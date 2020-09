Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun et de transport actif modernes pour les résidents de la région de Durham

OSHAWA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun durables jouent un rôle clé.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Ryan Turnbull, député de Whitby, Jennifer O'Connell, députée de Pickering-Uxbridge, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Peter Bethlenfalvy, Président du Conseil du Trésor de l'Ontario et député provincial de Pickering-Uxbridge, l'honorable Rod Philips, Ministre des Finances et député provincial d'Ajax, Lorne Coe, député provincial de Whitby, Lindsey Park, députée provincial de Durham, et John Henry, président régional et directeur général de la Municipalité régionale de Durham, ont annoncé le financement de 11 projets visant à moderniser et à améliorer le transport en commun et le transport actif dans la région de Durham.

Les projets comprennent le remplacement de 11 autobus conventionnels par de nouveaux véhicules électriques hybrides. On achètera 13 autobus conventionnels et 16 minibus supplémentaires pour remplacer les vieux véhicules ayant atteint la fin de leur cycle de vie, ce qui aidera à réduire les coûts d'entretien et d'exploitation de la Durham Region Transit, en plus de diminuer l'impact du parc de véhicules sur l'environnement. L'achat de deux autobus articulés supplémentaires pour le parc d'autobus express permettra d'augmenter la capacité du réseau de transport en commun de la région le long du corridor du service d'autobus express.

Les usagers du transport en commun d'Ajax, de Whitby et d'Oshawa bénéficieront de l'aménagement de corridors de service d'autobus express comprenant des couloirs de transport actif. Des pistes cyclables et des sentiers à usages multiples seront reliés aux stations de transport en commun le long des trois corridors, ce qui permettra d'offrir aux résidents davantage de possibilités d'accès au réseau de transport en commun.

Ensemble, ces investissements encourageront les résidents à choisir le transport en commun en leur offrant un service d'autobus plus fréquent, plus accessible et plus fiable.

Le gouvernement du Canada investit plus de 45,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 37,7 millions de dollars, tandis que la contribution de la municipalité s'élève à plus de 43,2 millions de dollars.

Citations

« Le transport en commun permet aux Canadiens de se déplacer de manière plus propre, plus rapide et plus abordable. Ensemble, ces investissements vont aider à transformer le transport en commun dans la région de Durham. Les nouvelles voies d'autobus express, les sentiers à usages multiples et les autobus hybrides électriques et conventionnels permettront de retirer des voitures de la route, de promouvoir des modes de vie actifs et de bâtir des collectivités saines et bien reliées. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Transformer le transport en commun et obtenir des divers ordres de gouvernement d'importants investissements pour les infrastructures, comme celui annoncé aujourd'hui, ont été l'une de mes principales priorités depuis que j'ai été élu. La transformation de notre réseau de transport en commun régional permet de retirer des véhicules de la circulation, et donc de réduire la congestion routière, de promouvoir un mode de vie sain et actif, et de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées. C'est un pas en avant sur la voie de l'édification de collectivités durables qui mettent l'environnement au premier plan. »

Ryan Turnbull, député de Whitby

« Il est essentiel de disposer de réseaux de transport en commun modernes et intégrés pour bâtir les collectivités durables de demain. L'amélioration des services de transport en commun pour la population de Durham aide les résidents à se rendre à destination, que ce soit à pied, à vélo ou en autobus express. Les investissements annoncés aujourd'hui seront bénéfiques pour la collectivité, les résidents et l'environnement. »

Jennifer O'Connell, députée de Pickering-Uxbridge

« C'est un grand jour pour les résidents de la région de Durham. Notre investissement de plus de 37,7 millions de dollars dans onze nouveaux projets de transport en commun permettra aux résidents d'avoir un meilleur accès au transport en commun et de relier les gens aux emplois de manière sûre et efficace. C'est un autre exemple de la collaboration de la province avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour réaliser d'importants investissements dans les infrastructures. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, ces projets peuvent passer de l'étape de la préparation à celle de la réalisation. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« J'ai eu plusieurs conversations avec la Durham Region Transit concernant l'importance de ces 11 projets au cours des six derniers mois. Je suis heureuse que nous annoncions aujourd'hui que la DRT peut aller de l'avant avec ses projets de développement des options de transport en commun dans toute la région. »

Lindsey Park, députée provinciale de Durham

« Le financement conjoint de 83 millions de dollars annoncé par les gouvernements fédéral et provincial, et notre propre investissement municipal de 43,2 millions de dollars seront essentiels pour moderniser et améliorer les activités de la Durham Region Transit (DRT). L'achat des autobus hybrides qu'on pourra effectuer grâce à ce financement constitue une autre étape cruciale qui permettra à la DRT de respecter son engagement à utiliser des véhicules de transport en commun à zéro émission au cours de la prochaine décennie. Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral de 2019 nous ont permis de faire un premier pas en achetant huit autobus électriques à batterie et des infrastructures de recharge. Ce sont des investissements et des partenariats importants comme ceux-ci qui sont essentiels pour que la région de Durham puisse continuer à offrir l'excellent service public qui fait sa réputation. »

John Henry, président de la Municipalité régionale de Durham

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques Ontario .

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques . Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,9 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan d'infrastructure . À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun et de transport actif modernes pour les résidents de la région de Durham

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 11 projets de transport en commun dans la région de Durham dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de soutenir des réseaux de transport en commun et de transport actif plus accessibles et plus durables pour les collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 45,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 37,7 millions de dollars à ces projets, tandis que la contribution de la Municipalité régionale de Durham s'élève à plus de 43,2 millions de dollars*.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignement sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Développement du service de transport express par autobus articulés dans la région de Durham Achat de deux autobus articulés pour le parc de véhicules du service express PULSE de la région afin d'augmenter la capacité le long du corridor de service express d'autobus de grande capacité. 900 000 $ 749 925 $ 600 075 $ Durham Region Transit -Remplacement d'autobus conventionnels pour le service express Achat de 13 autobus de 40 pieds pour remplacer de vieux véhicules du parc de véhicules du service express PULSE. Grâce aux nouveaux véhicules, équipés d'une technologie de collecte des droits de passage, les usagers du transport en commun auront accès à des véhicules modernes, sûrs et efficaces. 3 762 000 $ 3 134 687 $ 2 508 314 $ Durham Region Transit -Remplacement d'autobus conventionnels Remplacement de 11 autobus conventionnels par les premiers autobus électriques hybrides de la région. Les nouveaux véhicules permettront de réduire les émissions et les coûts de carburant, en plus d'offrir aux usagers un réseau de transport moderne, sûr et efficace. 3 960 000 $ 3 299 670 $ 2 640 330 $ Durham Region Transit -Remplacement d'autobus pour le service sur demande Remplacement de 16 minibus utilisés pour les services de transport sur demande et les services de transport adapté. Les nouveaux véhicules permettront d'assurer le fonctionnement continu d'un parc de véhicules de transport en commun moderne, sûr et efficace. 1 268 800 $ 1 057 228 $ 845 972 $ Mise en œuvre du corridor de service d'autobus express sur la rue Simcoe, dans la ville d'Oshawa Construction d'un corridor de service d'autobus express nord-sud de 10 kilomètres qui longera la rue Simcoe, du nord de la rue Royal jusqu'à l'autoroute 407 à Oshawa. Le projet comprendra huit nouveaux autobus conventionnels, de nouveaux abribus et l'amélioration des feux de circulation qui amélioreront la fiabilité du service le long du corridor de transport en commun. On effectuera également une évaluation pour examiner les futures solutions de transport en commun express pour le corridor de la rue Simcoe. 5 054 000 $ 4 211 246 $ 3 369 755 $ Écrans de protection pour les conducteurs de véhicules de transport en commun L'installation d'écrans de protection dans les véhicules de transport en commun de Durham permettra de fournir une barrière physique entre les usagers et les conducteurs de véhicules de transport en commun, ce qui améliorera la sécurité des conducteurs et des usagers. 490 000 $ 408 293 $ 326 708 $ Amélioration des dispositifs d'affichage des destinations à bord des véhicules Remplacement des dispositifs d'affichage des destinations à bord des autobus de la Durham Region Transit par des panneaux plus grands et plus lumineux équipés de commandes numériques Wi-Fi afin d'améliorer l'accessibilité et la visibilité des destinations pour les clients. 300 000 $ 249 975 $ 200 025 $ Démolition et nouvelle construction du bâtiment des opérations de la Durham Region Transit La construction d'un nouveau bâtiment de 7 500 pieds carrés pour les opérations de transport en commun, qui répond aux normes d'accessibilité et d'efficacité énergétique, permettra d'améliorer la qualité du réseau de transport en commun. 2 000 000 $ 1 666 500 $ 1 333 500 $ Conception détaillée et aménagement de voies d'autobus express dans les villes d'Ajax, de Whitby et d'Oshawa Conception et aménagement de voies d'autobus express avec couloirs de transport actif sur le chemin Kingston, dans la ville d'Ajax, sur la rue Dundas, dans la ville de Whitby, et dans le centre-ville d'Oshawa. De nouvelles pistes cyclables et des sentiers à usages multiples seront reliés aux stations de transport en commun le long des corridors, offrant ainsi aux résidents davantage de possibilités d'accès au réseau de transport en commun. 23 478 000 $ 19 563 044 $ 28 653 957 $ Système avancé de gestion des carburants et des fluides L'installation d'un système de collecte de données sur les carburants et les fluides permettra d'améliorer les rendements du parc d'autobus. Des capteurs qui suivent les niveaux de consommation de carburant et de fluides seront installés sur les véhicules du parc et suivis par le nouveau système de contrôle central qui améliorera la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun. 200 000 $ 166 650 $ 133 350 $









Amélioration de la sécurité et de l'accessibilité des infrastructures des arrêts d'autobus Le resurfaçage des arrêts d'autobus non pavés permettra d'en garantir l'accessibilité totale, et l'installation d'abribus accessibles équipés d'un éclairage solaire améliorera la sécurité et le confort des usagers du transport en commun. 3 897 600 $ 3 247 675 $ 2 598 725 $

*Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale au titre des coûts admissibles pour ces projets, qui sont de 40 % et de 33,33 % respectivement, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent comprendre des coûts admissibles et non admissibles, ces derniers étant les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. achat de biens immobiliers, frais généraux). Le partage des coûts peut varier en fonction du bénéficiaire.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Shelley Pollock, Agente des communications, Municipalité régionale de Durham, 905-668-7711, poste 3701, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca