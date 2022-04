Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures communautaires et récréatives

OTTAWA, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - Investir dans des projets d'infrastructure clés permet de bâtir des collectivités prospères et en santé partout au pays. Qu'il s'agisse de routes, de centres communautaires, de réseaux de transport en commun ou de réservoirs d'eau, des infrastructures fiables permettent aux collectivités de croître et de se développer aujourd'hui afin qu'elles puissent être résilientes à l'avenir.



Aujourd'hui, Chandra Arya, député de Nepean, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Jan Harder, conseillère à la Ville d'Ottawa pour le quartier 3 - Barrhaven, au nom de Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 12 projets d'infrastructures communautaires et récréatives en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20,8 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 17,3 millions de dollars, tandis que les bénéficiaires et les partenaires fournissent au total plus de 13,8 millions de dollars.

Parmi les projets annoncés aujourd'hui figure la construction du centre urbain de Barrhaven, à Nepean. Ce projet de carrefour culturel consiste à construire un centre culturel de 15 000 pieds carrés, un centre pour personnes âgées de 3 000 pieds carrés, ainsi qu'une bibliothèque de plus de 25 000 pieds carrés. Une fois terminé, ce projet permettra d'offrir aux résidents d'Ottawa un centre culturel qui favorisera les interactions sociales et l'engagement communautaire pendant de nombreuses années.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra également de réaliser des projets d'infrastructures récréatives et communautaires à Ajax, Brantford, London, Kitchener, Kingsville, Perth East, Cramahe, Howick, Clarence-Rockland, Madoc et Lambton Shores. Ces projets comprennent des travaux d'amélioration aux installations et centres communautaires locaux, théâtres, terrains de jeux, patinoires, terrains extérieurs et piscines.

Citations

« Les infrastructures culturelles sont essentielles pour assurer le développement et le bien-être des collectivités. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'offrir à des milliers de résidents de Barrhaven un espace moderne et accueillant où ils pourront se réunir pour profiter d'événements culturels, apprendre et socialiser. Cet investissement comble une lacune importante que nous avions à Barrhaven depuis de nombreuses années. »

Chandra Arya, député de Nepean, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au cours des 16 dernières années, j'ai travaillé fort pour que nos routes, nos ponts et nos écoles suivent le rythme rapide de la croissance de Barrhaven. Le fait de pouvoir réaliser le projet de centre urbain de Barrhaven est donc doublement significatif pour moi en tant que députée provinciale locale et ministre responsable des bibliothèques publiques, de la culture et des arts de la scène. Aujourd'hui, Nepean bénéficiera d'un projet de 38 millions de dollars qui permettra d'offrir une installation de calibre mondial à notre collectivité en pleine croissance, ce dont profiteront les familles pendant de nombreuses années. »

L'honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario et députée provinciale de Nepean, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le nouveau centre urbain de Barrhaven constituera un carrefour culturel emblématique où l'on offrira des espaces souples pour l'engagement communautaire, les spectacles et les activités récréatives. Cet investissement de plus de 38 millions de dollars est une contribution importante au développement et au bien-être de la collectivité, et je tiens à remercier nos partenaires financiers fédéraux et provinciaux pour leur engagement envers les résidents de notre collectivité. »

Jan Harder, conseillère municipale, au nom de Jim Watson, maire d'Ottawa

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 18,7 milliards de dollars dans plus de 4 200 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 18,7 milliards de dollars dans plus de 4 200 projets d'infrastructure en . Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 45 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,8 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures culturelles et récréatives.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Pour sa part, l' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires, y compris dans les collectivités rurales et nordiques.

investit plus de 10,2 milliards de dollars pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, ainsi que d'autres infrastructures prioritaires, y compris dans les collectivités rurales et nordiques. L' Ontario a prévu, pour les 10 prochaines années, des investissements globaux de plus de 158,8 milliards de dollars pour soutenir l'accès à un service Internet haute vitesse fiable et de qualité, ainsi que la construction, la remise en état et la modernisation d'écoles, d'hôpitaux, de réseaux de transport en commun, de routes et de ponts.

a prévu, pour les 10 prochaines années, des investissements globaux de plus de 158,8 milliards de dollars pour soutenir l'accès à un service Internet haute vitesse fiable et de qualité, ainsi que la construction, la remise en état et la modernisation d'écoles, d'hôpitaux, de réseaux de transport en commun, de routes et de ponts. La mise en chantier de projets d'infrastructure essentiels fait partie du plan du gouvernement de l' Ontario visant à bâtir des collectivités fortes et résilientes, à stimuler la création d'emplois et à favoriser la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité de la population de l' Ontario .

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures communautaires et récréatives

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures communautaires et récréatives

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial et des bénéficiaires, accordé dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, contribuera à la réalisation de 12 projets communautaires et récréatifs en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20,8 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 17,3 millions de dollars, tandis que les bénéficiaires et les partenaires investissent plus de 13,8 millions de dollars.

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Ville d'Ajax Remise en état de deux patinoires au Centre communautaire d'Ajax La restauration des deux patinoires consiste à enlever complètement et à remplacer la dalle en béton, l'isolation, les barres d'armature et la tuyauterie de réfrigération. Ces rénovations amélioreront l'accès du public aux patinoires et permettront de poursuivre les programmes de hockey, de ringuette et de patin en plus de favoriser l'activité physique. 1 648 080 $ 1 373 263 $ 1 098 857 $ Ville de Brantford Remplacement de la piscine et du terrain de jeu du parc Woodman Rénovation de la piscine, construction d'un espace polyvalent additionnel et remplacement du terrain de jeu. À terme, le projet améliorera l'accès à la piscine et au centre communautaire pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées. 1 810 100 $ 1 508 266 $ 1 206 884 $ Ville de Clarence-Rockland Domaine de la Maison Tucker : améliorations à la sécurité et à l'accessibilité des bâtiments Améliorations à la sécurité et à l'accessibilité du Centre de renouvellement Maison Tucker, notamment des mesures de prévention des incendies, des revêtements de chaussée durables, des rampes d'accès et des toilettes rénovées. 85 990 $ 71 651 $ 57 334 $ Canton de Cramahe Amélioration de l'accessibilité des installations et du terrain du Centre Keeler Amélioration de l'accessibilité des installations pour accommoder les appareils d'aide à la mobilité, notamment l'amélioration de l'accès extérieur et l'aménagement de toilettes sans obstacle. Grâce à ces rénovations au Centre Keeler, les résidents de Cramahe profiteront d'un accès continu et amélioré à une infrastructure communautaire de qualité. 121 440 $ 101 190 $ 80 970 $ Canton de Howick Agrandissement de la piscine de Howick Ajout d'une structure de jeu, d'un portique et d'une aire de jeux d'eau modernes et accessibles à tous. Ces agrandissements offriront à davantage de résidents de Howick un accès à une infrastructure récréative sans obstacle de qualité. 93 978 $ 78 307 $ 62 660 $ Ville de Kingsville Complexe récréatif de la Ville de Kingsville Amélioration et agrandissement des deux terrains de baseball extérieurs du complexe récréatif et ajout d'une nouvelle structure d'auvent et d'un parc canin, afin d'assurer un accès continu à des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives. 246 334 $ 203 226 $ 146 275 $* Ville de Kitchener Enseigne numérique extérieure et système d'éclairage théâtral Le financement de ce projet permettra la conception, l'achat et l'installation d'une nouvelle enseigne numérique à DEL, ainsi que l'installation d'un nouveau système de gradation au Registry Theatre. Ces améliorations permettront d'accroître la visibilité des événements ayant lieu au théâtre, ainsi que d'améliorer l'équipement et les infrastructures du théâtre pour les années à venir. 45 024 $ 37 516 $ 30 020 $ Municipalité de Lambton Shores Phase deux révisée - Vision 2020 - Agrandissement et rénovation du Kiwanis Kineto Theatre Le projet de rénovation et d'agrandissement du Kiwanis Kineto Theatre vise à relier deux édifices patrimoniaux, à rendre la cuisine industrielle conforme aux normes de santé publique et à améliorer les services essentiels des bâtiments comme la plomberie et l'électricité. Ce projet vise à créer une installation patrimoniale polyvalente, accessible à tous et entièrement équipée pour soutenir une variété de programmes, de services et d'activités culturelles qui répondent aux besoins communautaires locaux. 48 002 $ 39 998 $ 32 005 $ Ville de London Remise en état des installations récréatives de la succursale centrale du YMCA Les nouveaux systèmes mécaniques efficients réduiront les interruptions de service grâce à l'amélioration des composants de l'infrastructure principale d'origine du bâtiment. Les rénovations aux allées pour piétons accroîtront également l'accessibilité aux services offerts. 1 310 866 $ 1 092 279 $ 874 020 $ Comté de Madoc Revitalisation du centre récréatif et du terrain de jeu du Comté de Madoc Amélioration de l'accessibilité à l'entrée du centre récréatif et au terrain de jeu, et modernisation de l'infrastructure électrique dans la cuisine afin d'utiliser de nouveaux appareils électroménagers perfectionnés. 49 152 $ 40 956 $ 32 772 $ Ville d'Ottawa Centre urbain de Barrhaven Construction d'une nouvelle bibliothèque de plus de 25 000 pieds carrés, d'un centre culturel et des arts du spectacle de 15 000 pieds carrés, ainsi que d'un centre communautaire de 3 000 pieds carrés pour les personnes âgées, et aménagement d'une place urbaine extérieure d'un quart d'hectare. À terme, ce projet créera un carrefour culturel qui favorisera l'interaction sociale et l'engagement communautaire. 15 200 000 $ 12 665 400 $ 10 143 600 $ Canton de Perth East Carrefour communautaire de Perth East Rénovation du carrefour communautaire de Perth East qui abrite plus de 16 organisations pour offrir des services et des programmes accessibles tout en créant un espace sécuritaire dont les résidents profiteront pendant des années. 181 353 $ 151 112 $ 120 917 $

*En plus du montant de 146 275 $ fourni par la Ville de Kingsville, un montant de 20 000 $ est versé par l'Association de pickleball de Kingsville.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets Ontario construit

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Rapport de l'Ontario : Bâtir l'Ontario : Entamer les travaux

https://www.ontario.ca/fr/page/batir-lontario-entamer-les-travaux

Site Web : Infrastructure Canada

