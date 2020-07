Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun plus accessibles pour les résidents de Barrie

BARRIE, ON, le 13 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a toutefois pas seulement eu des effets sur notre santé personnelle, elle a également profondément touché notre économie.

C'est la raison pour laquelle les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce que l'on peut faire de plus.

Effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun joue un rôle clé pour aider les Ontariens à se rendre à l'heure au travail, à l'école et sur les lieux des services essentiels, et à revenir chez eux de façon sécuritaire en fin de journée.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, et députée de Markham, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Doug Downey, député provincial de Barrie-Springwater-Oro-Medonte et procureur général de l'Ontario, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Jeff Lehman, maire de la Ville de Barrie, ont annoncé le financement de cinq projets qui permettront de moderniser et d'améliorer le transport en commun à Barrie.

Les résidents qui utilisent le transport en commun bénéficieront du remplacement des vieux autobus du parc de la ville de Barrie qui sont retirés de la circulation par 30 nouveaux autobus accessibles à plancher surbaissé. De plus, les usagers des transports en commun ayant des besoins en matière d'accessibilité bénéficieront de l'achat de 21 nouveaux autobus urbains spécialisés et entièrement accessibles qui remplaceront les véhicules du parc actuel au cours des sept prochaines années.

Un nouveau centre de transport en commun à la gare Allandale GO et un nouveau carrefour de correspondance au centre-ville offriront aux usagers un réseau de transport en commun mieux intégré et connecté. Davantage d'arrêts d'autobus et de quais, ainsi que des places de stationnement supplémentaires pour les vélos, permettront aux résidents d'avoir plus facilement accès au système de transport en commun.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 13,6 millions de dollars, tandis que la contribution de la Ville de Barrie s'élève à plus de 10,9 millions de dollars.

Citations

« Les Canadiens dépendent du transport en commun pour se rendre au travail, faire des courses et accéder aux services dont ils ont besoins. Investir dans des réseaux de transport en commun modernes et accessibles est essentiel pour bâtir des collectivités en santé. Les investissements d'aujourd'hui amélioreront l'accessibilité et la fiabilité du service d'autobus à Barrie. En travaillant avec nos partenaires, nous bâtissons un meilleur transport en commun ici et dans les collectivités à travers le pays, créant ainsi des collectivités plus habitables où pour les générations à venir. »

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, et députée de Markham, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est vital que le système de transport en commun de Barrie évolue pour répondre aux besoins de notre ville qui grandit rapidement. Cet investissement dans la Ville de Barrie permettra à notre ville prospère de mettre en œuvre plusieurs projets attendus depuis longtemps pour améliorer et élargir une grande partie de nos infrastructures majeures de transport en commun. Les infrastructures fiables sont plus que du béton et de l'acier; elles sont un élément essentiel d'une société heureuse et en bonne santé. Les infrastructures créent des possibilités et une croissance inclusive, améliorent l'accessibilité en plus d'aider à définir comment nous vivons, travaillons et jouons dans notre collectivité. J'ai hâte de voir les pelles entreprendre le travail pour ces cinq projets. »

Doug Downey, député provincial de Barrie-Springwater-Oro-Medonte et procureur général de l'Ontario, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Ce investissement fédéral, provincial et municipal dans la Ville de Barrie offrira à notre collectivité des autobus récents et plus accessibles, et le nouveau carrefour de correspondance rendra la ville mieux connectée et mieux intégrée. Il améliorera la capacité des résidents à se déplacer et à se rendre au travail, facilitera les correspondances et offrira des options de transport actif supplémentaires adaptées à la croissance de la Ville. »

Jeff Lehman, maire de la Ville de Barrie

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sous forme d'investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' Ontario .

le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' . L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province sur une période de 10 ans dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information



Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun plus accessibles pour les résidents de Barrie

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à cinq projets de transport en commun dans la Ville de Barrie, en Ontario, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements contribueront à améliorer l'accessibilité et la durabilité de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 13,6 millions de dollars, tandis que la contribution de la Ville de Barrie pour ces projets s'élève à plus de 10,9 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements

concernant le projet Financement fédéral* Financement provincial* Financement municipal Remplacement du parc de véhicules classiques Achat de 30 autobus urbains classiques à plancher surbaissé d'une longueur de 40 pieds pour remplacer les vieux bus qui seront retirés du parc de véhicules. 9 355 609 $ 7 795 561 $ 6 237 852 $ Améliorations des infrastructures sur la voie publique Installation d'abribus dotés d'écrans pour mieux informer les usagers du transport en commun des heures d'arrivée et de départs des autobus; construction de dalles de béton pour les autobus (pour remplacer l'asphalte); installation de nouveaux supports à vélo et de nouveaux panneaux d'arrêt d'autobus. Le projet améliorera les infrastructures existantes afin qu'elles répondent aux normes d'accessibilité de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. 1 094 585 $ 912 063 $ 729 814 $ Remplacement

des véhicules

adaptés du parc Achat de 21 autobus urbains adaptés, entièrement accessibles, qui remplaceront les vieux véhicules qui seront retirés du parc au cours des sept prochaines années. 1 869 840 $ 1 558 044 $ 1 246 716 $ Centre de

mobilité

Allandale - nouveau centre de transport en commun La relocalisation du carrefour actuel du centre-ville à la gare d'Allandale du réseau GO (où sera construit un nouveau terminal), et l'ajout de quais et d'arrêts d'autobus, d'abribus et d'espaces de stationnement pour les bicyclettes amélioreront la capacité, la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun de Barrie. 3 960 180 $ 3 299 820 $ 2 640 450 $ Carrefour de correspondance au centre-ville La construction d'un nouveau carrefour de correspondance au centre-ville, incluant l'ajout de deux nouveaux arrêts d'autobus et d'un abribus chauffé, améliorera l'accès des résidents au réseau de transport en commun. 130 680 $ 108 889 $ 87 131 $

*Les gouvernements fédéral et provincial allouent chacun leur contribution maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, c'est-à-dire respectivement 40 % et 33,33 % de ces coûts, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent inclure des coûts admissibles et non admissibles. Les coûts non admissibles sont des dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent faire l'objet d'un remboursement (p. ex. l'achat de biens immobiliers ou les frais généraux). Le partage des coûts peut varier selon le bénéficiaire.

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Ressources de l'Ontario concernant la COVID-19 :

https://covid-19.ontario.ca/fr

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets L'Ontario construit :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

