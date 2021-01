RÉGION DE PEEL, ON, le 27 janv. 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de rendre nos collectivités plus inclusives et résilientes.

C'est pourquoi les gouvernements prennent ensemble des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités à s'adapter aux réalités de la pandémie de COVID-19.

Les Ontariens ont besoin de transports en commun sûrs et fiables pour se rendre au travail, à la maison et à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses essentielles et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun accessibles jouent un rôle clé dans la prestation de ces services.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Sylvia Jones, solliciteure générale de l'Ontario et députée provinciale de Dufferin-Caledon, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Nando Iannicca, président régional et directeur général de la corporation de la municipalité régionale de Peel, ont annoncé l'octroi d'un financement pour deux projets visant à moderniser et à améliorer l'accessibilité du réseau de transport en commun dans la région de Peel.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue près de 3 millions de dollars aux projets, tandis que la région de Peel leur consacre plus de 2,3 millions de dollars.

L'un des projets consiste à remplacer les autobus de transport adapté existants par 69 nouveaux autobus de 8 mètres de long puisque le parc de véhicules actuel a atteint la fin de sa durée de vie prévue. Les nouveaux autobus au propane, munis d'une plateforme élévatrice latérale, permettront d'offrir un service de transport accessible à Brampton, à Mississauga et à Caledon, et de transporter jusqu'à six passagers en fauteuil roulant.

Le deuxième projet consiste à installer le système de perception électronique des droits de passage PRESTO dans tous les véhicules du parc TransHelp de la municipalité régionale de Peel. Ce projet comprend la conception, la planification, l'achat et l'installation d'au maximum 145 unités de paiement électronique portables sur tablette.

Ces projets permettront d'accroître la capacité et d'améliorer la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun dans la région de Peel, ainsi que d'en améliorer l'accès.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Ces investissements aideront à assurer l'accessibilité de véhicules de transport en commun alimentés par du propane à faibles émissions pour les résidents de la région de Peel, y compris Mississauga, Brampton et Caledon. En installant dans les véhicules un système de paiement moderne qui est déjà utilisé dans d'autres villes de l'Ontario, nous offrons aux usagers de TransHelp plus d'options qui faciliteront le paiement des droits de passage. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« La modernisation du transport en commun est essentielle pour que le service puisse être accessible à tous les résidents de la région de Peel. Ces investissements permettront d'accroître l'accessibilité du transport en commun, d'améliorer l'efficacité de la perception des paiements et de donner à tous les résidents la possibilité de se déplacer rapidement et à un prix abordable. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada

« L'amélioration de l'accessibilité des transports en commun dans notre collectivité est nouvelle formidable et passionnante. De nombreux habitants de Caledon et de toute notre région comptent sur Peel Transhelp pour se rendre au travail, à l'école et à leurs rendez-vous. L'investissement de près de 3 millions de dollars de notre gouvernement améliorera considérablement la qualité de vie d'un grand nombre de résidents et de familles. »

Sylvia Jones, solliciteure générale de l'Ontario et députée provinciale de Dufferin-Caledon, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre gouvernement s'est fixé comme priorité de faciliter les déplacements des familles dans la région de Peel. L'amélioration de l'accessibilité des transports en commun grâce au développement du parc de véhicules de Peel Transhelp, avec l'ajout d'autobus plus économes en énergie, permettra aux gens de la région de Peel de continuer à se déplacer de manière sûre et efficace. »

Prabmeet Sarkaria, ministre associé, Petite entreprise et Réduction de la paperasserie, et député provincial de Brampton-Sud

« L'objectif de la région de Peel est de créer un lieu où chacun a un sentiment d'appartenance et a accès aux services et aux options nécessaires pour s'épanouir. Ce financement soutient des initiatives qui améliorent directement l'expérience des passagers handicapés et fait avancer la modernisation du transport adapté à Peel. Il s'agit d'un exemple de collaboration entre tous les ordres de gouvernement qui profite directement à la collectivité en permettant aux résidents handicapés de pouvoir continuer à voyager sans obstacles. »

Nando Iannicca, président régional et directeur général de la corporation de la municipalité régionale de Peel

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en . De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun.

L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

