Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun modernes et accessibles pour les résidents de Thunder Bay

THUNDER BAY, ON, le 27 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun et de transport actif durables jouent un rôle clé.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay−Rainy River, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay−Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay, ont annoncé le financement de 13 projets de transport en commun à Thunder Bay.

Quatre carrefours de transport en commun seront améliorés et un nouveau carrefour sera construit, ce qui comprend l'aménagement de trottoirs élargis, ainsi que l'installation de portes automatiques et d'abris chauffés. Ces carrefours amélioreront l'accessibilité et permettront aux usagers de prendre plus facilement leur autobus. L'achat de quatre autobus conventionnels aidera à rendre le réseau de transport en commun plus fiable, et 14 nouveaux autobus de transport adapté permettront d'offrir un service porte-à-porte accessible aux passagers ayant des besoins particuliers. De plus, 40 nouveaux abribus et plusieurs centaines de nouvelles aires de mobilité amélioreront également l'accessibilité. Un nouveau système de perception électronique des tarifs simplifiera le paiement grâce à des cartes à puce rechargeables.

Ensemble, ces projets amélioreront la qualité, la sécurité et la commodité du réseau de transport en commun. Les améliorations permettront également aux piétons et aux cyclistes de se rendre plus facilement à leur autobus et de mieux circuler dans leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 10,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 8,5 millions de dollars, tandis que la contribution de la Ville de Thunder Bay s'élève à plus de 6,6 millions de dollars.

« Les infrastructures modernes de transport en commun permettent aux Canadiens de se déplacer plus facilement et à moindre coût dans leurs collectivités. L'investissement dans l'amélioration des carrefours de transport en commun, dans de nouveaux autobus et dans un système de paiement plus simple pour les usagers de Thunder Bay permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents. Ces projets sont un exemple de la manière dont la collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux peut améliorer les collectivités aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay−Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pendant toute la durée du secondaire, j'allais à l'entraînement de judo deux fois par semaine à l'Université Lakehead. Je devais d'abord prendre la ligne Crosstown jusqu'au centre-ville de Westfort, puis me rendre à la ligne Mainline pour retourner chez ma grand-mère. En hiver, je passais des heures debout, à attendre chaque autobus, à geler. Je suis donc particulièrement heureux de participer à la construction d'abribus chauffés. De nombreux résidents de Thunder Bay dépendent chaque jour du transport en commun pour se déplacer. Ces investissements effectués avec nos partenaires aident à rendre notre ville plus agréable et plus durable, maintenant et pour l'avenir. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay−Rainy River

« C'est un grand jour pour les usagers du transport en commun et les résidents de Thunder Bay. L'Ontario investit plus de 8,5 millions de dollars dans treize nouveaux projets de transport en commun. Ces projets offriront aux résidents un meilleur accès au transport en commun, permettant ainsi aux gens de se rendre au travail de manière sûre et efficace. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, ces huit projets peuvent passer de l'étape de la préparation à celle de la réalisation. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Cet investissement est transformateur. Depuis que Thunder Bay Transit est devenu le premier organisme de transport en commun de l'Ontario à être entièrement accessible en 2007, il n'y a jamais eu d'investissement pluriannuel aussi conséquent dans notre service. Ensemble, nous rendrons le transport en commun plus sûr et encore plus accessible grâce à de nouveaux centres de transport, de nouveaux bus, d'un système de paiement électronique et de nombreuses autres améliorations touchant pratiquement tous les aspects du transport en commun. Nous sommes reconnaissants aux gouvernements du Canada et de l'Ontario de s'être associés à nous pour améliorer l'ensemble des transports en commun pour les habitants de Thunder Bay. »

Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,9 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan d'infrastructure . À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun modernes et accessibles pour les résidents de Thunder Bay

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 13 projets de transport en commun dans la ville de Thunder Bay, en Ontario, dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de soutenir des collectivités plus inclusives et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 10,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 8,5 millions de dollars, tandis que la contribution de la Ville de Thunder Bay s'élève à plus de 6,6 millions de dollars.*

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur les projets Finance-ment fédéral Finance-ment provincial Finance-ment municipal Thunder Bay Transit - Remplacement de véhicules conventionnels et de transport adapté L'achat de quatre autobus conventionnels et de douze autobus de transport adapté pour remplacer de vieux autobus devant être retirés du parc actuel permettra de réduire les coûts d'entretien et d'améliorer la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun. 1 965 600 $ 1 637 836 $ 1 310 564 $ Thunder Bay Transit - Développement du parc de véhicules de transport adapté L'achat de deux autobus de transport adapté permettra de répondre à la demande croissante de transport en commun accessible et d'offrir un service porte-à-porte de qualité aux passagers qui ont des besoins particuliers pour se rendre à destination. 159 600 $ 132 987 $ 106 413 $ Système de perception électronique des tarifs Un nouveau système automatisé de perception des tarifs permettra de moderniser le processus de collecte des droits de passage. Les usagers du transport en commun disposeront d'options de paiement plus pratiques grâce à l'introduction de cartes à puce prépayées rechargeables et fonctionnant à l'aide d'un compte. 1 050 000 $ 874 913 $ 700 088 $ Amélioration des installations de transport en commun La remise en état du garage de véhicules de transport en commun comprendra le remplacement de portes se relevant au plafond, d'une partie du toit et d'autres composantes. Ces remplacements permettront de réduire les coûts d'exploitation, d'offrir un environnement de travail plus sécuritaire et de prolonger la durée de vie du garage. 351 120 $ 234 057 $ 117 063 $ Amélioration des STI/logiciels - Nouveaux modules logiciels de gestion de la mobilité sur demande La mise en œuvre du système de gestion des déplacements sur Internet facilitera le service de transport en commun sur demande et améliorera l'accessibilité pour les passagers en permettant la réservation, le paiement et les notifications sur un portail web et une application mobile. 126 000 $ 104 990 $ 84 011 $ Équipement de sécurité L'installation de nouveaux équipements de sécurité dans les autobus de transport en commun, notamment des écrans de sécurité pour les chauffeurs et des dispositifs de fixation pour les fauteuils roulants et permettra d'améliorer la sécurité et de prévenir les blessures des passagers. 425 040 $ 354 165 $ 283 395 $ Amélioration des carrefours de transport en commun L'amélioration de quatre centres de transport en commun, ce qui comprend l'élargissement des trottoirs, l'installation de portes automatiques, d'écrans d'information en temps réel pour les passagers et d'abris chauffés, ainsi que la construction d'un nouveau carrefour de transport en commun permettront d'améliorer l'accessibilité pour les passagers ainsi que la qualité globale du réseau de transport en commun. 3 276 000 $ 2 729 727 $ 2 184 273 $ Construction de nouveaux passages pour piétons La construction de 23 passages pour piétons dans les zones à forte circulation de Thunder Bay aidera les usagers du transport en commun à traverser les rues très achalandées, ce qui améliorera l'accessibilité, la sécurité et la qualité globale du réseau de transport en commun. 874 500 $ 728 677 $ 583 073 $ Amélioration des arrêts d'autobus L'achat de 40 nouveaux abribus et l'aménagement de plusieurs centaines de surfaces dures aux arrêts d'autobus permettront d'améliorer l'accessibilité pour les passagers puisqu'on remettra en état les trottoirs et les aires d'attente aux arrêts d'autobus . 773 640 $ 644 636 $ 515 824 $ Matériel du système de mobilité Le remplacement d'équipements de CCTV et du système de transport intelligent dans les autobus conventionnels et de transport adapté permettra d'améliorer la sécurité des passagers, ainsi que la qualité globale du réseau de transport en commun. 193 200 $ 160 984 $ 128 816 $ Remise en état de véhicules Remplacement de plusieurs composantes intérieures dans certains autobus, y compris les moteurs, les transmissions et les sièges. Cela permettra d'améliorer la sécurité et la qualité du réseau de transport en commun. 543 375 $ 362 214 $ 181 161 $ Construction de nouvelles installations pour les piétons L'aménagement de nouveaux trottoirs et de sentiers polyvalents permettra d'améliorer l'accessibilité aux arrêts de transport en commun. Cela permettra d'assurer un service de meilleure qualité tout en améliorant la sécurité des usagers du transport en commun. 552 200 $ 460 121 $ 368 179 $ Équipements de service du parc de véhicules de transport en commun Le remplacement et la remise en état de vieux véhicules et d'équipements d'entretien du parc de transport en commun permettront d'offrir des conditions de travail sécuritaires aux employés, et d'assurer une sécurité et un soutien accrus pour les usagers du transport en commun. 111 300 $ 92 741 $ 74 209 $

* Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale au titre des coûts admissibles pour ces projets (qui sont de 40 % et de 33,33 % respectivement pour les nouveaux projets, et de 50 % et de 33,33 % respectivement pour les projets de remise en état), conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Les contributions des municipalités peuvent comprendre des coûts admissibles et non admissibles, ces derniers étant les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. achat de biens immobiliers, frais généraux).

