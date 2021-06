OTTAWA, ON, le 14 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités afin de veiller à ce que les infrastructures communautaires soient sûres et fiables, en plus de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable David J. McGuinty, député d'Ottawa-Sud, Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario et député provincial d'Ottawa-Ouest--Nepean, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, Diane Deans, conseillère à la Ville d'Ottawa pour le quartier Gloucester-Southgate, et Adam Joiner, directeur général du CGF d'Ottawa, ont annoncé le financement conjoint d'un nouveau pavillon pour le CGF d'Ottawa lors de la cérémonie d'inauguration du projet.

Le gouvernement du Canada investit 4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que la contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à 1 million de dollars.

Le projet consiste à construire un nouveau pavillon qui servira de centre de services communautaire pour les jeunes. La nouvelle installation offrira une meilleure protection contre la COVID-19 et d'autres virus puisqu'elle sera dotée de chambres d'isolement offrant un accès direct à l'extérieur, ce qui permettra d'éviter les expositions, de huit salles de bain inclusives à cabine unique, de stations supplémentaires le lavage des mains, d'une cloison de séparation intégrée pour les grands espaces comme le gymnase, de multiples points d'entrée et de sortie, ainsi que de deux cuisines séparées pour la cohorte et la communauté. Le nouveau pavillon permettra de réaliser des économies d'énergie et de coûts, ainsi que d'assurer un meilleur échange d'air de qualité dans les locaux.

Ce pavillon desservira l'une des communautés les plus à risque à Ottawa et Ottawa-Sud, et il viendra augmenter la capacité du bâtiment. On obtiendra ainsi plus d'espace pour la distanciation sociale et autres mesures en lien avec la COVID-19. Ce projet permettra à davantage de jeunes de recevoir le soutien dont ils ont besoin dans un environnement sécuritaire et protégé pendant de nombreuses années.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les provinces, et jusqu'à 100 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

« J'ai vu de mes propres yeux l'impact incroyable du CGF d'Ottawa, qui offre aux jeunes un endroit dans notre collectivité où ils se sentent à l'aise, en sécurité et respectés. Le financement fédéral pour la construction d'un nouveau pavillon pour le CGF d'Ottawa permettra aux jeunes de l'un des quartiers les plus à risque de notre ville de bénéficier d'un nouvel espace cinq fois plus grand que le pavillon actuel, leur permettant ainsi de respecter les mesures de distanciation physique et de profiter en toute sécurité d'activités comme le basketball, la cuisine et l'aide aux devoirs après l'école. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'avoir des espaces communautaires sécuritaires pour que nos collectivités soient des lieux inclusifs et accueillants où il fait bon vivre, élever une famille et travailler. L'annonce d'aujourd'hui permet aux jeunes d'Ottawa-Sud d'avoir un meilleur accès à des programmes et services essentiels dans une installation moderne et sécuritaire dont ils pourront profiter pendant des années. »

L'honorable David McGuinty, député d'Ottawa-Sud

« Depuis près d'un siècle, le Club des garçons et filles offre aux jeunes d'Ottawa des occasions d'évoluer et de devenir des membres de la communauté plus compétents, plus bienveillants et plus branchés. Cette nouvelle installation, construite expressément en tenant compte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19, renforcera cet héritage en offrant un centre aux jeunes du sud d'Ottawa. »

Jeremy Roberts, adjoint parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario et député provincial d'Ottawa-Ouest--Nepean, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance des installations récréatives et culturelles pour l'ensemble des citoyens, y compris nos jeunes. En plus d'être grandement nécessaire dans cette collectivité, cette nouvelle installation pour le CGF d'Ottawa offrira un endroit sécuritaire et sain pour les jeunes. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux de cet investissement qui profitera à notre ville et à nos jeunes citoyens. »

Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Il s'agit d'une nouvelle fantastique pour notre ville et plus particulièrement pour le quartier Gloucester-Southgate. Le CGF d'Ottawa fait un travail formidable dans notre communauté en offrant des programmes exceptionnels et un endroit sécuritaire aux jeunes. Comme un grand nombre d'activités et de programmes récréatifs pour nos jeunes sont annulés en raison de la pandémie de COVID-19, cette nouvelle installation est plus que jamais nécessaire. »

Diane Deans, conseillère à la Ville d'Ottawa pour le quartier Gloucester-Southgate

« Le CGF d'Ottawa (anciennement le Club des garçons et filles d'Ottawa) remercie énormément le gouvernement fédéral, Infrastructure Canada, la province de l'Ontario et la Ville d'Ottawa d'avoir investi dans les jeunes de notre collectivité. Nous sommes honorés de pouvoir construire un nouveau pavillon dans le quartier South End. Ce centre communautaire dans le sud d'Ottawa nous permettra d'atteindre un grand nombre de jeunes et d'enfants dans le besoin, en leur donnant les compétences et les outils nécessaires pour grandir et s'épanouir en période d'incertitude. L'annonce du financement d'aujourd'hui est une étape importante, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous ne pouvons pas faire ce travail seuls. Nous sommes impatients de collaborer avec nos solides partenaires communautaires pour que ce projet soit entièrement financé, tant en termes de capital que de fonctionnement, et qu'il soit réalisé d'ici la fin de l'année 2021. »

Adam Joiner, directeur général du CGF d'Ottawa

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet de financement Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans plus de 3 400 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

