BRANTFORD, ON, le 15 janv. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent afin de fournir de nouvelles unités de logements locatifs abordables à Brantford. Le financement de 200 000$ sera versé dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de l'Ontario (IPLO) et permettra à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à un logement stable et abordable dans leur communauté.

Adam Vaughan, député fédéral de Spadina-Fort York et secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Will Bouma, député provincial de Brantford-Brant, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouvel ensemble permettra d'offrir quatre logements abordables dans le cadre du volet des logements locatifs de l'IPLO. La conception unique des quatre logements autonomes est fondée sur l'approche des micromaisons. Toutefois, ces habitations ont l'apparence d'une maison individuelle, en harmonie avec les maisons environnantes. Les appartements auront une superficie d'environ 300 pi2 et seront destinés à des ménages sans personne à charge. Cette approche de la maison compacte abordable, durable et efficace (Compact Affordable Sustainable and Efficient Home [CASE]) pour la construction de logements rend celle-ci plus rapide et plus économique.

Citations

« Les Canadiens en difficulté ont besoin d'un chez-soi répondant à leurs besoins et qui est abordable. Ce nouvel ensemble ajoutera des logements abordables indispensables, ce qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir accès à des logements et à des services qui les aideront à s'épanouir ici, à Brantford. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Pour nous attaquer à la crise de l'abordabilité en Ontario, nous devons chercher de nouvelles solutions novatrices en matière de logement, y compris des micromaisons. Je suis fier que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour offrir ces nouveaux logements sûrs et abordables à Brantford et partout en Ontario. » ‒ Will Bouma, député provincial de Brantford-Brant

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. Ceci comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

est un plan sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. Ceci comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la COVID-19, l' Ontario investit environ 1,5 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux et de mettre fin à l'itinérance. Ceci inclût 510 millions de dollars fourni aux municipalités par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux - dont plus de 4,4 millions de dollars à la Ville de Brantford - et les partenaires communautaires autochtones à travers la province afin de répondre aux besoins locaux, de soutenir les personnes ayant de la difficulté à payer leur loyer et mettre fin à la propagation de la COVID 19.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Daniele Medlej, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Stephanie Bellotto, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]; Spencer Magee, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 647-244-0040, [email protected]; Conrad Spezowka, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca