Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de loisirs et de transport en commun plus accessibles dans les comtés de Hastings et de Lennox and Addington

TWEED, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et députée provinciale de Haliburton--Kawartha Lakes--Brock, Daryl Kramp, député provincial de Hastings--Lennox and Addington, Tom Deline, maire de la Municipalité de Centre Hastings, et David Gerow, président de l'Alliance des sentiers de l'est de l'Ontario, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour six projets d'infrastructures communautaires et culturelles et un projet de transport en commun dans les comtés de Hastings et de Lennox and Addington.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,6 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement de l'Ontario leur consacre plus de 2,2 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures de transport en commun du plan Investir dans le Canada. Les bénéficiaires allouent au total plus de 1,6 million de dollars à l'ensemble des projets.

Les deux premiers projets concernent la revitalisation d'un sentier récréatif à Centre Hastings et d'un réseau de sentiers de 550 kilomètres géré par l'Alliance des sentiers de l'est de l'Ontario. À Centre Hastings, le pont actuel du sentier du lac Moira sera remplacé par un nouveau pont avec de nouvelles structures de soutènement, rétablissant ainsi l'accès continu au sentier pour plus de 5 500 utilisateurs. Le projet de revitalisation du réseau de sentiers de l'Alliance des sentiers de l'est de l'Ontario permettra de réparer 21 structures de ponts le long du sentier Hastings Heritage et de réparer diverses sections du sentier en retravaillant leur surface et en les nivelant.

Le financement permettra également de soutenir deux projets dans la ville de Deseronto. Les améliorations apportées au centre communautaire de Deseronto comprennent un nouveau toit, un système de chauffage, de ventilation et de climatisation et la création d'un terrain de sport extérieur pour diverses activités récréatives. Les usagers du transport en commun de Deseronto bénéficieront également de l'achat de nouveaux autobus accessibles, de nouveaux abribus et d'autres améliorations de la sécurité.

La municipalité de Marmora and Lake apportera des améliorations au terrain de balle molle du parc Legion. Le canton de Stone Mills remplacera le plancher de l'aréna et les conduites de réfrigération au sol du centre récréatif de Stone Mills. Le club Kiwanis de Tweed remettra en état le parc Kiwanis Memorial de Tweed afin de le rendre plus accessible à tous les utilisateurs.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les espaces récréatifs sont au cœur des collectivités où les gens souhaitent vivre, travailler et élever une famille. Le soutien fédéral de 2,6 millions de dollars pour améliorer les espaces publics du comté de Hastings, qu'il s'agisse de 550 km de sentiers dans l'est de l'Ontario ou du parc commémoratif Kiwanis à Tweed, offrira aux familles et aux résidents davantage de possibilités de profiter de leur collectivité pour de nombreuses années. Ce financement permettra également l'achat d'autobus et d'abris accessibles à Deseronto, ce qui aidera les résidents à se déplacer de façon sécuritaire et abordable. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets dans Hastings-Lennox and Addington protègent la santé des gens et notre économie. L'Ontario prend des mesures pour allouer plus de 2,2 millions de dollars à ces importants projets réalisés dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), qui amélioreront considérablement les infrastructures communautaires locales. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et députée provinciale de Haliburton--Kawartha Lakes--Brock

« Depuis que la province a approuvé et recommandé les demandes municipales, nous avons écouté et avons défendu ces projets qui devaient être réalisés à trois partenaires. Nous sommes heureux que tous les ordres de gouvernement soient maintenant de la partie et que les travaux liés à ces projets tant attendus commencent bientôt dans les comtés de Hastings et de Lennox and Addington. »

Daryl Kramp, député provincial de Hastings--Lennox and Addington

« Nous sommes très reconnaissants que ce projet aille de l'avant. Il s'agissait d'un projet prioritaire pour notre collectivité et tous les partenaires. Ce pont est un point de jonction important qui relie notre collectivité aux autres sentiers locaux. Notre économie et nos entreprises locales profiteront certainement des avantages de ce projet. »

Tom Deline, maire de la municipalité de Centre Hastings

« Je suis très heureux que ce financement soutienne l'ASEO. Nous en sommes très reconnaissants. Ce partenariat aidera l'ASEO à apporter les améliorations nécessaires aux sentiers afin que nous puissions continuer à fournir un réseau de sentiers polyvalents sûr et à promouvoir des modes de vie sains pour tous les utilisateurs, tout en favorisant le tourisme et la création d'emplois. »

David Gerow, président de l'Alliance des sentiers de l'est de l'Ontario

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour soutenir le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures rurales et nordiques, et d'autres projets d'infrastructures prioritaires.

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de loisirs et de transport en commun plus accessibles dans les comtés de Hastings et de Lennox and Addington

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à six projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et à un projet de transport en commun dans le comté de Hastings, en Ontario, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 2,2 millions de dollars aux projets. Les bénéficiaires allouent au total plus de 1,6 million de dollars aux projets.

Renseignements sur les projets :

Bénéficiaire Nom du projet Volet de financement Renseignements

sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement Bénéficiaire Ville de Deseronto Achat d'autobus de transport en commun, de deux abris et de technologies de sécurité VITC Achat de deux autobus de transport en commun accessibles et d'une fourgonnette de transport en commun accessible spécialisée. Deux nouveaux abribus seront installés ainsi que des caméras de vidéosurveillance et des équipements de détection, améliorant ainsi la sécurité et le confort des passagers. 154 131 $ 128 429 $ 102 767 $ Ville de Deseronto Réhabilitation et rénovation d'un centre communautaire VICCR Améliorations au centre communautaire de Deseronto, y compris la réparation du toit, du système de CVC et du mur nord de l'installation. En outre, le projet prévoit la création d'un terrain de sports extérieur pour des activités récréatives polyvalentes, l'ajout d'une entrée sans obstacle et la rénovation de la cantine et des sièges des spectateurs pour améliorer l'accessibilité 269 220 $ 224 126 $ 179 704 $ Alliance des sentiers de l'est de l'Ontario Alliance des sentiers de l'est de l'Ontario - revitalisation du réseau de sentiers VICCR Remise en état et réparation de 21 structures de pont le long du sentier Hastings Heritage, et remise en état de diverses sections du réseau de 550 kilomètres de sentiers. La remise en état des sentiers comprendra le resurfaçage et la modification du nivellement. La réparation des structures comprendra la remise en état de divers tabliers de pont et de barrières pour piétons. 1 242 000 $ 1 034 897 $ 828 104 $ Municipalité de Centre Hastings Pont du sentier du lac Moira VICCR Le projet comprend la démolition du pont à chevalets en bois existant et son remplacement par un nouveau pont Bailey soutenu par de nouvelles culées et approches de chaque côté. Une fois les travaux terminés, l'accès sera rétabli pour les plus de 5 500 utilisateurs de ce sentier récréatif qui relie plusieurs collectivités. 397 900 $ 331 550 $ 132 700 $ Municipalité de Marmora and Lake Amélioration du terrain de balle molle du parc Legion VICCR Les améliorations apportées au terrain de balle molle du parc Legion comprennent le remplacement des lampes halogènes existantes par des lampes à DEL plus lumineuses et plus économes en énergie. Un nouveau panneau électrique avec un système d'éclairage minuté améliorera la sécurité publique et encouragera une plus grande utilisation de l'installation en soirée. Les clôtures derrière et au-dessus du marbre seront remplacées, assurant ainsi la sécurité du public pendant les événements sportifs. 16 057 $ 13 379 $ 10 706 $ Canton de Stone Mills Remplacement du plancher de l'aréna du centre récréatif de Stone Mills VICCR Les améliorations apportées au centre récréatif de Stone Mills comprennent le remplacement du plancher actuel de l'aréna par une nouvelle dalle de béton et une tuyauterie de réfrigération au sol. Le projet comprend également la construction de nouvelles bandes de patinoire et la modification de l'entrée de la surfaceuse à glace. 400 000 $ 333 300 $ 266 700 $

Club Kiwanis de Tweed Remise en état du terrain de jeux accessible du parc commémoratif Kiwanis de Tweed VICCR Les améliorations apportées au projet de terrain de jeux du parc Kiwanis Memorial le rendront plus accessible et sans obstacles pour tous les utilisateurs. Les nouvelles caractéristiques du parc comprennent une surface en caoutchouc qui permettra l'accès aux fauteuils roulants, ainsi que des équipements accessibles tels que des tyroliennes, des balançoires, des toboggans et des tourniquets. 169 581 $ 141 176 $ 113 195 $

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

