d'avoir accès aux services dont ils ont besoin. Ces nouveaux autobus et les logiciels mis à jour contribueront à rendre le transport en commun plus accessible et plus pratique pour les usagers de Burlington. Le plan d'infrastructure du Canada investit non seulement dans des milliers de projets partout au pays, mais il crée également des emplois et renforce les collectivités. »

L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international et députée de Burlington, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans le transport en commun sont essentiels pour créer des collectivités saines et durables où les habitants peuvent s'épanouir. Les projets importants annoncés aujourd'hui permettront d'élargir le parc de véhicules et les services offerts à la population croissante de Burlington, en répondant aux besoins actuels et futurs en matière de transport en commun. »

Pam Damoff, Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et députée de Oakville‑Nord-Burlington

« Des réseaux de transport en commun améliorés et intégrés sont essentiels pour rendre les collectivités plus vertes et résilientes. Les projets annoncés aujourd'hui amélioreront les services de transport en commun pour les résidents de Burlington, en leur permettant de se rendre à destination en toute sécurité. Ces investissements seront bénéfiques pour la collectivité, les résidents et l'environnement. »

Adam van Koeverden, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) et député de Milton

« Le financement du transport en commun annoncé aujourd'hui améliorera la capacité, la qualité et surtout l'accessibilité du réseau de transport en commun de Burlington. L'investissement provincial de plus de 4,3 millions de dollars contribuera à augmenter la fréquence du service et à permettre aux résidents de Burlington de profiter de liens entre les lignes d'autobus et le transport en commun régional. »

Jane McKenna, adjointe parlementaire au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences et députée provinciale de Burlington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le gouvernement de l'Ontario investit aujourd'hui plus de 4 millions de dollars dans les transports en commun à Burlington. Cela signifie douze nouveaux autobus pour les usagers des transports en commun, cinq nouveaux autobus pour remplacer les anciens autobus qui seront mis hors service, et d'autres améliorations des transports en commun. L'augmentation des transports en commun est bénéfique pour les navetteurs et pour l'environnement, et je suis heureuse que l'Ontario contribue à la réalisation des priorités de Burlington en matière de transports en commun afin d'assurer de meilleurs services aux habitants de Burlington. »

Effie J. Triantafilopoulos, adjointe parlementaire à la ministre des Soins de longue durée, et députée provinciale d'Oakville-North-Burlington

« Ce financement est une bonne nouvelle pour notre collectivité à un moment où disposer d'un transport en commun sûr et fiable est plus important que jamais. La Ville de Burlington s'est fortement engagée en faveur du transport en commun, qui constitue un moyen écologique d'aider notre population croissante à travailler et à se divertir. Plus tôt cette année, le nombre de nos usagers était en hausse par rapport à l'année précédente, et ces fonds contribueront de manière significative à rester sur cet élan positif. Je remercie nos partenaires fédéraux et provinciaux pour ce soutien opportun et précieux. »

Marianne Meed Ward, maire de Burlington

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets liés au transport en commun, dont 5 milliards de dollars sous forme d'investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Le gouvernement du Canada investit plus de 7,9 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada

dans le cadre du plan L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur dix ans dans les infrastructures de transport en commun dans l'ensemble de la province dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur dix ans dans les infrastructures de transport en commun dans l'ensemble de la province dans le cadre du Programme d'infrastructure . Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles. En augmentant la part fédérale du partage des coûts des projets d'infrastructures publiques, le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles façons d'adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal, alloué dans le cadre du plan Investir dans le Canada, appuiera six projets liés au transport en commun à Burlington. Ces investissements contribuent à améliorer l'accessibilité et la durabilité du transport en commun dans les collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,1 millions de dollars dans ces projets au titre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 4,3 millions de dollars, tandis que celle de la municipalité s'élève à plus de 3,4 millions de dollars pour ces projets*.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Augmentation du

nombre de véhicules

de transport en

commun c

onventionnels L'achat de 12 nouveaux bus conventionnels de 40 pieds au cours des trois prochaines années permettra d'améliorer la qualité des transports en commun en augmentant la taille du parc de véhicules. Cela rendra le transport en commun plus efficace et plus pratique pour les usagers, augmentera la fréquence du service et permettra des correspondances entre les lignes d'autobus et le transport en commun régional. 3 123 606 $ 2 602 745 $ 2 082 664 $ Remplacement de

véhicules de

transport en commun

conventionnels L'acquisition de cinq autobus classiques, qui remplaceront les autobus arrivés en fin de vie utile, contribuera à maintenir un parc de véhicules de transport en commun fiable et efficace. 1 121 467 $ 934 463 $ 747 738 $ Augmentation du

nombre de véhicules

de transport en

commun spécialisés L'acquisition de trois véhicules spécialisés augmentera la capacité du transport en commun spécialisé entre 2020 et 2023, ce qui améliorera l'accessibilité du réseau de transport en commun et soutiendra la demande croissante en faveur d'un service de transport en commun plus accessible. 281 544 $ 234 597 $ 187 720 $ Signalisation

prioritaire pour les

véhicules de

transport en commun L'installation de dispositifs sur les feux de circulation et les autobus classiques, qui comprend l'installation de 10 ensembles d'équipements embarqués, 11 ensembles d'équipements de carrefours et 1 logiciel de surveillance centralisée, contribuera à accroître l'efficacité des transports en commun et le respect des horaires en permettant aux autobus de se déplacer plus efficacement dans la circulation. 334 000 $ 278 306 $ 222 695 $ Prestation de

services sur

demande/de

remplacement L'acquisition et la mise en œuvre d'un système technologique de transport en commun intelligent afin d'offrir de nouveaux services sur demande dans des zones actuellement sous-desservies, où le nombre d'usagers des transports en commun traditionnels est peu élevé. Cela permettra d'améliorer la capacité, la qualité, la sécurité et l'accessibilité du réseau de transport en commun. 80 000 $ 66 660 $ 53 340 $ Remplacement de

treuils pour véhicules

et achat d'une

nouvelle pompe à carburant L'achat d'une nouvelle pompe à carburant avec des pistolets de distribution jumelés et deux treuils pour véhicules permettra d'améliorer la qualité du réseau de transport en commun. 220 500 $ 183 732 $ 147 018 $



*Les gouvernements fédéral et provincial allouent chacun leur contribution maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, c'est-à-dire respectivement 40 % et 33,33 %, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent inclure à la fois des coûts admissibles et des coûts non admissibles. Les coûts non admissibles sont des dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent faire l'objet d'un remboursement (p. ex. l'acquisition de biens immobiliers ou les frais généraux). Le partage des coûts peut varier selon le bénéficiaire.

