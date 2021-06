Le Canada et l'Ontario investissent 15 millions de dollars dans des infrastructures municipales pour faire face aux répercussions de la COVID-19 dans le Nord de l'Ontario

THUNDER BAY, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 15 millions de dollars pour protéger la santé et le bien-être des résidents de 99 municipalités du nord de l'Ontario.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Stephen Crawford, adjoint parlementaire de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay, ont fourni des détails sur cet investissement.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12 millions de dollars dans les municipalités du nord de l'Ontario dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 3 millions de dollars.

La majeure partie du financement servira à la remise en état d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi qu'à la réparation de bâtiments de services publics municipaux et de casernes de pompiers. D'autres investissements permettront d'améliorer des parcs, des installations récréatives et des réseaux de transport actif constitués de sentiers polyvalents et de pistes pour les résidents du nord de l'Ontario.

Dans la ville de Thunder Bay, on élargira et remettra en état le réseau de sentiers polyvalents en y ajoutant du nouveau gravier, en assurant un meilleur drainage et en y installant des panneaux d'orientation, ce qui rendra le réseau plus sécuritaire et plus agréable pour les résidents. L'ajout de nouvelles aires de repos avec des bancs offrira également de meilleures possibilités d'admirer le paysage et de profiter du plein air.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % du total des coûts admissibles des projets réalisés dans les provinces, et jusqu'à 100 % du total des coûts admissibles des projets réalisés dans les territoires et les collectivités autochtones. La province de l'Ontario assumera 20 % des coûts admissibles des projets réalisés dans la province.

« La construction et l'amélioration d'infrastructures communautaires permettent de créer des emplois et d'assurer la sécurité et la santé des collectivités. Cet investissement de 12 millions de dollars aidera nos collectivités à continuer à progresser tandis que nous nous remettons de la pandémie. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans sa lutte contre la COVID-19, le gouvernement de l'Ontario continue d'aller de l'avant en effectuant des investissements en infrastructure et en accélérant la construction de projets afin de renforcer les collectivités et de créer des emplois. Nous appuyons les projets d'infrastructure locaux dans le nord de l'Ontario qui protègent la santé et le bien-être de la population, en plus de contribuer à la reprise économique de la province cette année et pour de nombreuses années. »

Stephen Crawford, adjoint parlementaire de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député provincial d'Oakville, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Grâce à ce financement, nous pourrons faire avancer la construction du sentier du secteur riverain et renouveler quatre autres sentiers polyvalents de la ville. Ces travaux d'amélioration représenteront un investissement précieux et faciliteront l'adoption d'un mode de vie actif, l'amélioration de la connectivité et le développement du transport actif dans notre collectivité. »

Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet de financement Résilience à la COVID-19 garantit un minimum de 100 000 $ à chacune des 444 municipalités de la province. Des fonds supplémentaires ont été alloués aux municipalités en fonction de divers facteurs, notamment la valeur des infrastructures et le revenu médian des ménages dans chaque municipalité.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . Pour obtenir plus de renseignements sur les projets annoncés aujourd'hui, veuillez communiquer avec les municipalités locales.

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent 15 millions de dollars dans des infrastructures municipales pour faire face aux répercussions de la COVID-19 dans le Nord de l'Ontario

Un financement conjoint fédéral et provincial appuiera 99 municipalités du Nord de l'Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 3 millions de dollars aux projets.

Le volet Résilience à la COVID-19, mis en œuvre pour faire face à la pandémie, permet au gouvernement du Canada d'assumer jusqu'à 80 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les provinces, et jusqu'à 100 % des coûts admissibles des projets réalisés dans les territoires et les collectivités autochtones.

Ce financement permettra de remettre en état des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que de réparer des bâtiments de services publics municipaux et des casernes de pompiers. Des investissements supplémentaires permettront d'améliorer des parcs, des installations récréatives, de même que des réseaux de sentiers et de pistes de transport actif multifonctionnels pour les résidents du Nord de l'Ontario.

Bénéficiaires du financement :

Municipalité Contribution

fédérale Contribution

provinciale Canton d'Alberton 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Armstrong 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Assiginack 80 000 $ 20 000 $ Municipalité d'Atikokan 80 000 $ 20 000 $ Canton de Billings 80 000 $ 20 000 $ Canton de Black River-Matheson 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Blind River 80 000 $ 20 000 $ Canton de Brethour 2 400 $ 600 $ Municipalité de Bruce Mines 80 000 $ 20 000 $ Canton de Burpee et Mills 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Callander 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Calvin 80 000 $ 20 000 $ Canton de Casey 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Central Manitoulin 79 200 $ 19 800 $ Canton de Chamberlain 80 000 $ 20 000 $ Canton de Chapleau 80 000 $ 20 000 $ Canton de Chapple 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Charlton et Dack 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Cochrane 106 398 $ 26 599 $ Canton de Cockburn Island 80 000 $ 20 000 $ Canton de Coleman 79 998 $ 20 000 $ Canton de Conmee 80 000 $ 20 000 $ Canton de Dawson 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Deep River 80 000 $ 20 000 $ Canton de Dorion 80 000 $ 20 000 $ Ville de Dryden 147 685 $ 36 921 $ Canton d'East Ferris 80 000 $ 20 000 $ Ville d'Elliot Lake 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Emo 80 000 $ 20 000 $ Municipalité d'Espanola 80 000 $ 20 000 $ Canton de Fauquier-Strickland 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Fort Frances 147 789 $ 36 947 $ Municipalité de French River 80 000 $ 20 000 $ Canton de Gauthier 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Gore Bay 80 000 $ 20 000 $ Ville du Grand Sudbury 1 589 625 $ 397 406 $ Municipalité de Greenstone 80 000 $ 20 000 $ Canton de Harley 80 000 $ 20 000 $ Canton de Harris 60 000 $ 15 000 $ Municipalité de Hearst 80 000 $ 20 000 $ Canton de Hilliard 80 000 $ 20 000 $ Village de Hilton Beach 80 000 $ 20 000 $ Canton de Hilton 80 000 $ 20 000 $ Canton de Hornepayne 78 083 $ 19 521 $ Canton de Hudson 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Huron Shores 80 000 $ 20 000 $ Canton de Jocelyn 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Kapuskasing 138 672 $ 34 668 $ Ville de Kenora 182 217 $ 45 554 $ Canton de Kerns 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Killarney 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Kirkland Lake 162 553 $ 40 638 $ Canton de Laird 80 000 $ 20 000 $ Canton de Lake of the Woods 80 000 $ 20 000 $ Canton de Larder Lake 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Latchford 64 000 $ 16 000 $ Canton de Macdonald, Meredith et Aberdeen Additional 79 709 $ 19 927 $ Canton de Manitouwadge 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Mattawa 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Mattawan 80 000 $ 20 000 $ Canton de Mattice-Val Côté 80 000 $ 20 000 $ Canton de McGarry 80 000 $ 20 000 $ Canton de Moonbeam 80 000 $ 20 000 $ Canton de Nairn et Hyman 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Neebing 80 000 $ 20 000 $ Canton de Nipigon 80 000 $ 20 000 $ Ville de North Bay 701 285 $ 175 321 $ Municipalité de Northeastern Manitoulin and The Islands 80 000 $ 20 000 $ Canton d'O'Connor 80 000 $ 20 000 $ Municipalité d'Oliver Paipoonge 80 000 $ 20 000 $ Canton d'Opasatika 80 000 $ 20 000 $ Canton de Pickle Lake 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Powassan 35 360 $ 8 840 $ Canton de Prince 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Rainy River 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Red Lake 80 000 $ 20 000 $ Canton de Red Rock 80 000 $ 20 000 $ Canton de Sables-Spanish Rivers 80 000 $ 20 000 $ Ville de Sault Ste. Marie 343 538 $ 85 885 $ Canton de Schreiber 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Shuniah 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Sioux Lookout 80 000 $ 20 000 $ Canton de Sioux Narrows-Nestor Falls 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Smooth Rock Falls 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Spanish 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de St. Charles 80 000 $ 20 000 $ Canton de Tarbutt et Tarbutt Additional 79 984 $ 19 996 $ Canton de Tehkummah 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Temagami 80 000 $ 20 000 $ Ville de Temiskaming Shores 79 806 $ 19 952 $ Canton de Terrace Bay 80 000 $ 20 000 $ Canton de The North Shore 80 000 $ 20 000 $ Première Nation de Thessalon 80 000 $ 20 000 $ Ville de Thunder Bay 1 285 063 $ 321 266 $ Ville de Timmins 254 256 $ 63 564 $ Canton de Val Rita-Harty 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de Wawa 80 000 $ 20 000 $ Municipalité de West Nipissing 152 288 $ 38 072 $ Canton de White River 80 000 $ 20 000 $

