KAWARTHA LAKES, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun durables jouent un rôle clé.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, était en compagnie de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Patrick O'Reilly, maire adjoint de Kawartha Lakes, pour annoncer le financement de 30 projets visant à moderniser, à accroître et à améliorer l'accessibilité et la sécurité du transport en commun dans des collectivités du centre, du nord et du sud de l'Ontario.

Dans la municipalité de Port Hope et les villes de Bancroft, Huntsville et Sarnia, les usagers du transport en commun bénéficieront de l'amélioration de l'accessibilité des réseaux de transport en commun et de transport actif. Ces améliorations comprennent l'achat de nouveaux véhicules spécialisés et de transport adapté, l'adaptation des itinéraires pour répondre aux besoins des usagers du transport adapté, ainsi que l'amélioration de pistes cyclables, de trottoirs et de sentiers à usages multiples.

Les usagers du transport en commun dans les villes d'Orillia, Halton Hills, Midland et Timmins bénéficieront de la mise en œuvre de technologies modernes de transport en commun, telles que l'installation de systèmes de paiement intelligents, de caméras de sécurité, de logiciels de planification et de dispositifs d'affichage en direct dans les stations, ce qui augmentera la fiabilité, l'efficacité et la sécurité de chaque réseau de transport en commun.

Enfin, les résidents qui dépendent du transport en commun dans les villes de Cobourg, Kawartha Lakes, Stratford, Bradford West Gwillimbury, Collingwood, Elliot Lakes, Orangeville et Wasaga Beach bénéficieront d'un service de transport en commun plus fiable et de meilleure qualité grâce au développement des parcs d'autobus et à la modernisation de stations d'autobus et d'abribus.

Le gouvernement du Canada investit plus de 23 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 19,1 millions de dollars à ces projets, tandis que la contribution des municipalités totalise plus de 17,5 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continuera à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, ainsi qu'à assurer une reprise économique sûre, durable et plus écologique. Ces efforts collectifs nous ont aidés pendant la pandémie et ils continueront à le faire tandis que nous travaillons à bâtir un pays sain, plus résilient et plus prospère pour tous.

Citations

« Investir dans des réseaux de transport en commun modernes et accessibles permet aux Canadiens de se déplacer plus rapidement, à moindre coût et de manière plus propre. Ces nouveaux autobus, abribus améliorés et systèmes logiciels modernisés aideront à rendre les réseaux de transport en commun de l'Ontario plus accessibles et plus pratiques pour les usagers. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets partout au pays, en plus de créer des emplois et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un grand jour pour les résidents des collectivités du centre, du nord et du sud de l'Ontario. La province investit plus de 19,1 millions de dollars dans 30 nouveaux projets de transport en commun qui seront réalisés dans 16 collectivités. Ces projets offriront aux résidents un meilleur accès au transport en commun, permettant ainsi aux gens de se rendre au travail en toute sécurité et de manière efficace. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, 30 projets peuvent atteindre une étape importante en passant de l'étape de la préparation à celle de la mise en chantier. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Il est crucial d'investir dans nos infrastructures essentielles pour faire en sorte que les collectivités de Kawartha Lakes demeurent saines et dynamiques. Ce financement nous permettra d'améliorer le service de transport en commun pour nos usagers actuels et de poursuivre le développement dans d'autres secteurs de la municipalité. Lorsque les trois ordres de gouvernement mettent leurs efforts en commun pour financer la croissance économique et la croissance des collectivités, cela montre le dévouement continu pour soutenir les municipalités de l'Ontario, en plus d'aider à jeter les bases pour effectuer d'autres investissements à l'avenir. »

Andy Letham, maire de la Ville de Kawartha Lakes

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques Ontario .

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques . Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,9 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan d'infrastructure . À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans une infrastructure de transport en commun moderne et plus accessible dans le centre, le nord et le sud de l'Ontario

Un financement conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de l'administration municipale, dans le cadre du Plan d'infrastructure Investir dans le Canada, appuiera 30 projets liés au transport en commun dans le centre, le nord et le sud de l'Ontario. Ces investissements permettront de moderniser et de rendre plus accessible le transport en commun dans les collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 23 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 19,1 millions de dollars et celle des municipalités s'élève à plus de 17,5 millions de dollars pour ces projets*.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Achat de nouveaux véhicules de transport en commun Bancroft L'ajout de trois nouveaux véhicules de transport adapté augmentera la fréquence du service à itinéraire fixe et améliorera la réactivité du service de transport adapté sur demande de la municipalité, ce qui entraînera une amélioration de la capacité, de la qualité et de l'accessibilité pour les usagers du transport en commun. 84 307 $ 70 249 $ 56 212 $ Réseau de transport en commun de BWG - Remplacement de véhicules et accroissement du parc Bradford West Gwillimbury (BWG) Le remplacement de deux fourgonnettes de transport adapté et l'ajout d'une fourgonnette de transport adapté supplémentaire, toutes dotées de technologies d'« autobus intelligent », amélioreront la fiabilité du service. 230 580 $ 192 131 $ 153 739 $ Remplacement de matériel roulant (trois autobus) Cobourg L'achat de trois nouveaux autobus (deux autobus conventionnels de neuf mètres et un véhicule de transport adapté de huit mètres à plancher surbaissé) pour remplacer de vieux véhicules du parc de véhicules améliorera le système de transport en commun de la municipalité en rendant tous les autobus pleinement accessibles. 496 182 $ 413 443 $ 330 829 $ Renouvellement et remplacement de véhicules de transport en commun Collingwood L'achat de huit nouveaux autobus à moteur diesel sur une période de huit ans et le renouvellement de composants majeurs du groupe motopropulseur de six véhicules du parc de véhicules actuel permettront d'étendre le service du transport en commun de Collingwood et d'offrir une expérience de transport en commun plus fiable et plus accessible. 1 890 600 $ 1 575 342 $ 1 260 558 $ Élargissement et amélioration du service de transport en commun Elliot Lake La création de nouveaux itinéraires et horaires de transport permettra de répondre aux besoins de la collectivité en matière de transport en commun. La planification de l'étape de la construction et des achats d'actifs, y compris l'achat d'au plus quatre nouveaux autobus, l'installation d'au plus 50 nouveaux abribus et 50 arrêts d'autobus et la remise en état d'au plus 75 arrêts d'autobus et 25 abribus existants, permettra d'améliorer la sécurité et l'accessibilité. 375 000 $ 312 469 $ 250 031 $ Mise en œuvre d'une stratégie de service de transport en commun et services de transport adapté Halton Hills L'acquisition de six nouveaux autobus (remplacement de cinq vieux autobus et ajout d'un autobus au parc de véhicules), l'installation de 36 nouveaux abribus accessibles et la mise en œuvre d'une technologie de répartition et de planification des horaires de transport permettront de soutenir la croissance de l'achalandage et de répondre à la demande grandissante de services de transport en commun modernes. 558 600 $ 465 453 $ 372 447 $ Plan de croissance de l'achalandage (étape 1) Huntsville L'acquisition d'un autobus conventionnel et le remplacement d'un autobus de transport adapté permettront de revoir et d'étendre les heures de service du transport en commun conventionnel et du transport adapté pour offrir un service de transport en commun plus fiable et de meilleure qualité. 147 000 $ 122 488 $ 143 512 $ Amélioration et élargissement du réseau de transport en commun Kawartha Lakes La rénovation et l'agrandissement d'une installation d'entretien des autobus, l'achat de sept nouveaux autobus conventionnels (cinq pour remplacer des véhicules hors service et deux pour augmenter le nombre de véhicules), la création d'un nouveau centre de transport, l'installation de 20 nouveaux arrêts d'autobus, de nouveaux supports à vélos et de nouveaux parcs à vélos ainsi que la mise à niveau du logiciel de transport en commun amélioreront l'efficacité du système de transport en commun, les liens avec les réseaux de transport routier et de transport actif ainsi que l'expérience client. 946 478 $ 788 542 $ 1 120 980 $ Remplacement de véhicules de transport en commun Midland Le remplacement d'un autobus conventionnel et de deux autobus de transport adapté améliorera la qualité et la fiabilité du système de transport en commun. 286 000 $ 238 310 $ 190 691 $ Systèmes de planification des déplacements et de suivi des véhicules Midland L'installation d'un système de repérage par GPS et d'un programme de planification des déplacements dans les véhicules de transport en commun permettra aux employés du transport en commun de suivre l'emplacement des autobus en temps réel et aidera les usagers du transport en commun à planifier leurs déplacements à bord de véhicules de transport adapté grâce à une plateforme sur le Web, ce qui mènera à une meilleure fiabilité du transport en commun et à une expérience améliorée pour les passagers. 44 000 $ 36 630 $ 29 370 $ Projet de construction d'un terminus et d'acquisition d'autobus Orangeville La construction d'un nouveau terminus d'autobus couvert, l'achat de deux nouveaux véhicules de transport en commun et la prolongation de 12 km de l'itinéraire amélioreront la capacité du système de transport en commun ainsi que la sécurité et le confort des piétons. 837 500 $ 697 847 $ 558 403 $ Installation d'un système de paiement intelligent, de caméras de surveillance et de supports à vélos sur les autobus Orillia L'ajout de systèmes de paiement intelligent, de caméras de surveillance et de supports à vélos sur douze autobus conventionnels et sur un autobus de transport adapté entraînera une amélioration de la qualité, de la sécurité et de l'accessibilité du système de transport en commun d'Orillia. 223 100 $ 185 898 $ 148 752 $ Achat et installation de nouveaux abribus Orillia L'installation de 30 nouveaux abribus dans toute la municipalité permettra d'améliorer le confort et la sécurité des usagers du transport en commun. 271 400 $ 226 144 $ 180 956 $ Conception et construction d'un nouveau terminus Orillia La construction d'un nouveau terminus, y compris un stationnement et une liaison vers des sentiers polyvalents, améliorera l'accès au système de transport en commun et augmentera la satisfaction des passagers. 3 990 000 $ 3 324 668 $ 2 660 333 $ Remplacement d'autobus conventionnels et de transport adapté Orillia L'achat de cinq autobus conventionnels et de deux autobus de transport adapté pour remplacer de vieux autobus du parc de véhicules actuel permettra d'améliorer la qualité et la sécurité du service de transport en commun. 1 632 000 $ 1 359 864 $ 1 088 136 $ Élargissement du service de transport adapté et amélioration de l'accessibilité aux arrêts existants Port Hope L'acquisition d'un nouveau véhicule de transport adapté permettra d'élargir les services aux zones rurales et l'installation de nouveaux abribus, de nouveaux bancs, de nouvelles plateformes en béton et de nouveaux trottoirs amélioreront la qualité, la sécurité et l'accessibilité du système de transport en commun. 105 800 $ 88 158 $ 70 542 $ Amélioration de l'équipement d'entretien des véhicules de transport en commun Sarnia L'achat d'actifs pour l'entretien des véhicules de transport en commun, dont une nouvelle pompe à essence, un système de lavage des autobus et deux nouveaux élévateurs de véhicules, permettra de veiller à ce que les autobus du parc de véhicules soient dans un état optimal, ce qui offrira aux passagers une expérience de transport sécuritaire et de grande qualité. 435 600 $ 362 964 $ 290 436 $ Amélioration du parc de véhicules : boîtes de perception et radios Sarnia L'achat de nouvelles boîtes de perception et radios offrira aux passagers une façon plus facile et plus efficace de payer leur droit de transport, ce qui permettra un service de transport en commun plus pratique et plus fiable. 154 000 $ 128 321 $ 102 680 $ Remplacement et accroissement du parc de véhicules Sarnia L'achat de 24 nouveaux autobus (17 autobus conventionnels et sept autobus de transport adapté) et d'un véhicule de service améliorera la sécurité des passagers et augmentera la capacité et la qualité du système de transport en commun. 3 995 200 $ 3 329 000 $ 2 663 800 $ Amélioration des arrêts d'autobus Sarnia L'installation de 100 nouvelles plateformes en béton pour autobus et le remplacement de 32 abribus par des abribus à énergie solaire amélioreront l'accessibilité des arrêts d'autobus dans tout le système de transport en commun ainsi que l'expérience client. 508 200 $ 423 458 $ 338 842 $ Amélioration des terminus Sarnia La rénovation de trois terminus d'autobus améliorera la qualité et l'accessibilité du système de transport en commun. 1 199 000 $ 999 067 $ 2 499 433 $ Projets de transport actif Sarnia Les nouveaux sentiers polyvalents, les nouveaux trottoirs, les nouvelles pistes cyclables et les nouveaux feux de circulation entraîneront une sécurité des piétons accrue et augmenteront la capacité et la qualité du système de transport en commun, ainsi que l'accès à celui‑ci. 1 342 000 $ 1 118 222 $ 894 779 $ Projets d'amélioration de l'accessibilité Sarnia Les améliorations des trottoirs et des intersections directement liés au système de transport en commun de la municipalité profiteront aux usagers du transport en commun en améliorant la sécurité et l'accessibilité. 330 000 $ 274 973 $ 220 028 $ Amélioration des processus et des pratiques par des technologies standard Sarnia L'installation de nouveaux systèmes de gestion de l'entretien et de communication du trafic (matériel et logiciel) améliorera les pratiques d'entretien du transport en commun et la communication dans tout le système, ce qui entraînera plus de gains d'efficacité et améliorera l'expérience des passagers. 385 000 $ 320 801 $ 256 699 $ Système de signalisation de priorité pour le transport en commun et accessibilité Sarnia L'installation d'une technologie de priorité des véhicules sur les feux de circulation et les véhicules de transport en commun améliorera la qualité et l'efficacité du système de transport en commun. 1 672 000 $ 1 393 194 $ 1 114 806 $ Arrêts d'autobus accessibles avec abribus en 2021 Stratford La construction de huit nouveaux arrêts d'autobus accessibles avec abribus améliorera l'expérience des usagers du transport en commun en les protégeant des intempéries. 60 000 $ 49 995 $ 40 005 $ Panneaux d'affichage en direct Timmins L'achat et l'installation de deux nouveaux panneaux d'affichage en direct dans la gare d'autobus principale du transport en commun permettront de se connecter à distance au parc de véhicules et fourniront aux clients des renseignements sur les arrivées et les départs des autobus. Ce projet améliorera l'expérience client. 17 600 $ 14 665 $ 11 735 $ Amélioration de l'installation de lavage existante des autobus Timmins La construction d'une nouvelle installation de lavage des autobus permettra de réduire la consommation d'énergie et offrira de nouvelles fonctions qui augmenteront les capacités de lavage. 96 000 $ 79 992 $ 64 008 $ Système de signalisation de priorité pour le transport en commun Timmins L'acquisition et l'installation d'un système de signalisation de priorité pour le transport en commun amélioreront la circulation et la ponctualité et réduiront les files d'attente des véhicules de transport en commun, ce qui augmentera donc l'efficacité. 57 840 $ 48 195 $ 38 565 $ Accroissement du parc de véhicules, remplacements de véhicules et améliorations des immobilisations Wasaga Beach L'achat de huit autobus, la construction de plusieurs abribus et d'autres améliorations aux arrêts d'autobus amélioreront l'accessibilité, la capacité et la qualité du système de transport en commun. 655 200 $ 545 945 $ 436 855 $

* Les gouvernements fédéral et provincial contribuent chacun leur part maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, soit 40 % et 33,33 % respectivement, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent comprendre des coûts admissibles et des coûts non admissibles. Les coûts non admissibles sont des dépenses pour lesquelles les municipalités ont décidé de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. achat de biens ou coûts indirects). Le partage des coûts peut varier selon le bénéficiaire.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Site Web : Infrastructure Canada

www.infrastructure.gc.ca