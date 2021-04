Le Canada et l'Ontario investissent dans 30 projets communautaires et récréatifs dans le centre de l'Ontario

GRAND VALLEY, ON, le 8 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sylvia Jones, solliciteure générale de l'Ontario, et députée provinciale de Dufferin-Caledon, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l'Enfance et à la Condition féminine, et députée provinciale de Simcoe-Nord, et Steve Soloman, maire de la Municipalité de Grand Valley, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour 30 projets communautaires, culturels et récréatifs dans le centre de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 9 millions de dollars aux projets, tandis que les municipalités et les bénéficiaires fournissent plus de 7,1 millions de dollars pour l'ensemble des projets.

Parmi les projets financés, les améliorations apportées au centre communautaire de Grand Valley permettront de répondre aux besoins en matière de loisirs des collectivités en pleine croissance de Grand Valley, Amaranth et East Garafraxa. Les améliorations apportées à l'aréna du centre communautaire permettront de remplacer la dalle de la patinoire, en place depuis cinquante ans, par un nouveau plancher moderne et comprendront de nouvelles bordures, des travaux de bétonnage et des conduites de réfrigération. Six nouveaux vestiaires seront également aménagés.

Pour le nord de la péninsule de Bruce, la modernisation de l'aréna du centre communautaire Lion Head comprend la construction de six nouveaux vestiaires entièrement accessibles, la création d'une salle polyvalente et d'un nouvel espace pour la bibliothèque du comté de Bruce, ainsi que la rénovation et l'ajout de toilettes pour améliorer l'accessibilité. Le projet permettra d'améliorer l'accessibilité du centre et les programmes offerts aux résidents.

Le projet de Minto prévoit des améliorations au centre communautaire de Palmerston & District, notamment la rénovation des vestiaires existants et la construction de vestiaires supplémentaires pour l'aréna, la modernisation de l'éclairage à DEL de l'un des terrains de baseball existants et la création d'un troisième terrain de baseball avec clôture d'arrêt et poussière de pierre. Ce projet améliorera l'accès, pour les gens de la collectivité, aux programmes et activités de loisirs intérieurs et extérieurs et permettra de mieux servir les groupes sportifs communautaires sans but lucratif qui utilisent les terrains de baseball et la patinoire.

Les investissements supplémentaires dans d'autres projets communautaires et récréatifs dans le centre de l'Ontario comprennent des améliorations de l'accessibilité aux centres communautaires et récréatifs, la remise en état des réseaux de sentiers locaux, la rénovation des parcs extérieurs et des installations sportives, ainsi que des travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique de plusieurs installations dans la province.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les infrastructures récréatives, culturelles et communautaires sont essentielles au bien-être et au développement des collectivités. L'investissement d'aujourd'hui dans 30 projets récréatifs et communautaires dans le centre de l'Ontario permettra aux résidents d'avoir accès à d'importants programmes et services récréatifs et à des installations modernes et accessibles pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Cet investissement des gouvernements fédéral et provincial profitera à tous les résidents d'un certain nombre de collectivités de l'Ontario. Les six projets dans Dufferin-Caledon comprennent des améliorations nécessaires à nos installations récréatives communautaires. Ces améliorations permettront de continuer à soutenir notre capacité à rester actifs et en bonne santé. »

L'honorable Sylvia Jones, solliciteure générale de l'Ontario et députée provinciale de Dufferin-Caledon, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui, qui vise à améliorer des infrastructures récréatives, culturelles et communautaires, est très importante pour maintenir des collectivités fortes, saines et dynamiques dans le centre de l'Ontario. Le financement des sept projets dans la région de Simcoe-Nord permettra non seulement d'assurer l'accessibilité aux programmes et aux commodités pour tous, mais aussi de créer des emplois dans des lieux améliorés où l'on continuera à promouvoir des activités et des modes de vie sains. »

L'honorable Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l'Enfance et à la Condition féminine, et députée provinciale de Simcoe-Nord

« Au nom de la municipalité de Grand Valley, des cantons d'Amaranth et d'East Garafraxa, et du conseil d'administration du centre communautaire de Grand Valley et du district, je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour le soutien accordé à ce projet de rénovation et d'agrandissement. Le centre communautaire de Grand Valley et du district est une pierre angulaire de notre collectivité depuis plus de 50 ans. Grâce à nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous pourrons profiter de cette installation pendant des générations ».

Steve Soloman, maire de la Municipalité de Grand Valley

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,3 milliards de dollars dans plus de 2 865 projets d'infrastructure en Ontario .

. Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Autre financement Amélioration de l'accessibilité de trois parcs publics municipaux Adjala-Tosorontio, Ont. Le projet permettra d'améliorer l'accessibilité de trois parcs et inclura des sentiers accessibles et une structure de jeux conçue pour les personnes handicapées. Ces changements amélioreront l'accès pour tous les utilisateurs des parcs. 118 110 $ 98 415 $ 78 750 $ 0 $ Toilettes accessibles et entrepôt d'équipement pour le centre récréatif de soccer Brockton, Ont. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment muni de toilettes, d'un entrepôt d'équipements de sport et d'un futur casse-croûte. Le bâtiment améliorera l'accessibilité et l'expérience utilisateur des joueurs et des spectateurs. 352 032 $ 293 331 $ 234 717 $ 0 $ Rénovation du centre communautaire BNFC Barrie, Ont. Le projet permettra de moderniser les systèmes mécaniques et électriques, ainsi que les systèmes de plomberie et d'éclairage, les portes, le stationnement, de même que les panneaux acoustiques et le revêtement de sol du gymnase. Ces changements amélioreront la qualité, l'accessibilité et la sécurité de l'installation. 687 656 $ 168 063 $ 0 $ 61 156 $ Rénovation de la bibliothèque publique de Caledon pour créer un laboratoire d'innovation et des espaces destinés à la fabrication et aux supports d'information Caledon, Ont. Le projet consiste à rénover une bibliothèque existante en fonction d'un nouveau modèle de service incluant un espace destiné à la fabrication, des salles de réunion et de formation, un studio d'enregistrement et des espaces pour collaborer et socialiser. Ces améliorations garantiront aux résidents un accès à une connectivité et à des technologies appuyant l'apprentissage, l'innovation et l'entrepreneuriat. 121 872 $ 101 550 $ 0 $ 81 258 $ Amélioration des immobilisations du Marsh Street Centre The Blue Mountains, Ont. Le projet prévoit le remplacement et la réparation des briques extérieures, l'installation de nouveaux panneaux, le remplacement du plafond de la scène et l'amélioration de l'éclairage. Les salles de répétition seront également améliorées grâce à une nouvelle insonorisation, des cloisons sèches, de la moquette et un système de ventilation, et une salle de bain accessible sera rénovée. Ces changements permettront d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la fonctionnalité de l'installation. 54 120 $ 45 095 $ 0 $ 36 085 $ Remplacement du toit en pente du Complexe récréatif du Centre Dufferin Shelburne, Ont. Le projet prévoit l'installation d'un nouveau système de couverture, y compris un revêtement d'étanchéité et des solins-membranes, un pare‑vapeur, un panneau de doublage supérieur, une isolation inférieure et un produit d'imperméabilisation. Ces améliorations permettront de mieux protéger l'installation contre les fuites qui pourraient endommager les biens et provoquer des interruptions de service. 284 625 $ 237 164 $ 189 774 $ 0 $ Construction de deux terrains de tennis additionnels et d'une infrastructure connexe au club de tennis de Mono, dans le centre de Mono Mono, Ont. Le projet prévoit la construction de deux terrains de tennis accessibles, avec clôture et éclairage, ainsi que de toilettes accessibles et une nouvelle aire de stationnement. Ces travaux permettront d'améliorer l'accessibilité et l'expérience des utilisateurs, ainsi que d'appuyer l'élargissement des programmes de tennis. 206 800 $ 172 316 $ 137 884 $ 0 $ Construction d'un sentier piétonnier polyvalent et accessible le long de la rivière Boyne dans la collectivité d'Alliston New Tecumseth, Ont. Le projet prévoit la construction d'un sentier piétonnier polyvalent et accessible de 350 mètres, qui inclura une nouvelle piste asphaltée, des aires de repos, des bancs, des panneaux, de l'éclairage et un aménagement paysager. Le sentier améliorera l'accessibilité et facilitera le transport actif en reliant le centre‑ville aux installations du parc Riverdale. 160 002 $ 133 321 $ 106 681 $ 0 $ Aménagement d'un terrain pour activités récréatives en plein air à la subdivision Crossings Ramara, Ont. Le projet prévoit la conception, l'achat et l'installation d'une plate‑forme en béton et d'un terrain extérieur polyvalent pour le basket‑ball et le pickleball, ainsi que l'installation de clôtures. Le nouveau site améliorera l'accès des membres de la collectivité aux activités récréatives en plein air. 38 500 $ 32 080 $ 25 670 $ 0 $ Amélioration du centre communautaire et de l'aréna de Lion's Head Northern Bruce Peninsula, Ont. Le projet prévoit l'agrandissement et la remise en état du centre communautaire et de l'aréna par l'ajout de six vestiaires à accès facile, d'une salle polyvalente, d'un nouvel espace de bibliothèque, ainsi que la remise en état et l'ajout de nouvelles toilettes pour améliorer l'accessibilité. Ces changements amélioreront l'accès et la fonctionnalité pour la collectivité et favoriseront l'adoption de modes de vie sains. 1 975 818 $ 1 646 351 $ 1 317 377 $ 0 $ Améliorations au parc Riverdale d'Alliston New Tecumseth, Ont. Le projet prévoit la conception et la construction d'un nouveau pavillon, l'installation de structures d'ombrage dans la zone de la pataugeoire, de deux structures de terrain de jeu et d'une surface caoutchoutée au parc Rotary. Ces améliorations permettront d'accroître et d'améliorer les possibilités de jeux inclusifs. 529 320 $ 441 056 $ 352 924 $ 0 $ Amélioration de l'accessibilité et de l'efficacité énergétique du centre communautaire de Kemble Georgian Bluffs, Ont. Le projet permettra d'améliorer l'accessibilité des entrées, des toilettes et du stationnement, et d'installer un nouveau toit en acier, un nouveau revêtement de sol et un système de CVCA (thermopompe). L'isolation ainsi que les systèmes électriques et d'extinction des incendies seront également remplacés. Ces changements amélioreront l'accès aux services récréatifs et sociaux, et augmenteront l'efficacité énergétique. 678 000 $ 564 944 $ 452 057 $ 0 $ Sentier de Kincardine au parc provincial Inverhuron Kincardine, Ont. Le projet prévoit la construction d'un sentier asphalté de 12 kilomètres entre Kincardine et le parc provincial Inverhuron. Le nouveau sentier favorisera l'adoption d'un mode de vie sain et fournira aux collectivités un lien sûr et pittoresque entre les installations de la municipalité. 435 160 $ 362 597 $ 290 143 $ 0 $ Complexe récréatif de Mayfield - Amélioration des infrastructures Caledon, Ont. Le projet permettra de réparer les fondations de l'installation aquatique, d'installer des commandes sur le système de chauffage de la piscine pour améliorer l'efficacité énergétique, de remplacer les bancs et les hangars de la piscine et de l'aréna, d'agrandir les douches dans les vestiaires et de remplacer le revêtement de sol du hall principal. Le projet permettra de prolonger la durée de vie de l'installation, d'accroître son efficacité énergétique et d'améliorer l'expérience des utilisateurs. 203 100 $ 169 233 $ 135 417 $ 0 $ Projet de réhabilitation du complexe récréatif de Mildmay Carrick South Bruce, Ont. Le projet permettra de remplacer l'équipement de réfrigération vieillissant de l'aréna par un nouveau compresseur, un condensateur d'évaporation, des lignes d'isolation et un déshumidificateur. En outre, le plafond au‑dessus de la patinoire sera peint et les armoires de cuisine et les comptoirs seront remplacés dans la salle de loisirs. Le projet permettra d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les coûts d'entretien et d'appuyer l'élargissement de la programmation récréative et sociale. 102 120 $ 85 015 $ 68 165 $ 0 $ Terrains multisports pour tous Severn, Ont. Le projet prévoit l'installation d'un terrain multisports extérieur, y compris la connexion du site au réseau hydroélectrique, la mise en place d'un revêtement d'athlétisme et de lignes, et l'installation de poteaux de basket‑ball ajustables et d'un éclairage. Le terrain extérieur offrira de nouvelles activités sportives à la communauté et favorisera un mode de vie sain. 284 400 $ 236 976 $ 189 624 $ 0 $ Projet d'accessibilité de l'hôtel de ville de Paisley Arran-Elderslie, Ont. Le projet prévoit l'installation d'un ascenseur d'accès et d'une poutre de levage, ce qui inclut l'installation de cloisons sèches, d'une charpente et d'un plancher, ainsi que des travaux de peinture. En outre, la chaudière sera modernisée. Ces changements amélioreront l'accessibilité de ce bâtiment historique. 77 595 $ 64 656 $ 51 737 $ 0 $ Reconstruction de l'aire de jeux du parc Lovely Day Ramara, Ont. Le projet prévoit la conception et la construction d'une nouvelle structure de jeux et l'enlèvement de la structure existante. La nouvelle structure améliorera la sécurité et l'accessibilité, et permettra la pratique d'activités récréatives toute l'année. 60 950 $ 50 787 $ 40 638 $ 0 $ Remise en état d'une école en bois rond datant de 1875 et d'une maison en bois rond datant de 1850, expositions extérieures au Musée et centre culturel du comté de Bruce Saugeen Shores, Ont. Le projet prévoit le remplacement des bardeaux sur les toits de deux bâtiments historiques, ainsi que des fenêtres, des encadrements de fenêtres et d'un rondin extérieur. Ces travaux permettront d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité des bâtiments et de réduire les coûts d'exploitation et d'entretien. 14 568 $ 12 139 $ 9 713 $ 0 $ Remise en état des ponts du sentier Caledon Caledon, Ont. Le projet consiste à remettre en état quatre ponts piétonniers le long du sentier Caledon. Il comprend la réparation des murs de culée en béton et le remplacement des cadres, des rampes et des tabliers en bois. Ces travaux amélioreront la sécurité et l'accessibilité du sentier. 240 000 $ 199 980 $ 160 020 $ 0 $ Rénovation du complexe communautaire Wescast de North Huron North Huron, Ont. Le projet prévoit le remplacement du déshumidificateur de la piscine, de la toiture inférieure et de l'isolation des murs intérieurs, ainsi que l'enlèvement des obstacles dans les douches des vestiaires. En outre, la chaîne audio sera remplacée, et des déflecteurs dans le hall, des paniers de basket-ball et une surface de marche intérieure seront installés. Ces travaux amélioreront l'accessibilité et l'utilisation de l'installation, tout en augmentant l'efficacité énergétique et en gérant les niveaux d'humidité. 335 790 $ 279 797 $ 223 888 $ 0 $ Rénovation et agrandissement d'une installation récréative et de ses terrains Minto, Ont. Le projet permettra de rénover les vestiaires existants et d'en ajouter de nouveaux, de moderniser l'éclairage d'un terrain de baseball et de construire un troisième terrain de baseball avec une clôture d'arrêt. Ces travaux amélioreront l'accès, la sécurité et la qualité de l'infrastructure récréative. 966 000 $ 796 950 $ 652 050 $ 0 $ Rénovation de la cuisine du centre communautaire situé au 36, rue Main à Penetanguishene Penetangu-ishene, Ont. Le projet prévoit l'installation de comptoirs, d'armoires et de surfaces de travail accessibles, ainsi que des travaux de plomberie, d'électricité et de peinture. La rénovation améliorera l'accessibilité et la qualité de la cuisine communautaire. 26 461 $ 22 049 $ 0 $ 17 643 $ Rénovations au centre communautaire de Beaver Valley The Blue Mountains, Ont. Le projet prévoit le remplacement du stationnement et du toit, la modernisation de l'éclairage, des fenêtres et des portes afin d'accroître l'efficacité énergétique, et la mise à niveau du système de CVCA. Ces changements amélioreront le fonctionnement et l'efficacité énergétique du centre communautaire. 687 500 $ 572 859 $ 458 391 $ 0 $ Projet d'insonorisation Orillia, Ont. Le projet consiste à installer un système d'insonorisation à la bibliothèque publique d'Orillia. Les modifications réduiront les niveaux de bruit dans la zone de tranquillité de la bibliothèque pour faciliter les recherches et les études, et rendront l'espace accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs. 9 850 $ 8 208 $ 0 $ 6 567 $ Remise en état et rénovation du centre communautaire de Teeswater-Culross South Bruce, Ont. Le projet permettra de rénover et de remettre en état le centre en remplaçant l'installation de réfrigération, en incorporant une conception à accès facile et en améliorant l'efficacité énergétique. Ces travaux amélioreront l'accessibilité, réduiront les coûts d'exploitation et d'entretien et prolongeront la durée de vie de l'installation. 321 200 $ 267 399 $ 214 401 $ 0 $ Pavillon récréatif de Toanche Tiny, Ont. Le projet prévoit le remplacement de la patinoire du parc de Toanche par un pavillon de patinage couvert avec des côtés ouverts et une glace naturelle, ainsi que la construction d'un bâtiment de soutien incluant des toilettes, des vestiaires, un entrepôt et une salle de réunion communautaire. Ces améliorations fourniront aux résidents de la ville et de la région un meilleur accès à l'installation. 316 800 $ 263 974 $ 211 226 $ 0 $ Remplacement de ponts dans le réseau de sentiers de la collectivité de Hanover Hanover, Ont. Le projet permettra de remplacer trois ponts de sentier et d'en rénover un autre dans le réseau de sentiers de la collectivité de Hanover. La remise en état des sentiers améliorera la qualité et l'accessibilité de l'infrastructure récréative et favorisera le transport actif. 860 640 $ 717 128 $ 573 832 $ 0 $ Modernisation du centre communautaire de Grand Valley et du district East Luther Grand, Ont. Le projet prévoit l'installation d'un nouveau plancher dans l'aréna et inclura le remplacement des tableaux d'affichage, la réalisation de travaux de bétonnage, l'installation de conduites de réfrigération et l'ajout de six vestiaires. Ces changements amélioreront la qualité et la fonctionnalité de l'installation et permettront de répondre aux besoins croissants de la collectivité en matière de loisirs. 1 147 500 $ 956 154 $ 765 096 $ 0 $ Patinoire extérieure du centre communautaire de Washago Severn, Ont. Le projet prévoit l'installation de bandes adaptées incluant des portes et des verrous appropriés pour une patinoire/surface de jeu extérieure, ainsi que de nouveaux filets et un nouvel éclairage. Ces changements permettront d'améliorer la sécurité, l'utilisation et l'accessibilité de l'installation. 73 040 $ 60 861 $ 48 699 $ 0 $

